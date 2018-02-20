Олимпийский Пхенчхан: от печали до радости

Свои очередные корейские олимпийские заметки начну с самого главного.

Воздушное золото

После того как в биатлоне мы испытали большое разочарование, потому как девчонкам здесь пока не бежится быстро и не стреляется метко, оставалась еще одна надежда – Александр Абраменко. И этот парень нас не подвел. На своей четвертой в карьере Олимпиаде, где до этого лучшим результатом было 6-е место в Сочи, опытный украинец завоевал золотую награду.

Признаемся честно, основные ставки и в этот раз, как и четыре года назад в Сочи, делались на сестер Семеренко, Юлию Джиму, Елену Пидгрушную, а также дебютанток Олимпийских игр Анастасию Меркушину и Ирину Варвинец. Александр же рассматривался как потенциальный медалист, но с оговоркой – может быть, если звезды сойдутся и фортуна нам будет благоволить. Ведь после прекрасного сезона, когда Абраменко выиграл Кубок мира в своей дисциплине, были тяжелая травма, операция, восстановление. Под вопросом оказалась даже олимпийская лицензия, но Саша со всеми сложностями справился и таки добыл заветную путевку на предшествовавшем Олимпиаде этапе Кубка мира в американском Лейк-Плесиде, где он финишировал вторым. Но явным претендентом на победу в Пхенчхане будущий чемпион не был. Как признается триумфатор уже после всех волнений – силы всех участников оказались приблизительно равными.

Вначале последовала очень убедительная квалификация, когда, по признанию наставника спортсмена, легендарного украинского фристайлиста Энвера Аблаева, его подопечный выполнил почти идеальные прыжки. Сам Абраменко был недоволен, ведь в первой попытке задачу пробиться в финал решить не удалось, а шестеро участников сразу же квалифицировались в решающий раунд борьбы за награды. Но уже со второго раза украинский спортсмен убедил судей, поставивших его на 4-е место.

Итак, в воскресный день двенадцать из двадцати пяти участников Олимпиады в лыжной акробатике начали медальное трехраундовое сражение. Украинец сразу же обозначил серьезность своих претензий, долгое время лидируя в первом финале, где в итоге стал третьим. На этой стадии отсеялись еще 3 спортсмена. Тут нужно понимать, что в каждой из финальных попыток сражение разворачивалось с нуля, а предыдущий результат уже не учитывался. Так что права на малейшую ошибку ни у кого не было. Александр и во втором финале был, казалось, безукоризненным, но арбитры оценили его прыжок четвертой суммой баллов. Хотя и этого оказалось достаточно для того, чтобы попасть в число шести лучших из лучших.

И вот наступил момент истины, когда в один прыжок нужно было вложить все, что нарабатывалось годами. Накал волнения на переполненных трибунах подогревался еще и соответствующим звуковым сопровождением, когда перед каждым прыжком из динамиков звучало «биение сердца».

И тут сделаем лирическое отступление и скажем, что фристайл пользуется просто потрясающей популярностью на Олимпиаде. На каждой из дисциплин, будь то могул, хафпайп, слоупстайл или воздушная акробатика, зрителей собирается громадное количество. Часть из них размещается на металлических временных трибунах Phoenix Snow Park, а другая половина – в стоячей зоне ближе к месту соревнований. При этом билеты, в зависимости от места, стоят на квалификацию той же акробатики 60 и 120 тысяч корейских вон (приблизительно 60 и 120 долларов), а на финал – 80 и 180 тысяч вон. И повторюсь, что проблем с посещаемостью, как, к примеру, на ряде гонок биатлона, просто нет. Зрители, понятно, болеют за своих, ведь флагов различных стран тут было предостаточно, но бурно и восторженно реагируют на каждый удачный прыжок или спуск спортсменов. В общем, атмосфера тут неповторимая и действительно восторженно-праздничная.

