«Кіровоградгаз» знову може відключити теплопостачальників Кропивницького від газу

ВАТ «Кіровоградгаз» може відключити теплопостачальників Кропивницького від подачі газу, якщо вони не повернуть борги.

Про це йдеться у повідомленні «Кіровоградгазу», опублікованому на офіційному сайті компанії.

Наводимо попередження повністю: «Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» доводить до відома громадськості можливість припинення газопостачання на котельні КП «Теплоенергетик» та ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у разі, якщо зазначені підприємства не здійснять термінових необхідних заходів щодо погашення заборгованості.

Зазначаємо, що підприємствами теплоенергетики м. Кропивницький систематично порушуються умови договорів розподілу природного газу, укладених з ВАТ «Кіровоградгаз», в частині своєчасного проведення розрахунків. Станом на 23.02.2018 року підприємствами ТКЕ м. Кропивницький не погашена заборгованість за отримані послуги з розподілу природного газу в сумі 7 286 232,86 грн., в тому числі:

– ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 5 698 655,10 грн.;

– КП «Теплоенергетик» 1 587 577, 76 грн.

Крім того названі підприємства порушують умови укладених договорів розподілу природного газу в частині попередньої оплати, тобто до початку розрахункового періоду. Станом на 23.02.2018 року не здійснена попередня оплата за послуги з розподілу природного газу на лютий 2018 року у сумі 6 865 402,86 грн., в тому числі:

– ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 4 630 218,74 грн.;

– КП «Теплоенергетик» 2 235 184,12 грн.

ВАТ «Кіровоградгаз» було запропоновано план реструктуризації боргів, що виникли внаслідок несанкціонованого відбору газу : за жовтень 2017 року – для КП «Телоенергетик» (сума з коефіцієнтом 2.0 – 14 482 130,60 грн.) та за жовтень-листопад-грудень 2017 року (сума з коефіцієнтом 2.0 – 194 908 020,10 грв.) – для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА». Ця схема була надана підприємствам 26 січня 2018 року. Відбулися перемовини с керівниками підприємств, керівництвом м. Кропивницький та Кіровоградської області, але жодної позитивної реакції щодо врегулювання заборгованостей досі немає.

Зауважимо, що борг має бути сплачений з коефіцієнтом 2.0. Між тим у випадку, коли підприємством ТКЕ здійснюється несанкціонований відбір газу, штрафні санкції сягають набагато більших розмірів, ніж сума боргу з зазначеним коефіцієнтом. Ми не запровадили цю схему, сподіваючись на взаєморозуміння, якого не послідувало.

До того ж ВАТ «Кіровоградгаз» неодноразово зверталося до місцевої влади, сподіваючись на її втручання у ситуацію і спрямування її у цивілізоване русло. Але результатів, крім розмов про ймовірне повернення ДП «Кіровоградтепло» у комунальну власність, немає. Уникаючи соціальної напруги, ми не припинили газопостачання шляхом відключення від газових мереж газоспоживаючого обладнання ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 15 січня, як було заявлено на початку року. У підсумку фінансовий тягар, що був створений підприємствами ТКЕ, ліг на плечі працівників ВАТ «Кіровоградгаз».

Враховуючи викладене, ВАТ «Кіровоградгаз» запропонувало ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик» провести оплату згідно наданих рахунків в термін до 1.03.2018 р. В іншому випадку ВАТ «Кіровоградгаз» буде вимушене здійснити примусове припинення (обмеження) газопостачання ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик» з 10.00 години 1 березня 2018 року шляхом відключення від газових мереж газоспоживаючого обладнання.

Про ситуацію, що склалася, доведено до відома голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка та міського голови м. Кропивницький Андрія Райковича.

Наголошуємо на тому, що ВАТ «Кіровоградгаз» має законне право здійснювати примусове припинення (обмеження) газопостачання. Наголошуємо також, що встановлена законодавством відповідальність за безоплатне, безлімітне газоспоживання, самовільне відновлення газопостачання, а також за наслідки, пов’язані з припиненням (обмеженням) газопостачання, повною мірою лягає на споживачів, якими є ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик».

Нагадаємо, у січні «Кіровоградгаз» уже відключав тепловиків Кропивницького від газопостачання.