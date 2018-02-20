Уличное радио: проект жив

Этот проект был принят в штыки еще задолго до старта. Не всеми горожанами, а отдельными наиболее активными пользователями соцсетей. Еще не были включены ретрансляторы, но уже было громко. Уже звучали новости, объявления, анонсы, но жаловались на сплошную рекламу. Активисты даже зарегистрировали петицию о запрете уличного радио в Кропивницком…

С другой стороны, те, кому приходится подолгу стоять на остановках общественного транспорта, отмечают, что время ожидания не кажется таким утомительным благодаря тому, что звучит музыка и информация, которую считают полезной. Более того – есть люди, которые даже не заметили, что некоторые остановки (а их в областном центре 26) оборудованы громкоговорителями.

Перед стартом проекта мы общались с одним из учредителей проекта «Голос Кропивницкого» Марией Зайченко. На этот раз нашей собеседницей стала Анна Бродская, еще один учредитель. С ней мы попытались найти причины проявлений недовольства уличным радио и поговорили о его перспективах.

– Анна, как вы узнали об этом проекте, реализуемом в нескольких городах Украины? Мария услышала радио в Западной Украине, откуда она родом.

– И я услышала его там же. Правда, раньше, когда я жила в Дюссельдорфе, обратила внимание, что на остановках установлены динамики, откуда звучат музыка, разного рода полезная информация и реклама. А потом я побывала в Тернополе, и там услышала радио, чему очень удивилась. Думала, что это европейский проект. Встретилась с Машей, обсудили и решились вместе взяться за его реализацию в Кропивницком. Горисполком пошел нам навстречу, и мы приступили к работе.

– Давайте пройдемся по жалобам. Пишут, что очень громко, что слышно в квартиры даже при закрытых окнах.

– Мы вообще не устанавливали динамики на остановках, расположенных около жилых домов. Проехались по городу и выбрали места, соответствующие требованиям и санитарным нормам. Уровень звука соответствует принятому стандарту. Кроме того, в утренние и вечерние часы звук автоматически приглушается.

– Еще жалуются, что звучит одна реклама. Какова структура часа звучания радио?

– Начну с того, что совсем отказаться от рекламы мы не можем. Надеюсь, это все понимают. Что касается структуры, то только тридцать процентов времени у нас занято рекламой, семьдесят – музыка, социальная реклама и городские новости. Нам дают важную для горожан информацию такие структуры, как налоговая, полиция, МЧС, коммунальные службы. Однажды нам позвонили и попросили дать объявление о пропаже ребенка. Часа через три попросили объявление снять – ребенок нашелся. Мы всем готовы помогать.

– Как вы выбираете музыку. Звучали возмущения по поводу того, что звучит один Кузьма Скрябин, что нет разнообразия.

– Мы сами не выбираем музыку. Поскольку это проект нескольких городов, музыка у всех одинаковая. И раз в месяц за нее проплачиваются деньги. Что касается Скрябина, он звучал в течение двух недель до даты его гибели и двух недель после. Это был специальный проект уличного радио. На новогодние праздники у нас звучала музыка на эту тему, были колядки и щедривки. Сейчас звучат классические произведения. Ко дню рождения Шевченко будут звучать стихи Кобзаря. У нас нет постоянного плей-листа, который не меняется месяцами. То, что будет звучать, за что надо заплатить, планируется заранее и, повторюсь, для всех городов.

– Что говорят рекламодатели? Есть эффект от сотрудничества с вами?

– Конечно. Особенно заметен эффект, когда звучат объявления о приеме на работу. Нас сразу же нашли сетевики, которые уже работают с уличным радио в других городах. Для наших это новшество, не все даже знают о существовании такого рекламного носителя. Но потом соглашаются попробовать и становятся партнерами.

– Как с политической рекламой?

– У нас нет никакой политики, хотя многие уже просятся. Если центральный офис решит, что она должна быть, будем работать. Сейчас наши отношения с политиками сводятся до того, что мы транслируем новости горис­полкома. Мне лично интересно наблюдать за процессом в горсовете, я слежу на принимаемыми решениями, за работой городского головы. Все самое важное транслируется на нашем радио.

– Как вы думаете, почему уличное радио вызвало такой резонанс?

– Практика других городов показала, что волну возмущения поднимают конкуренты. Это или рекламщики, или те, кто сам не занялся реализацией этого проекта. Но это все временно. Уверена, что все успокоятся, что люди оценят преимущества нашего радио. Мы докажем, что работаем на благо города.