Но вернемся к решающим мгновениям столь незабываемого для нас финала. Абраменко прыгал третьим, следом за двумя олимпийскими атлетами из России Ильей Буровым и Павлом Кротовым. Саша сделал все на такой амплитуде, с таким невероятным вращением и уверенным приземлением, которое до этого подвело Кротова, что аж дух захватило и вызвало неописуемый восторг. Это уже потом мы узнали, что такой прыжок Александр Абраменко никогда (!!!) на международных соревнованиях не выполнял. Вот это у парня сила воли, выдержка и характер! Хотя разве можно было иначе, если стремишься к главной цели своей жизни?

Судьи тоже оценили блестящую попытку украинца великолепными баллами, что приблизило нас всех к заветной награде. Но оставалось еще три попытки соперников. И здесь нервы дрогнули сначала у канадца Оливера Рошона, а затем и у белоруса Станислава Гладченко. Вот тут-то мы реально осознали, что у нас не просто награда, а целое серебро, которое, в свете предыдущих неудач, для нас, болельщиков, было как манна небесная.

И когда китайский мастер Цзя Цзуньян, лидировавший после второго финала, выполнил все блистательно, не верилось, что арбитры будут на нашей стороне. Но решающим в золотой схватке при одинаковом наборе элементов (Back Full-Full-Double Full: тройное сальто, двойной пируэт в третьем сальто с коэффициентом сложности 4,525) оказалось приземление, за которое Саша получил 8,2, а его конкурент – ровно 8 баллов.

Ну а после того как на табло зажглись окончательные результаты, мы все не могли поверить своему счастью! Вот так в один момент можно осчастливить миллионы людей в своей стране.

Передать же наши эмоции в этот момент просто невозможно. Мы с коллегами прыгали, орали, пели и радовались так, словно это мы добыли для Украины третье олимпийское золото после Оксаны Баюл в Лиллехаммере и женской эстафетной четверки биатлонисток четыре года назад в Сочи. Наше ликование и безудержная радость привели к тому, что мы оказались в центре всеобщего внимания. Совершенно незнакомые люди из других стран нас обнимали, поздравляли, с нами фотографировались. А сам триумфатор на радостях во время традиционной цветочной церемонии (награждение проходит на следующий день) на пьедестале укрыл сине-желтым стягом россиянина, а китаец, судя по его отрешенному виду, так и не мог поверить, что он уступил сильнейшему.

Уже в микст-зоне, пока мы ждали олимпийского чемпиона, раздающего интервью телевизионщикам, к нам присоединился президент НОК Украины Сергей Бубка, который одним из первых успел поздравить Александра. Понятно, что мы не могли не поинтересоваться у Сергея Назаровича, какие чувства испытывает олимпийский чемпион сразу после своего успеха, однако комментарий главного олимпийца нашей страны получился более обширным и коснулся сразу нескольких тем:

– Описать сейчас чувства спорт­смена, выигравшего олимпийское золото, сложно. Он просто еще не может в это поверить. Главное, что Саша собрался во время финала и выполнил сложнейшие элементы четко, уверенно и надежно. Вот тренер чемпиона Энвер Аблаев говорил мне, что подумывал, не уменьшить ли сложность, сосредоточившись на надежности. Но в итоге все пошло по плану, выработанному наставником со спортсменом, и Александр продемонстрировал просто высочайший класс. Из своего опыта скажу, что постараешься упростить – может не получиться, а потому нужно идти на максимум того, на что способен. Тут так: либо пан, либо пропал. И как же здорово, что именно у украинского спортсмена получилось показать высочайшую технику, вдохновение, красоту, сложность и четкое приземление – в общем, все то, чем славится эта дисциплина фристайла. А без этого просто не было бы нашего такого долгожданного золота. Так что состояние Александра можно описать, как фантастически приподнятое, а эту эйфорию очень сложно передать словами. Помню, когда я сам, кстати, здесь, в Корее, стал олимпийским чемпионом, то тоже что-то кричал, не контролируя свои чувства и эмоции. А вот хотите – верьте, а хотите – нет, но ощущение того, что сегодня медаль будет, у меня еще с утра присутствовало. Но я, чтобы не отпугнуть удачу, никому об этом не говорил. По ходу борьбы переживал, сомневался и безумно рад, что звезды сошлись и сегодня Украина получила еще одного олимпийского чемпиона. Я очень горд и счастлив, что смогу вручить абсолютно заслуженную золотую награду нашему Александру Абраменко. Да, так получилось, что завтрашнюю церемонию награждения доверили провести именно вашему покорному слуге. Причем это было договорено заранее, но судьбе было угодно преподнести нам еще один приятный сюрприз.

