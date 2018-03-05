Олимпийский Пхёнчхан. Не совсем спортивные заметки

Теперь, когда эмоции и страсти после олимпийских баталий несколько утихли, а долгое путешествие домой завершилось, наверное, самое время рассказать о том, чем еще, кроме собственно спортивных соревнований, запомнилось путешествие в Корею.

А поскольку этот номер у нас праздничный, то и начну свой рассказ с представительниц прекрасной половины человечества.

Самые обаятельные, привлекательные, мужественные и героичные…

Начну с того, что сразу же по приезде в Каннын мы остановились в корейской семье. И выяснилось, что наша хозяйка оказалась представительницей уникальной и необычной для нас профессии – хэнё, или женщина моря. Известно, что женщины-ныряльщицы на острове Чеджу появились в XVII веке потому, что их нелегкий труд, в отличие от мужчин, не облагался налогом. Но есть и другая версия, что женщины просто заменили ушедших в армию мужчин. Как рассказала нам уже достаточно пожилая хозяйка нашего временного пристанища, сейчас молодые в эту профессию уже не идут. Вот и приходится ей в свои 60 лет облачаться в гидрокостюм и где-то пару раз в неделю погружаться в Восточное море, его корейцы принципиально не называют Японским, на глубину приблизительно 10 метров. И это без акваланга, задерживая дыхание до 2-х минут для того, чтобы отыскать различные морские деликатесы, моллюсков и водоросли, которые потом продают на местном базаре, о котором чуточку позже. Тут же во дворе хранятся тот самый гидрокостюм, незамысловатые снасти с пенопластовыми поплавками и корзина для улова, вялится на солнышке рыба – в основном скаты, а также водоросли, которые, кстати, в сушеном виде оказались потрясающе вкусной закуской к пиву. А сами женщины-ныряльщицы – это корейский символ – были удостоены права принять участие в эстафете олимпийского огня и церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане, который сами корейцы предпочитают называть Пьёнчангом.

Продолжая женскую тему, не могу не выделить встречу на состязаниях по биатлону с нашей очаровательной соотечественницей-харьковчанкой. Анастасия уже почти два года вместе с мужем, работающим здесь по контракту, живет в столице Кореи – Сеуле. В этот день наша землячка-украинка специально приехала на скоростном поезде, а это приблизительно 2 часа пути, поддержать наших в гонке с массового старта. Увидев земляков, активно болеющих возле трассы, Анастасия очень обрадовалась и с удовольствием к нам присоединилась. Вместе мы дружно поддерживали Валю и Виту Семеренко, которые, к сожалению, своих почитателей совсем не порадовали. А уже после окончания борьбы на трассе мы успели с Настей пообщаться и узнали, что к местным реалиям украинцам с их открытостью и жизнерадостностью приспособиться сложно. Корейцы не очень-то впускают иностранцев в свой круг и ревностно относятся к их успехам. Там нужно быть действительно хорошим специалистом, чтобы завоевать уважение и авторитет. При этом особую инициативу корейцы не проявляют и стараются строго следовать указаниям своего начальства, поскольку не хотят потерять свою работу. Работают здесь очень целеустремленно, а в выходные стараются вырваться из тесных офисов и небольших квартирок для того, чтобы отдохнуть у моря или в горах.

В этом мы точно смогли убедиться воочию, когда видели большое количество трейлеров, приезжающих на побережье, где мы жили, или когда застревали в пробках по дороге в верхний горный кластер, куда также направлялась масса автомобилей.

Настя Баева, уже прощаясь, передавала привет всем друзьям и знакомым, кто, возможно, прочитает этот материал, и сказала, что очень соскучилась по Украине. И, несмотря на все наши проблемы, она очень хочет вернуться домой, когда у супруга закончится контракт. «Здесь другой мир, и, может, мы также кажемся корейцам странными и необычными. Но в этом и своя жизненная прелесть, когда познаешь не всегда понятное», – сказала Анастасия.

Ну и, завершая рассказ об олимпийских встречах с представительницами прекрасной половины человечества, отмечу самые примечательные.

Из наших девчонок потрясла своей зажигательной целеустремленностью Таня Петрова, открывшая для Украины олимпийский могул. Несмотря ни на что, хочется поблагодарить Настю Меркушину, Виту и Валю Семеренко, Ирину Варвинец за то, что находили в себе силы на комментарии после неудачных гонок и были с нами откровенны.

