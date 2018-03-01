У Бобринецькій міській ОТГ виявили порушень на півмільйона

Порушень на понад 517 тисяч гривень виявили аудитори в Бобринецькій міській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ).

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області.

Аудитори провели ревізію фінансово-господарської діяльності Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади з січня 2015 року по вересень 2017-го. Під час ревізії вони виявили фінансових порушень на суму понад 517 тисяч гривень – неперерахування коштів від оренди нерухомого майна до загального фонду місцевого бюджету.

Про результати ревізії держаудитслужба проінформувала прокуратуру Кіровоградської області. Через порушення законодавства з фінансових питань п’ятьох посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності. ОТГ поки заборонили операції з бюджетними коштами.