Но я вот что хочу отметить. За эти дни мы слышали и читали громадное количество самых разных комментариев украинских поклонников спорта по поводу выступления нашей команды на Олимпиаде. И было какое-то расстройство и упреки в том, что мы никак не можем добыть награду. И тут уже в который раз нужно подчеркнуть, что на Олимпиаду случайные люди не приезжают. Это те атлеты, которые прошли тяжелейший двухлетний отбор, выстрадав эти лицензии. Участие в Олимпийских играх – это уже громадное достижение и невероятная эмоциональная радость. Поговорите с нашими ребятами, они это подтвердят. А путь к победе годами лежит через пот, слезы, тяжелые нагрузки, травмы, восстановление и новую работу. И через все это Саша Абраменко прошел.

А если возвратиться к критике болельщиков, то они должны понимать, что на таких грандиозных стартах «ломаются» даже великие атлеты. У нас же, за редким исключением, в основном совсем молодые ребята, которые, презентуя Украину, приобретают бесценный соревновательный опыт. Поэтому мы не устаем повторять: поддерживайте ребят, ободряйте и вдохновляйте их. Эта позитивная энергия, эти флюиды все равно имеют значение. Вы думаете, Александр сегодня не слышал, как мы за него болели, и не видел, сколько было украинских флагов? И вот такая серьезная поддержка вдохновила нашего чемпиона на самый большой спортивный взлет в его уже долгой карьере. Таких положительных эмоций человек, честное слово, не испытает нигде, кроме как на Олимпийских играх, - подытожил Сергей Бубка.

А тут и Александр Абраменко подоспел и, не скрывая эмоций, дал детальный анализ своему выступлению и пути к такому феноменальному достижению:

– Думаю, завтра переварю, так сказать, и пойму, что же я на самом деле сделал. Честно говоря, настраивался бороться за награды сегодня, но то, что эта медаль будет высшей пробы, - это вершина счастья. Признаюсь, что перед финалом спал хорошо и спокойно. А вот перед квалификацией сильно переживал. Здесь собрались 25 сильнейших спортсменов планеты, заслуживших свои лицензии в честной борьбе. Так что каждый вполне мог замахнуться на медаль. В квалификации же нужно было сделать два прыжка так, чтобы и не ошибиться, и задачу выполнить. Когда выходил на первый прыжок, то забыл, как правильно дышать. Ведь ты понимаешь, что ты можешь. Но в то же время осознаешь, что сейчас может произойти все что угодно. И вот от этого мига зависят четыре года целенаправленной и упорной подготовки. Так что действительно, есть только миг – за него и держись. Вчера выполнил все похуже, чем сегодня. Хотя с теми баллами, что набрал, на Кубке мира это был бы не только финал, но и награда. А здесь нужно было сразу же попасть в шестерку после первой, а потом и после второй попытки. Я рад, что с большим трудом мне это удалось.

Ну а сегодня вышел с какой-то спокойной уверенностью. Говорил себе, что способен все сделать на высшем уровне. Единственное, просил помощи Бога, чтобы он дал сил сделать мой лучший прыжок в тот момент, когда это было необходимо. И именно так все произошло. Переживал сильно за финальный прыжок, потому как просто не было времени натренировать его хорошо. Ведь прошлый год пропустил из-за тяжелой травмы и операции, а набирать кондиции уже приходилось по ходу этого сезона. Но у меня не было иного выхода, как выйти на пик к Олимпиаде. Тут нужно сказать спасибо доктору, делавшему мне операцию, и всем, кто помогал восстановиться.