Безусловно, надолго останется в памяти личное общение с героинями этой Олимпиады: биатлонистками Анастасией Кузьминой, представляющей Словакию, а также ставшей в Пхёнчхане самой титулованной на Олимпийских играх в своем виде – белоруской Дарьей Домрачевой и ее подругами по золотому квартету. И не было в нашем общении никакого намека на величие этих очаровательных и привлекательных девушек, говоривших о своих впечатлениях, жизненных проблемах и радостях, ну и о любимых детишках, которые очень хотят видеть мам почаще.

Еще по окончании соревнований в фигурном катании у женщин в кулуарах совершенно случайно повстречал великого тренера Татьяну Тарасову, которая так же, как и многие, была обескуражена решением арбитров, отдавших олимпийское золото Алине Загитовой, а не другой представительнице команды ОАР – Евгении Медведевой.

До сих пор не проходит ощущение большого счастья, что воочию видел выступления величайшей Марит Бьёрген, которая поставила эффектнейшую золотую точку на этой Олимпиаде. Для гениальной норвежской лыжницы золотая медаль в гонке на 30 км классическим стилем стала 15-й олимпийской наградой! Теперь в активе Марит 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.

По количеству олимпийских медалей среди представителей зимних видов спорта Бьёрген превзошла достижение своего соотечественника биатлониста Оле-Эйнара Бьёрндалена (8–4–1), который, кстати, также внес свою определенную лепту в то, что его супруга Даша Домрачева стала лучшей в своем виде.

Чуть-чуть корейцы…

Благодаря нашей гостеприимной хозяйке мы немного приобщились к корейским традициям. Замечу, совершенно осознанно, ну еще и в целях экономии, ибо в медиадеревне проживание обошлось бы слишком дорого, мы решили остановиться в этом месте на берегу Восточного моря. И у меня так совпало, что в Рио, по пути к остановке олимпийского шаттла, я проделывал получасовой путь по прибрежной океанской зоне. И вот в Канныне все повторилось, только здесь были Восточное море, неповторимые пейзажи и прекрасный воздух.

А если вернуться к месту временного пристанища, то здесь также были свои прелести. Разувались мы, как настоящие корейцы, на пороге жилища. Благо, в просторной комнате полы были с подогревом, и холодно, даже при отсутствии батарей, нам точно не было. Спало же наше журналистское трио на полу, на любезно предоставленных матрасах и подушках. Просторная комната оказалась одновременно и кухней – в углу располагались газовая плита, мойка, микроволновка, холодильник и даже мультиварка. Ее, правда, из-за обилия сгруженных тут же собственных вещей, заметили только когда уезжали. Возле стены находились кондиционер и современная плазма, по которой поздними вечерами следили за олимпийскими новостями и чуть-чуть за местными телешоу, не сильно отличавшимися от украинских аналогов. Чуть дальше, в глубине дома, к нашим услугам оказалась ванная комната с умывальником и простым душем без всяких кабинок со стоком прямо в полу. В общем, все, что нужно олимпийским журналистам, которые запасливо привезли из дому консервы, тушенку, крупы и кофе с печеньем, – мы получили. И ничуть не пожалели о своем выборе, ибо хозяева сразу по приезде презентовали еще и целый ящик местной вермишели быстрого приготовления и много кимчи – это салат, как правило, из очень острой квашеной капусты, которую, кажется, готовят в каждом доме в специальных глиняных кувшинах. В Корее считают кимчи лекарством от всех болезней – с его помощью справляются с лишним весом, борются с простудой и даже спасаются от похмелья.

Правда, зачастую поесть мы не успевали – хорошо, что в пресс-центрах всегда были чай, кофе, минеральная вода, фрукты и та же вермишель нескольких сортов на выбор. Это бесплатно, а за деньги – пожалуйста, отдельные буфеты, где бутылочка колы стоила где-то 2 доллара, а бифштекс с салатами – около 8 тысяч вон (1000 вон – 25 грн).

Нам же особенности корейской кухни посчастливилось изучить на экскурсиях, которые абсолютно безвозмездно организаторы Олимпиады предлагали на выбор представителям масс-медиа.

