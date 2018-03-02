Кузьменка попросили повернути санаторно-курортне лікування «чорнобильцям»

Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ категорії треба повернути санаторно-курортне лікування.

З такою пропозицією на «гарячу лінію» голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка звернувся мешканець обласного центру, передає кореспондент «УЦ».

За словами пана Ігоря, з 2014 року держава «кинула напризволяще» «чорнобильців» другої категорії, відмовивши їм в оздоровленні.

У місті на звернення чоловіка кілька років відповідали відписками і лише торік запропонували пролікуватися в Знам’янській обласній бальнеологічній лікарні. Але радон деяким ліквідаторам протипоказаний, а йод, навпаки, потрібен. Чи може допомогти область людям, що потребують цього?

Сергій Кузьменко доручив керівнику Департаменту соцзахисту населення Олександру Догарову підготувати інформацію про кількість учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ категорії в області, щоб разом з депутатами облради обговорити питання можливості системної підтримки людей.

«В області є низка програм, які вже зараз підтримують і чорнобильців, і учасників АТО. Те, що стосується вашого відпочинку, ми знайдемо можливість вам допомогти», – запевнив Кузьменко.