Так вот перед Олимпиадой на сборе я попробовал этот прыжок раз шесть. И не всегда он получался. Но вот именно здесь и сейчас у меня получилось почти идеальное исполнение. Спасибо, погода смилостивилась, потому как на тренировках из-за ветра попадать в скорость было очень тяжело. Но здесь Боженька точно смилостивился, и для нашего вида спорта погодные условия были просто отличными.

За попытками соперников наблюдать тяжело, но никто, поверьте, друг другу зла не желает, ведь мы все – как большая семья. Но подспудно сердечко стучало, и внутренний голос говорил: «А вот ты, Саша, уже третий, потом – второй». А когда китаец отлично выполнил точно такой же по сложности прыжок и я увидел, что нас разделили какие-то полбалла, то поверить в реальность произошедшего просто не мог. Я невероятно счастлив, что достиг величайшего звания на свете, которое останется в памяти людей навсегда. Теперь я – олимпийский чемпион.

Прорыв Гераскевича, и миссия выполнима

До момента золотого выступления Абраменко поводов для радости у нас было немного. Ну разве что удивил Владислав Гераскевич. Дебютант Олимпиады, к шансам которого вообще преодолеть дистанцию в скелетоне многие относились скептически, не просто утер нос своим недоброжелателям, но сделал это необычайно уверенно. Уже на официальной тренировке Влад показал седьмое время. Но снова были сомнения, что лидеры, дескать, просто опробовали сложную трассу и не выкладывались по полной. Ведь на тренировках и горнолыжник Иван Ковбасюк неплохо добирался до финиша, а на состязаниях все оказалось не так здорово. Но 19-летний Гераскевич оказался крепким орешком. В первый день Владислав финишировал 14-м, а затем 15-м из 30-ти участников Олимпиады. На следующий медальный день украинец допустил небольшую помарочку на входе в вираж, что отбросило его на 17-е место в третьем заезде. Но все же в число 20-ти скелетонистов, прорвавшихся в финальную попытку, Гераскевич попал. А в 4-м заезде Влад совершил маленькое чудо, когда промчался по дистанции с 7-м временем. В итоге дебютант Олимпиады занял 12-е место, лучшее на тот момент среди украинцев.

Отвечая на вопросы моих коллег о своих чувствах, Владислав сказал, что гордится быть первым украинским скелетонистом на Олимпиадах, что были проблемы с разгоном из-за отсутствия в нашей стране нормального стартового стола и что приобретенный на Олимпийских играх опыт поможет двигаться вперед. Главное, что появилась уверенность в том, что можно на равных сражаться с лидерами. А это, согласитесь, дорогого стоит.

Со слезами на глазах беседовала с нами и первая представительница могула, пробившаяся на Олимпиаду от Украины, Татьяна Петрова. Выступление Тани не стало таким же взлетом, как у Гераскевича: она из-за падения не пробилась в финальный раунд и финишировала только на последней 30-й позиции. Но плакала Таня не оттого, что не получилось показать все, на что она способна, а от счастья выступить на Олимпиаде и понять, над чем нужно работать. Ведь эта лицензия добыта была благодаря настойчивости и уверенности тренера спортсменки Сергея Чмеля, мечтавшего самому выступить на Олимпиаде, но вдохновившего на свершения ученицу. Кстати, о том, что они с наставником едут в Пхенчхан, по словам Татьяны Петровой, узнали, когда паковали вещи для выезда на европейские состязания. А здесь не хватило элементарного опыта, ведь Олимпиада – это космос, и волнение просто зашкаливает. Да и холод с пронзительным ветром сказывались, а трасса выдалась для украинки самой сложной из всех, на которых выступала до этого. Но относительная неудача только подхлестнула эту задорную, очень общительную и симпатичную девушку двигаться вперед. Тем более что теперь она нашла поддержку и у родителей, которые долго не понимали увлечения дочери. А к стартам Таня готовилась, параллельно помогая родителям в маленьком семейном бизнесе. И справиться с такой физической и эмоциональной нагрузкой оказалось нелегко. Но мне показалось, что, несмотря на секундную слабость, Татьяна – очень сильный и волевой человек, а потому на следующей Олимпиаде мы ее обязательно увидим. Ну или ее учеников, которых она вместе с тренером стала обучать премудростям могула.

