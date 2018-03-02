Кузьменка попросили повернути санаторно-курортне лікування «чорнобильцям»

Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ категорії треба повернути санаторно-курортне лікування.
З такою пропозицією на «гарячу лінію» голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка звернувся мешканець обласного центру, передає кореспондент «УЦ».
За словами пана Ігоря, з 2014 року держава «кинула напризволяще» «чорнобильців» другої категорії, відмовивши їм в оздоровленні.
У місті на звернення чоловіка кілька років відповідали відписками і лише торік запропонували пролікуватися в Знам’янській обласній бальнеологічній лікарні. Але радон деяким ліквідаторам протипоказаний, а йод, навпаки, потрібен. Чи може допомогти область людям, що потребують цього?
Сергій Кузьменко доручив керівнику Департаменту соцзахисту населення Олександру Догарову підготувати інформацію про кількість учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ категорії в області, щоб разом з депутатами облради обговорити питання можливості системної підтримки людей.
«В області є низка програм, які вже зараз підтримують і чорнобильців, і учасників АТО. Те, що стосується вашого відпочинку, ми знайдемо можливість вам допомогти», – запевнив Кузьменко.
На території Кіровоградської області живуть майже 11 тисяч громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких понад 6,5 тисячі – ліквідатори, понад 2 тисячі – евакуйовані та переселені, понад тисячу – потерпілі діти, а також прирівняні до ліквідаторів та дружини померлих ліквідаторів. Найбільше постраждалих живуть у Кропивницькому (майже 20%) та Олександрійському районі.
На території області розташовані три села компактного переселення громадян із Чорнобильської зони: Голубієвичі Компаніївського району, Бутівське Олександрійського та Несваткове Олександрівського.
Постраждалим надається понад 40 видів допомог, пільг та компенсацій, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного й обласного бюджетів.