Найманці вихідця з Кіровоградщини загинули в Сирії при спробі захопити нафтопереробний завод

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» загинули в Сирії при спробі захопити нафтопереробний завод.
Про це з посиланням на власні джерела пише «Комерсант».
За твердженням російського військового джерела видання, причиною інциденту в провінції Дейр-ез-Зор на півночі країни стала спроба місцевих «великих підприємців, які на даний момент підтримують Башара Асада», захопити нафтові й газові родовища, що знаходяться під контролем курдів – союзників США.
Дані про втрати «Вагнера» дуже різняться. Агентство Reuters повідомляло, що загинуло понад 100 «проасадовських бійців», двоє з яких – Володимир Логінов і Кирило Ананьєв – були родом з Росії. Агентство Bloomberg називає цифри в 100 загиблих росіян. Група CIT назвала чотири прізвища загиблих. Колишній учасник бойових дій на сході України Ігор Стрєлков стверджував про загибель від 200 до 600 найманців.
ПВК «Вагнер» – нелегальна приватна російська військова компанія, бійці якої брали участь у кількох конфліктах, у тому числі й на Донбасі. Вони неодноразово отримували державні нагороди від президента Росії Володимира Путіна за неопублікованими указами.
Керівник компанії – підполковник запасу російської армії Дмитро Уткін (позивний – Вагнер, на честь німецького композитора Ріхарда Вагнера). Він народився 1970 року в Смоліному Кіровоградської області. Там закінчив школу й виїхав до Росії. До 2013 року командував загоном спеціального призначення головного розвідувального управління Росії.