Поговорили мы и с горнолыжником Иваном Ковбасюком после его первого удачного финиша в гигантстком слаломе:

– Было два схода в коронных видах, что немного подкосило уверенность. И потом эти переносы из-за погодных условий сыграли свою негативную роль. Трудно настраиваться на один вид, а потом стартовать в другом. Это поломало планы, но мы все в одинаковых условиях, в которых побеждают сильнейшие. А мне очень хотелось сегодня уже доехать. В первой попытке не особо рисковал, а во второй прибавил – и это 57-е место (75 финишировали и еще 35 не закончили дистанцию. - Авт.) более реально показывает мой настоящий уровень готовности. А что до критики, то, наверное, в следующий раз буду удалять свои страницы в соцсетях, чтобы ничего этого не видеть и не расстраиваться. Хотя, с другой стороны, у меня появилось и очень много поклонников. Я увидел, насколько возрос интерес не только ко мне, но и к горным лыжам в Украине. Так что определенную положительную миссию я и мои друзья по сборной, которым так же далеко до призовых мест, выполняем. Ну а результаты, думаю, на следующих Олимпийских играх улучшатся. Я не хочу просто участвовать, я буду стремиться превосходить на первых порах свои рекорды, а потом и конкурентов. Хотя и здесь у меня еще есть слалом, где постараюсь выложиться на полную. Вообще у меня нет приоритетных видов, а любимый – тот, где удается показывать хороший результат. В этом году приоритеты поставили на скоростные дисциплины, и очень мало было стартов в гиганте и слаломе. А стабильность приходит с опытом. Вот посмотрите на сегодняшнего победителя Марселя Киршера. Ведь он тоже очень много сходил, но потихонечку вышел на такой уровень, что может преодолевать дистанцию с закрытыми глазами, больше сражаясь с собой, а не с конкурентами. Вот если бы нам делали нормальную подготовку не за год до Олимпиады, когда мы летали на зарубежные сборы и выступали на серьезнейшем уровне, а на протяжении всего четырехлетнего цикла, то мы бы стремительно прогрессировали. Тогда можно было говорить о месте среди 30-ти сильнейших. Но для этого необходимо надлежащее финансирование.

Ну и все же я хотел бы извиниться перед настоящими поклонниками, ожидания которых не оправдал. Жаль, что не получилось в скоростном спуске, ведь тренировку проехал прекрасно, и меня даже называли Lucky boy. Но в боевых условиях – не сложилось. И все же, поверьте, это не пустые слова, для меня великая честь представлять здесь родную Украину.

Безусловно, с гордостью представляли нашу державу и саночники, которые установили рекорд Украины в эстафете (женщина, мужчина и мужская двойка), но при этом остались на последнем 13-м месте. И эта позиция до взлета Гераскевича (на фото), а потом и триумфа Абраменко оставалась лучшей в нашей команде. При этом на первые полосы многих спортивных изданий и интернет-ресурсов из-за своего падения из саней, возвращения обратно и удачного финиша попал Андрей Мандзий. А потом Андрей ошарашил общественность признанием, что свои сани собирает в домашнем гараже, а обещанного государством инвентаря так и не получил. Хотя перед Олимпиадой все спортивные чиновники заявляли, что подготовка и финансирование олимпийцев обеспечены полностью. Вот и будет о чем поговорить со спортивным министром Игорем Ждановым, который на днях прибыл в Пхенчхан.

Что до украинских лыжников, то они выступают в меру сил, но выше головы им прыгнуть не удается. Хотя, по признанию самих спорт­сменов, присутствие рядом таких звезд, как завоевавший здесь свое 4-е олимпийское золото швейцарец Дарио Колонья или Марит Бьорген, которая после серебра в скиатлоне и победной норвежской эстафеты стала 8-кратной олимпийской чемпионкой и добыла 13-ю олимпийскую награду, вдохновляет, и хочется работать с удвоенной энергией, видя, как живые легенды радуются и плачут на олимпийском пьедестале.

