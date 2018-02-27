Олимпийский дневник Пхенчхана. Почти финал…

Долго раздумывал: с чего начать свой заключительный на корейской земле олимпийский обзор? Тем громадное количество, но на то, чтобы подвести итоги и рассказать о культурной составляющей поездки, еще будет время. Пока же о том, что произошло знаменательного и примечательного за последнюю олимпийскую неделю.

Где, что и почему?

Начну с того, что с задачей побывать на всех олимпийских аренах успешно справился. Вот только понаблюдать за всеми представленными здесь олимпийскими дисциплинами не удалось. Я был несколько раз в «Олимпийском овале», но не попал на шорт-трек, поскольку все время эти старты пересекались с нашими видами, а им отдавался приоритет. Я видел хафпайп и лыжную акробатику в «Финиксе», но не смог насладиться не менее яркими и эмоциональными слоупстайлом, ски-кроссом, Big Air и другими видами фристайла и сноуборда.

Мне удалось добраться до горнолыжного стадиона, когда мужчины мчались по трассе гигантского слалома, и радоваться успешному заезду на Олимпиаде Ивана Ковбаснюка, которому на других дисциплинах финишировать не удалось. Однако женские состязания и остальные захватывающие дух мужские составляющие большой горнолыжной программы Олимпиады остались вне поля моего зрения. Да и один из самых успешных для украинцев видов спорта на этих Играх благодаря подвигам Влада Гераскевича – скелетон – наблюдал только по телевизору из пресс-центра. Но если смотреть на общую картину того, что все же успел охватить, то, честно, могу быть собой довольным.

Друзья, фигурное катание, керлинг и коньки смотреть вживую – просто потрясающе. Это то, что под крышей. А на воздухе, если пробраться поближе к трассе или месту финиша, в стоячую зону, то ты чувствуешь себя непосредственным участником происходящего. Никакой телевизор не передаст дух соревнований, накал страстей и шквал эмоций.

Да,кстати, о телевизоре и эмоциях. Вот в чем-то даже обидно, что честно работал более 20 лет на ниве спортивной журналистики и даже чего-то вроде достиг. Но наибольшую популярность и реакцию друзей, товарищей, родных и близких вызвали несколько эмоциональных секунд, которые были показаны в трансляции, когда побеждал Александр Абраменко. Количество сообщений типа «Мы тебя видели» было весьма внушительным.

И снова все о нем

Приятная новость: наш единственный олимпийский чемпион, кажется, собирается пройти свой пятый олимпийский цикл. Во всяком случае, Александр выказал такое желание после получения своей золотой награды на Олимпийской площади из рук Сергея Бубки.

Это неповторимо, когда слышишь гимн своей страны, когда видишь, как на самой высокой точке поднимается в небо сине-желтый стяг и как временно становишься причастным к подвигу украинского спортсмена. Так было сразу после нашей победы, когда разные люди подходили, поздравляли и просили сделать с ними фото на память. Так было и в этот эмоциональный, фантастически приятный вечер. Уже потом награждали второй золотой наградой Пхенчхана, в этот раз за масс-старт, Мартена Фуркада (будет еще третье золото за смешанную эстафету), но наше внимание было приковано к украинскому чемпиону. И тот потрясающе красочный салют и невероятное шоу дронов, которые венчают чемпионскую церемонию каждый вечер, Александр Абраменко и его наставник Энвер Аблаев заслужили, как никто другой. В стране, где нет ни одного пристойного трамплина для акробатических прыжков, а тот, на котором в Николаеве начинал Саша, разваливается, появился олимпийский чемпион, которому Бог действительно воздал по заслугам. Сам же Абраменко, наверное, не понял, что своим триумфом не только сделал счастливыми своих соотечественников, но и спас , по чьему-то меткому замечанию, министерскую спортивно-чиновничью братию Украины.

Из услышанного…

Я ни к чему не призываю, но замечу, что в Беларуси, как рассказали здесь коллеги, президент страны уволил спортивного министра после олимпийских стартовых неудач, формально за коррупцию. И тут же, как по мановению волшебной палочки, посыпались белорусские медали. А еще Бацька написал гневное письмо самому президенту МОК Томасу Баху, возмущаясь судейским произволом по отношению к своему лыжному акробату, кстати, нашему бывшему соотечественнику Антону Кушниру. У нас же сани спортсмены делают в собственном гараже, нормальная подготовка, как подчеркнул горнолыжник Иван Ковбаснюк, начинается за год до Олимпиады, а на главном старте четырехлетия в самом главном и самом финансируемом в стране виде спорта вспыхивает грандиозный скандал.

