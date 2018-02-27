«Работа врача – это труд Бога в нашем доме»

На прошедшей неделе двое врачей получили из рук епископа Кировоградского и Новомиргородского, митрополита Иоасафа особенную награду – орден Святителя Луки Крымского. Церемония вручения состоялась в Больнице Святого Луки (больше известной жителям Кропивницкого как «Ацинус»).

Эта награда примечательна тем, что, как отметил владыка Иоасаф, является символом признания церковью нелегкого труда медиков. Сам архиепископ Лука Крымский (1877-1961, в миру Валентин Войно-Ясенецкий) до возведения в духовный сан много лет проработал хирургом, занимался научной деятельностью, написал серию научных работ по анестезиологии, был удостоен степени доктора медицинских наук. Решение о вручении духовного ордена его имени тому или иному кандидату принимается лично Митрополитом Киевским и Всея Украины. Кто же был удостоен этой высокой награды?

Сергей Петрович Одарченко – врач-онкохирург, долгое время работал в Кропивницком, возглавлял «Украинский центр томотерапии».

– Я сам родом из Винницы, рос в династии медиков и всю жизнь мечтал быть врачом, – рассказал о себе Сергей Одарченко. – В 14 лет я начал работать санитаром в бригаде «скорой помощи», затем работал фельдшером, медбратом. После университета получил специальность онкохирурга и работал в Винницком онкологическом диспансере. Занимался и занимаюсь преподавательской деятельностью – сначала читал онкологию в Винницком медуниверситете, занимался клиническими исследованиями, был заместителем главного врача по хирургии. Потом переехал работать в Кропивницкий как главврач «Украинского центра томотерапии». Я руководил этой клиникой на этапе ее становления. Сейчас это одна из современнейших клиник по лечению онкологических заболеваний. Сегодня я работаю в Киеве – возглавляю экспертный центр, объединяющий несколько онкологических клиник. Эти клиники не только лечат раковых больных, но и занимаются их сопровождением – не секрет ведь, что чаще всего человек, услышав диагноз «рак», впадает в отчаяние и не знает, что делать. Мы помогаем ему в выборе лечения и так далее. Благодаря стараниям ученых рак сегодня – уже не приговор. И хотя это заболевание пока не считается излечимым, его можно перевести в контролируемую форму и подарить пациенту годы, а то и десятки лет полноценной жизни.

Вторую награду получил Юрий Владимирович Авдосьев – ведущий специалист Харьковского института общей и неотложной хирургии им. Зайцева, заведующий отделением рентген-хирургии. Разработал ряд новаторских методик оказания неотложной помощи, некоторые из них были успешно применены в лечении неоперабельных опухолей при раке четвертой степени.

– Это первая награда, которую я получил за свои 55 лет работы, – говорит Юрий Владимирович. – И я рад, что она, скорее, духовного плана. Это значит, что я кое-чего достиг не только на профессиональном поприще, но и в воплощении идей гуманизма, которые лежат в основе работы врача. Если говорить о себе, то отмечу – я не из семьи медиков, но очень хотел лечить людей. Более 20 лет я непосредственно работаю с онкологическими больными, причем с тяжелыми, умирающими. А для этих людей вовремя сказанные слова поддержки часто оказываются важнее препаратов. Моя сфера сейчас переживает прорыв – многим пациентам, которых раньше признавали паллиативными, сейчас мы можем подарить три, пять, семь лет жизни. Сам я живу и работаю в Харькове, но с радостью принимаю приглашения и еду в другие города оперировать, в том числе в Кропивницкий. Главное условие – наличие современной аппаратуры, без которой ряд операций просто невозможен.

Не случайно оба представленных к награде специалиста работают в онкологии – сфере, в которой телесные страдания сильнее всего переплелись с душевными муками. У этих врачей чрезвычайно трудная задача, часто выходящая за рамки компетенции медика и требующая большого морального напряжения. Врачу приходится становиться отчасти священником. Поэтому, по мнению владыки Иоасафа, среди медиков много верующих людей. Яркий пример тому – сам главный врач «Ацинуса» Григорий Урсол.

– Медицина и служение Богу – деяния сродные, – отметил владыка, – поскольку вместе они цельно лечат и поддерживают человека: медицина лечит тело, вера – дух. Я сам давно знаю Григория Николаевича – он большой друг церкви. Я знаю его семью – глубоко верующих людей, почитающих Бога. Медицина и вера тесно связаны, начиная с самых истоков христианства. Апостол Лука был врачом. Первые святые на Руси – Агапит Печерский, Ипатий Печерский – были монахами Киево-Печерской лавры, но в то же время они были лекарями. Профессия врача является богоугодной, его труд – это труд Бога в нашем доме. Поэтому Украинская православная церковь учредила орден Святого Луки, а я ходатайствовал перед Митрополитом Киевским и Всея Украины Онуфрием о награждении самых достойных – и прислушивался к мнению Григория Николаевича. Так что в этом есть и его заслуга.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»