Ну а о биатлонистах разговор особый, и вести его нужно не сейчас, когда впереди две эстафеты нашей надежды (женская и смешанная), а уже по окончании стартов, когда будет время «собирать камни». Что до прогнозируемых лидеров, то здесь они проваливались и снова возрождались. В итоге – два золота в преследовании и масс-старте Мартена Фуркада, победа в индивидуалке Йоханнеса Бё и сенсационный спринт, о котором говорили в прошлый раз. У девушек настоящими героинями Игр уже смело можно называть двукратную олимпийскую чемпионку Пхенчхана немку Лауру Дальмайер, а также словачку Анастасию Кузьмину, в активе которой два серебра и золото в масс-старте. Таким образом Настя к двум золотым медалям в спринте на двух предыдущих Олимпиадах собрала целую коллекцию в Пхенчхане.

Главную сенсацию преподнесла шведка Ханна Оэберг, выигравшая у всех фаворитов индивидуалку.

Мне удалось послушать, о чем говорил авторитетный 63-летний наставник сборной Швеции Вольфганг Пихлер с иностранными журналистами. Пихлер, в прошлом олимпийском цикле возглавлявший российскую команду, отметил прогресс своих девчонок, трое из которых пробились в пятнадцать лучших. Оэберг не была в команде лидером, а только где-то пятым – седьмым номером. Такое могло быть и в России, но туда он никогда не вернется, поскольку для работы в этой стране нужны просто железные нервы, ведь все жаждут сиюминутных результатов.

Ну и нельзя не отметить возвращение на олимпийский подиум трехкратной чемпионки Сочи-2014 Дарьи Домрачевой. Благодаря помощи контролировавшего ход на дистанции супруга Оле-Эйнара Бьорндалена Даша смогла зацепиться за серебро в масс-старте. Отвечая на многочисленные вопросы своих соотечественников уже после пресс-конференции, Кузьмина и Домрачева дали понять, что это для них последняя Олимпиада, поскольку пришло время сосредоточиться на семейных делах. Дарья была счастлива этой награде, поскольку до этого не все складывалось успешно. Тягаться с Настей в скорости в этот раз было не под силу никому. А присутствие мужа, Оле-Эйнара Бьорндалена, который в удачной гонке был на трассе и контролировал ход событий, безусловно, помогло Дарье. А вот в ближайших планах Домрачева была осторожна, но, скорее всего, на микст она не выйдет, а сосредоточит усилия на женской эстафете. О завершении карьеры одна из самых титулованных биатлонисток современности будет думать по окончании этого сезона. Да и Анастасия Кузьмина, которая посвятила победу всем, кто ей помогал, сказала, что в Словакии чувствует себя комфортно и уже хочет больше уделять внимание собственным детям, которые смотрели гонки по телевизору вместе со своими одноклассниками и переживали за маму.

Неприятно удивила назойливость российских коллег, которые все норовили вывести девушек на откровенность по поводу обиженной России и даже поддержки их президента. Ну Кузьмина-то понятно, ведь Антон Шипулин – ее родной брат, хотя в особых чувствах к матушке она не распылялась. А вот Домрачевой все эти стенания, должно быть, до лампочки, и она корректно уходила от неприятных тем. Ну а в завершение пресс-конференции в зале появился сам Его Величество Король биатлона Оле-Эйнар Бьорндален (на фото), с которым мне посчастливилось сфотографироваться на память. Кстати, великий норвежец особого ажиотажа у журналистов не вызвал. Да, пришли честолюбивые дублеры. Зато для меня, в дополнение к золоту Абраменко, это была еще одна потрясающе эмоциональная минута, когда радость просто переполняла. Я увидел скромного и обаятельного парня, который на протяжении многих лет удивлял и восторгал весь мир. А здесь вот он, рядом, такой доступный и абсолютно не высокомерный.