Лучик так и не забрезжил…

Биатлонные эстафеты, на которые мы возлагали последние медальные надежды, наконец-то собрали соответствующее этому виду спорта количество зрителей. В смешанной эстафете Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима, кстати, показали свой лучший результат на этой Олимпиаде, финишировав на седьмом месте. Здесь снова показал свое величие Мартен Фуркад, «напугавший» другого олимпийского чемпиона Пхенчхана Арнда Пайффера настолько, что тот заехал на штрафной круг и лишил свою команду медали. А Фуркад стал трехкратным триумфатором корейских Игр, оставив позади норвежцев и итальянцев. Кстати, именно Мартен вместе с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо стали главными мультимедалистами Олимпиады.

А вот дальше началось невообразимое. Надо отметить, что совсем не из-за желания дать больше шоу при свете прожекторов, а для удобства европейского болельщика организаторы Олимпиады ставили биатлон на вечернее время. И тогда погода стала преподносить свои сюрпризы. Вначале было страшно холодно. Но, когда немного потеплело, ветер никуда не делся, а во время эстафет он был еще и порывистым и сопровождался обильным снегопадом. И тут на первый план вышли психологическая устойчивость, умение собраться и отработать командно. У нас снова ничего подобного не получилось.

Выделить можно разве что прекрасно проведших свои этапы Артема Приму и Юлию Джиму, которая оказалась в прекрасных кондициях, вызвав еще больше вопросов к тренерам из-за ее неучастия в спринте. Но Юле неожиданно вышедшая в качестве забойщицы Варвинец и Вита Семеренко с двумя штрафными кругами привезли почти две минуты отставания, и она отыграла более чем минуту. Ну а дебютировавшая на позиции финишера Настя Меркушина на штрафной круг не пошла (и на том спасибо!), завершив гонку 11-й. Для олимпийских чемпионок Сочи это было абсолютное фиаско.

А сенсационную победу здесь добыли теперь уже четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее подруги по белорусскому квартету. Особенно впечатлила молодая Динара Алимбекова, которая за счет хладнокровия и классной стрельбы и вывела белорусок в лидеры. Более опытные Надежда Скардино и Ирина Кривко отработали в меру своих возможностей, но минуту отставания юной подруге привезли. А та одним этапом потрясла всю биатлонную элиту. В таких условиях Дарья Домрачева ошибиться просто не имела права. И победила, хотя нервы своим болельщикам на последнем рубеже потрепала прилично.

И вот что удалось подслушать при общении чемпионок с белорусскими коллегами от Алимбековой:

– Спокойно приняла эстафету. Главным было в своем ритме подойти к стрельбе. А подход на трассе в Пхенчхане хороший – со спуском. Однако в индивидуальной гонке, когда приближалась к рубежу, мне немного не хватало дыхания. Поэтому в этот раз решила, что надо подъезжать к стрельбищу в высоком темпе, в котором и проводила пристрелку.

На первом круге начала догонять девчонок, которые шли впереди, чтобы было полегче. Ведь ветер дул в лицо, и, держась за лидерами, было проще идти по дистанции. О-о-о-ой… Когда я ушла на последний круг лидером, то немного обалдела. А еще почувствовала усталость. Меня обогнала польская спортсменка, а я вдруг поняла, что у меня нет сил даже за ней удержаться. Но делала все, что в моих силах, даже не чувствуя ни рук, ни ног.

А вот эмоциональный комментарий Дарьи Домрачевой:

– Если вспомнить, как начинались эти Игры для нас, то это награда за все наши старания и терпение. Мы наконец-то подружились с Пхенчханом. Я не могла подвести девчонок, особенно когда Динара Алимбекова ушла первой со стрельбы.

Эмоции переполняют. Может, я не до конца осознаю то, что произошло. Мы думали, что подиум возможен, но никто не надеялся, не рассчитывал на золото.

Когда Динара уходила первой со стрельбы, конечно, у меня по коже пробежали мурашки. Когда на последней стрельбе оставалось три патрона на три незакрытые мишени, наступила проверка всего моего биатлонного профессионализма. К счастью, мне удалось справиться с этими мишенями, подарить радость болельщикам.

А на вопрос о муже Оле-Эйнаре Бьорндалене Дарья ответила:

– Да, он уже поздравил меня и всех девчонок. Сегодня он поддерживал нас на трассе, и это, наверное, тоже принесло какую-то удачу. Первый раз он появился на трассе, когда я завоевала серебро, и мы решили, что в четверг он обязан выходить на трассу вновь, поддерживать нас там.

