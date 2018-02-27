Десять лет – малый срок

Спорная фраза, для кого как. Для депутатов Кировоградского района, судя по всему, – маленький. А вот для жителей небольшого села Шестаковка – огромный. Именно десять лет назад в «УЦ» был опубликован первый материал о проблемах жителей этого села. Ситуация тогда сложилась просто катастрофическая: после подключения нескольких предприятий к местному водопроводу подавляющая часть села осталась фактически без воды. Доходило до того, что воду соседи… одалживали друг у друга.

Село стоит на гранитной плите, поэтому о том, чтобы пробурить скважину, а тем более выкопать колодец, речи быть не может. Нет, конечно, пробовали бурить в граните. Скважина достигла 80 метров, но вода в ней была не только не питьевой, а даже и не технической – неприятного грязно-красного цвета. Тогда местные жители провели водопровод из соседнего села Украинка (это три километра от Шестаковки). Большую часть работ и затрат взяли на себя сами жители – вручную рыли канавы, прокладывали трубы. Было это в далекие 80-е годы прошлого столетия. В 2001 году часть водопровода – колодцы, водонапорную башню и три километра труб – выкупило ООО «Газсервис» на тех условиях, что будет снабжать водой и Шестаковку тоже. Сельсовет делегировал «Газсервису» эти полномочия, а сам водопровод (по селу проходит 15 км труб) остался в собственности жителей села. В начале нашего века двадцатилетние трубы частично износились, водное хозяйство устарело, и проблема возникла вновь. Собственно об этом мы и писали тогда. Писали мы потом и в 2009 году, и в 2013-м. Пришла очередь писать снова…

Поводом для очередной поездки в Шестаковку стало письмо жительницы села Алены на имя депутата районного совета Олега Русинского. В нем мать троих детей рассказывает, что из-за отсутствия воды по улице Садовой иногда даже не может приготовить еду детям. О стирке и купании без дождя приходится только мечтать.

Ехать до села недалеко – километров двадцать. Шестаковка расположена очень удобно: 500 метров до трассы, 100 метров до железной дороги. В селе есть дома, купленные жителями областного центра под дачи. Проблему с водой здесь научились решать – строят бассейн, куда тоненькой струйкой бежит вода из водопровода. А уже из бассейна насос подает ее в дом. Но это смогли сделать только те, кто сейчас работает. А вот пенсионерам такая «модернизация» не по карману.

Мы пообщались с пожилой женщиной, которая представилась нам просто: «Баба Нина я». У нее во дворе на глубине чуть более метра из обрезанной водопроводной трубы в подставленное ведро журчит скромный ручеек воды. Двенадцатилитровое ведро набирается приблизительно за час. И ей еще повезло, что самая нижняя точка водопровода находится рядом с домом.

Хозяйка рассказала, что исправно платит за воду. Учитывая ее количество, они с мужем просили поставить счетчик, но, как ей объяснили, технически это невозможно. Кстати, цены на воду нас тоже заинтересовали. Соседка бабы Нины платит по 20 гривен с человека, сама бабушка – по 12 гривен, есть те, кто платит 18. Цена формируется каким-то непонятным образом, а оплата происходит в… библиотеке. Порой нет квитанций, да и те, которые есть, тоже вызывают удивление. По договору с ООО «Газсервис» жители платят только за электроэнергию, но вот узнать насколько оправданы эти суммы, не представляется возможным. Да и жители Шестаковки сами уже так привыкли, что воспринимают это как должное.

За десять лет ситуация с водой в селе фактически не изменилась. Поставили еще одну водонапорную башню, которая смогла слегка обеспечить жителей одной улицы водой, и предложили поменять трубы. Однако многие отказались: предлагали поставить пластиковые трубы вместо чугунных, которые жители устанавливали за свой счет и которые до сих пор служат исправно.

А на прошлой неделе на сессии районного совета должен был рассматриваться вопрос о бедственном положении жителей села. Олег Русинский добился, чтобы его внесли в повестку дня. Однако вопрос не рассмотрели – кворум в очередной раз не собрался. Видимо, многим депутатам собственные проблемы значительно важнее проблем жителей села.

А пока по улицам еще кое-где стоят колонки для воды, которые этой самой воды не видели уже много лет. Молодое поколение Шестаковки еще ни разу в жизни не видело, как вода бежит из этих колонок. Баба Нина заботливо забетонировала свою колонку, чтоб не утащили «металисты». Она надеется, что хоть в конце своей тяжелой жизни сможет ею воспользоваться…

Фото Елены Никитиной, «УЦ»