Мои открытия и разочарования

Для меня великая радость освещать эти Игры и открывать для себя вживую новые виды. Поставил себе задачу максимально посетить все возможные соревнования и постепенно двигаюсь к намеченной цели. Понятно, что, с точки зрения зрелищности и эффекта, вне конкуренции фристайл и все его виды. Ну и горнолыжный спорт притягивает и просто завораживает: спортсмены летят откуда-то сверху из-за горизонта на потрясающей скорости, вызывая мое непонимание, как на лыжах можно мчаться столь рисково со скоростью автомобиля. Огромное впечатление оставило фигурное катание, где следил за запредельной по мастерству исполнения программ и технической сложности борьбой за награды у мужчин. Это сказка, спектакль и ледовое чудо. Во всяком случае, в исполнении японцев Ханю и Уно, ну и неповторимого матадора Эрнандеса. А наш Ярослав Паниот «перегорел» и сорвал абсолютно все элементы в короткой программе. К счастью, я этого не увидел.

И еще вот о чем. Россиян здесь уж очень много. Кажется, что они везде – на трибунах, в пресс-центре, в медиа-шаттлах, в кафе – в немереном количестве. Я ошибаюсь или это их команда получила бан? Что-то этого не особо ощущается. Повсеместно раздают какую-то презентационную российскую брошюру, корейцы на трибунах оборачиваются не в свой, а в российский стяг, цветочную церемонию в мужском фигурном катании в забитом под завязку зале проводит представитель России, а единственный хоккей, на котором побывал, когда россияне уступили чуть ли не третьему составу словаков, - это был вообще какой-то очень нетрезвый шабаш. А вчера прошла информация, что российский керлингист уличен в применении мельдония и теперь, скорее всего, команда ОАR лишится бронзовой медали. Но это их проблемы…

Я же, продолжая экскурсию аренами, попытался разобраться во всех особенностях керлинга, который даже на предварительном этапе собирает полные трибуны. Сразу вспомнилось, как мы с Юрием Смирновым, еще работая на телеканале «ТВ-Центр» и комментируя пускай и транслируемую пиратским способом, но с большим зрительским интересом Олимпиаду в Нагано, хотели создать в Кировограде команду по керлингу. Но когда узнали, что на один камень нужно будет тратить столько, сколько нам тогда и не снилось, то настрой поуменьшился, а потом и вовсе сошел на нет. А ведь могли бы сейчас в Пхенчхане за Украину, которая так и не создала своей команды, играть. Ну это шутка, а в реальности, если разобраться, керлинг – действительно захватывающее и привлекательное зрелище.

А за скелетоном и санным спортом, как и за биатлоном и лыжными гонками (последние из-за удаленности ложи прессы сильно разочаровали), лучше смотреть у трассы, поскольку на трибунах, кроме атмосферы, складывается ощущение, что ты наблюдаешь гонки по телевизору, только без комментаторов. А вот когда оно все рядом, когда дух борьбы тебе дышит в лицо, а кумиры проносятся прямо перед тобой, - вот тогда ты понимаешь, что это все по-настоящему. А еще я совершил экскурсию по Олимпийскому парку, познакомился с некоторыми традициями и достопримечательностями Кореи, отведал блюд корейской кухни, наконец-то разобрался с транспортной олимпийской развязкой и традиционно для Олимпиады провел уже четыре бессонные ночи в разных пресс-центрах. Это чтобы кто-то не думал, что мы сюда с коллегами на прогулку приехали. Для нас Олимпиада – это напряженная и сложная работа, когда на все не хватает времени, и ты понимаешь, сколько же еще не успел. Но об этом, как и об украинском приеме, церемонии награждения Александра Абраменко и многом другом – уже в следующем олимпийском обозрении.

Юрий Илючек из олимпийского Пхенчхана – специально для «УЦ».

Автор благодарит Максима Березкина, Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Андрея Николаенко, Сергея Максимова, Тиграна Хачатряна, Руслана Згривца, Андрея и Александра Кролевцов, Игоря Волкова, Алексея Олейника за помощь и поддержку в поездке на Олимпийские игры.