Ну и нужно просто отметить шведское чудо. Вначале новая прима команды Ханна Оэберг вытянула свою сборную на второе место, а на следующий день шведы единственные отстрелялись чисто и оставили позади себя норвежцев и немцев. Фуркад же, бежавший на третьем этапе, еще раз показал, что на Олимпиаде даже гениальные «ломаются», и зашел на штрафной круг, а французы финишировали только пятыми. Вот такая она была, эта биатлонная Олимпиада, для нас – крушением всех иллюзий, но с сенсациями, взлетами, провалами, с подтверждением гения Фуркада, лидерства Дальмайер, олимпийской стабильностью Кузьминой, восхождением Оэберг и прекрасной финальной точкой Даши Домрачевой.

«Когда в товарищах согласья нет»…

Ну а у нас все получилось как нельзя хуже. При отвратительных результатах еще и оказалось, что старший тренер женской сборной Урош Велепец растерялся и утратил нити управления коллективом. По меткому замечанию Насти Меркушиной, каждая из участниц закрылась в своем панцире и думала о своем. Валя же Семеренко после того, как ее не поставили на эстафету, выразилась недвузначно: «У нас не команда, а ж..а». Президент ФБУ Владимир Брынзак сказал, что Валю никто за прошлые заслуги не собирался в команду ставить и серьезных преимуществ перед молодыми Варвинец и Меркушиной она не имела. Ну как по мне, то это юные должны иметь очевидные козыри перед опытной олимпийской чемпионкой, а их просто не было. Значит, в дело вмешались какие-то внутренние обстоятельства, оставшиеся за кадром.

В общем, команда нашей надежды превратилась в неуправляемую субстанцию, где о единстве не было и речи. В таких обстоятельствах рассчитывать на олимпийскую медаль в неблагоприятных для большинства девчонок условиях, когда они просто не смогли стрелять при ветре, да и не бежали, было бы неправильно. И все разговоры о целенаправленной подготовке к главному старту четырехлетия оказались пустым звуком. Вита Семеренко после финиша своего этапа эстафеты, конечно, извинилась за всех, но болельщики да и сами спортсменки стали заложниками тренерских просчетов, победных реляций и неправильных приоритетов.

А вот норвежцы, которые, кстати, вообще не получают призовых за Олимпиаду, приоритеты расставили правильно и выиграли неофициальный медальный зачет. Но интрига-то в этом вопросе держалась до самого последнего вида соревновательной программы. Итак, с утра в воскресенье немецкая четверка бобслеистов добывает золотые награды, и Германия опережает норвежцев по количеству наград высшей пробы. А дальше был хоккейный финал, где и так сотворившие одну из главных сенсаций Игр немецкие ребята были в 55 секундах от того, чтобы российский спорт потерпел одно из самых больших унижений в своей истории. Специально собранная под победу на Олимпиаде из двух ведущих клубов КХЛ дружина, имевшая в своем составе такую мегазвезду, как Павел Дацюк, и подрастерявшего свою былую звездность, но по-прежнему опасного Илью Ковальчука, явно переоценила собственные возможности. Иначе как объяснить, что проведшие больше матчей и более уставшие немцы вначале отыграли у этого ОАРского «ансамбля» два гола, а за три минуты до конца основного времени и вовсе вышли вперед? Тут зал, забитый под завязку российскими болельщиками, словно это была Уфа или Казань, где голам бундестим радовались только мы да еще несколько десятков немцев, впал в оцепенение. Никто не мог поверить, что подопечные Марко Штурма способны остановить тех, кому еще до начала соревнований отдавали безоговорочную победу. Но за 2 минуты до финальной сирены, получив к тому же численный перевес, хоккеисты сборной Германии испугались собственной прыти и отдали соперникам уже выигранный матч. За 55 секунд до, казалось, финальной сирены россияне восстановили равновесие, а в овертайме в большинстве забили победный гол.

А вот олимпийской сборной Германии это вроде бы и радостное хоккейное серебро обошлось слишком дорого. Все дело в том, что вскоре после окончания хоккейного финала гениальная Марит Бьорген выиграла заключительный вид олимпийской программы – гонку с массового старта на 30 км классическим стилем. Это была 5-я медаль норвежки в Пхенчхане и второе золото, которое и принесло триумф в неофициальном зачете. Норвегия и Германия завоевали по 14 медалей высшего достоинства. Но у норвежских атлетов в активе еще и 14 серебряных и 11 бронзовых медалей, а у их главных конкурентов только 10 серебра и 7 бронзы. Украина же с 1 золотом разделила 21 место среди атлетов 30 сборных, завоевавших призовые места на этих Играх.

Юрий Илючек, Пхенчхан – специально для «УЦ».

Автор благодарит Максима Березкина, Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Андрея Николаенко, Сергея Максимова, Руслана Згривца, Алексея Олейника, Андрея и Александра Кролевцов, Игоря Волкова за помощь и поддержку в поездке на Олимпийские игры.