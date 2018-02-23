У Кропивницькому стартує всеукраїнський музичний фестиваль

23 – 27 лютого на базі Кіровоградського музичного коледжу та музичних шкіл №2 ім. Ю. С. Мейтуса і №1 ім. Г. Г. Нейгауза відбудеться ХХІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних інструментах «Провесінь».

Про це «УЦ» повідомили в оргкомітеті фестивалю.

Відбудуться концерти, майстер-класи та конкурс виконавців на народних інструментах серед учнів музичних шкіл і студентів музичних коледжів. Цьогорічне свято збере в Кропивницькому понад 400 кращих представників з усіх областей України.

Склад журі у дев’яти номінаціях (за інструментами) очолюють представники професорсько-викладацького складу факультету народних інструментів Національної музичної академії імені П. І. Чайковського.

23 лютого о 16:00 фестиваль-конкурс відкриють своїми виступами студенти Національної музичної академії імені П. І. Чайковського: Павло Воробей (домра), Микола Плахта (балалайка), Василь Садовий (цимбали), Ольга Атаманчук (бандура) та Наталія Покотило (фортепіано).

25 лютого о 16:00 відбудеться концерт ансамблю бандуристів Nova capella під керівництвом Ірини Родіонової (Київ).

24 лютого о 16:00 для викладачів музичних шкіл та коледжів проведуть майстер-класи викладачі факультету народних інструментів Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

25 та 27 лютого – нагородження та концерт лауреатів у І-ІІ та ІІІ-IV вікових категоріях відповідно.