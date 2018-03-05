Не все то рейдерство, что захват?

Двум десяткам приезжих охранников «светит» от пяти до десяти за излишнюю спешку со штурмом элеватора в Онуфриевском районе Кировоградщины. Руководство арендующего зернохранилище предприятия говорит о рейдерском захвате, но есть и другие версии.

Речь, по имеющимся у нас данным, может идти не о недружественном поглощении конкурентами, а о банальном взыскании долгов.

Как нам сообщили в Главном управлении полиции в области, на данный момент 22 сотрудникам охранной фирмы из Киевской области уже сообщили о подозрении в рамках уголовного производства. Оно было начато 25 февраля по п.3 ст. 206-2 УК Украины – противоправное завладение имуществом предприятия или учреждения, совершенное служебным лицом с использованием служебного положения или если оно нанесло большой вред или другие тяжелые последствия. Санкция – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сообщение о том, что неизвестные проникли на территорию зернохранилища через забор, минуя охрану и не предоставив никаких разрешительных документов или судебных решений, поступило в полицию во второй половине дня. На место выехала следственно-оперативная группа и дополнительные силы подразделений полиции. Выяснилось, что вопрос о праве собственности на имущество предприятия решается в суде, само имущество арестовано, но окончательного решения по делу еще нет.

Не дожидаясь его вынесения, сотрудники охранной фирмы, нанятые, очевидно, одной из сторон по делу, прибыли в Кировоградскую область на трех автомобилях, подъехали к территории комплекса в Павлыше и, проигнорировав местную охрану, заняли территорию. Полицейские их задержали, по факту начали уголовное производство.

В «Аграрной самообороне Украины», объединившей несколько сотен фермеров с Кировоградщины и не только, в первую очередь для противостояния рейдерским атакам, заявили, что готовы оказывать помощь, в том числе юридическую, но по поводу конфликта в Павлыше к ним пока никто не обращался.

– Знаем, что киевская фирма, что там накручены долги на элеваторе. Решили не ждать, насколько мы знаем, и зайти самовольно на территорию, – говорит представитель организации Андрей Жила.

В Онуфриевской районной государственной администрации, куда мы обратились за подробностями, уточнили, что речь идет об элеваторе ООО «Промтехснаб» – в Павлыше зернохранилищ как минимум три. По словам первого заместителя главы РГА Игоря Дудника, на сегодняшний день там все спокойно, силовых действий, побоев и прочего после событий 25 февраля не происходило.

– В свое время предприятие при строительстве брало кредит в банке, – говорит он. – Кредит не был возвращен, кто-то этот кредит перекупил и начал выдвигать претензии по собственности. Это то, что я слышал.

Правда, уточняет: эта информация, полученная по неофициальным каналам, – слухи, по большому счету. В свою очередь, директор «Промтехснаба» Лариса Прокопенко долговую версию отрицает категорически, говорит: «Обыкновенный рейдерский захват, хотят забрать предприятие… Просто кому-то мешаем».

В чьих интересах действовали киевские охранники, сказать не может, по ее словам, на момент нашего разговора еще не общалась со следователем. В числе прочего Прокопенко подчеркнула: предприятие, которым она руководит, арендует основные средства у «Объединенных зерновых технологий». Компания с таким названием, реализующая проекты элеваторных комплексов «под ключ», зарегистрирована в Светловодске. Возможно, корни сегодняшнего конфликта стоит искать именно там…

Первую очередь строительства элеватора мощностью в 60 тысяч тонн, ставшего сегодня спорным имуществом, завершили в 2012-м. На тот момент ее стоимость оценивали в 12,6 млн грн, а в церемонии торжественного ввода в эксплуатацию принимал участие тогдашний первый замглавы областной администрации Андрей Николаенко. Говорили о настоящем событии года для района, в котором за годы независимости до того момента не построили ни одного крупного предприятия. Вторая очередь строительства на момент сдачи первой оценивалась еще в 14,7 миллиона.