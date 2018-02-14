Найманці вихідця з Кіровоградщини загинули в Сирії при спробі захопити нафтопереробний завод

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» загинули в Сирії при спробі захопити нафтопереробний завод.

Про це з посиланням на власні джерела пише «Комерсант».

За твердженням російського військового джерела видання, причиною інциденту в провінції Дейр-ез-Зор на півночі країни стала спроба місцевих «великих підприємців, які на даний момент підтримують Башара Асада», захопити нафтові й газові родовища, що знаходяться під контролем курдів – союзників США.

Дані про втрати «Вагнера» дуже різняться. Агентство Reuters повідомляло, що загинуло понад 100 «проасадовських бійців», двоє з яких – Володимир Логінов і Кирило Ананьєв – були родом з Росії. Агентство Bloomberg називає цифри в 100 загиблих росіян. Група CIT назвала чотири прізвища загиблих. Колишній учасник бойових дій на сході України Ігор Стрєлков стверджував про загибель від 200 до 600 найманців.