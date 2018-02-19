Заборонений у Кропивницькому російський «блатняк» виявився рекламою білоруського репера

«Вуличне радіо» в Кропивницькому не крутить російський шансон.

Про це «УЦ» заявила співвласниця радіо Анна Бродська, побачивши на сайті новину про заборону в обласному центрі російського «блатняка».

«Ми взагалі не передаємо російську музику, – сказала вона. – Зараз, наприклад, на “Вуличному радіо” лунає класика».

Анна Бродська також зазначила, що згадана вище заборона стосувалася реклами білоруського співака Серьоги, який 23 лютого виступить у Кропивницькому зі своїм проектом «Поліграф Шарікоff».

«У нас замовили рекламу концерту, – пояснила Бродська. – Це – стандартний ролик, він і в інших містах звучить. Там ідеться про те, коли буде концерт, а також є нарізка з пісень. Так, він співає російською, але ж не лише він. І це точно не шансон і не “блатняк”».

Сергій Пархоменко – білоруський реп-виконавець, який став відомим завдяки хіту «Чорний бумер». Співак має законне право гастролювати в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року міськвиконком обласного центру погодив підприємству ТОВ «Голос Кропивницького» розміщення аудіоретрансляторів на опорах тролейбусної контактної мережі та опорах зовнішнього освітлення в обласному центрі у рамках проекту «Вуличне радіо» терміном на 25 років. Передбачено 26 місць – всі біля зупинок громадського транспорту.

«Ми пройшли всі необхідні експертизи, – зазначала у коментарі «УЦ» Анна Бродська. – Наприклад, експертиза санепідемстанції показала, що рівень шуму наших гучномовців навіть нижчий від норми».

Вона також вважає, що радіо приносить жителям і гостям міста користь: «Ми транслюємо не лише рекламу, а й важливу інформацію. Ми попереджали про сильні снігопади та ожеледицю, співпрацюємо з міською радою і комунальними службами. Попереджаємо про відключення води та її хлорування. Не всі ж користуються Інтернетом, і не завжди до нього є доступ».