Нет в Корее корейской морковки…

Уже на первой же экскурсии нас привели, как показалось, в достаточно дорогую харчевню. Мы уже привычно сняли обувь на входе, а обилие предложенных блюд удивило и потрясло.

Несколько разновидностей кимчи с капустой, редькой, огурцом, кабачком, пульгоги (тонко нарезанное жареное мясо), отварной рис, рисовая похлебка, жареная макрель, овощной суп, перепелиные яйца, морские водоросли, салаты. На десерт – сладкий рисовый напиток. Ну и обязательно нужно запивать водой, поскольку вся пища, кроме риса, очень острая, но, что удивило, практически несоленая.

Хлеба же отыскать на столе не получилось. Кстати, хлеб, как мне показалось, здесь пекут только для иностранцев, поскольку сами корейцы его не едТеперь, когда эмоции и страсти после олимпийских баталий несколько утихли, а долгое путешествие домой завершилось, наверное, самое время рассказать о том, чем еще, кроме собственно спортивных соревнований, запомнилось путешествие в Корею.ят. Приобрести же буханку можно где-то за 4 тысячи вон лишь в больших супермаркетах.

Все же мои попытки с первого раза освоить корейские железные палочки не увенчались успехом, и пришлось попросить привычную вилку.

В другой раз у нас получился рыбный день в кафе на втором этаже рыбного рынка. Здесь мы отведали местной острой ухи с водорослями, которую постоянно подогревали тут же на специальных плитках. Попробовали какие-то рыбные деликатесы, ну и кимчи, как вы поняли, с обязательной простой водой.

А вот мясо осьминогов, крабов, королевских креветок, а также сырую и очень слабосоленую красную рыбу, другие морские деликатесы, приготовленные на гриле с луком, соусом чили, кимчи и тертым сыром, нам предложили на приеме, организованном посольством Республики Корея специально для украинской делегации. Честно скажу, это было насколько необычно, настолько и вкусно. Некоторые коллеги накануне попробовали осьминогов и крабов, приготовленных в частных прибрежных лавочках. И у них это восторга не вызвало, ибо во рту остался тягучий резиновый привкус. Мне кажется, что все дело тут в особенностях приготовления морепродуктов. Как и в случае с суши, которые в любом виде и с любой составляющей, подаваемые нам на том же приеме или празднике по случаю Нового года по восточному календарю, оказались просто потрясающими. А уж корейские сладости лучше один раз попробовать, ибо описать эти вкусняшки очень сложно.

Еще один местный деликатес – Chapssal-tteok, или корейские рисовые лепешки. При приготовлении рис смешивают с тестом, добавляют орехи и пряности. А еще я бы посоветовал вам пибимпап – белый рис с овощами, мясом, приправленный соусом и острым перцем. Обычно к этим блюдам подают немало гарниров: фаршированную рыбу, желе с куркумой, суфле на пару и еще много чего. Нам поведали, что вкус пибимпапа зависит от соусов, с которыми он подается. Есть, скажем, соус из крыжовника или зеленой сливы.

Что же касается привычных у нас бизнес-ланчей, то в Пхёнчхане они состоят из корейской лапши удон, свиных котлет (говядину в Корее очень сложно вообще отыскать, поскольку ее завозят из-за рубежа), риса с рыбьей икрой и салата. Такой набор стоит 19 тысяч вон, а если вы закажете еще и острые рисовые колбаски, которые называются токпокки, то заплатите вдвое дороже.

Есть и так называемая уличная торговля быстрого перекуса, где суп стоит 3 тысячи вон, лепешки – 2 тысячи, лапша – 1500, крылышки куриные – 5 тысяч, большой кофе – 3000, латте – 4300, капучино – 3500, какао – 3500, зеленый чай – 4000.

Ну и несколько слов о лучших традиционных корейских алкогольных напитках – это имбирный эль, рисовое вино и соджу – 20-40° алкоголь, изготовленный на основе сладкого картофеля и зерна. Последний настолько популярен, что возведен в ранг национального напитка Южной Кореи и заслужил собственный музей.

Что же касается такой любимой у нас корейской морковки, то в самой Корее о ней ничего не знают. А все дело в том, что когда-то, в условиях дефицита пекинской капусты, предприимчивые корейцы, жившие в Советском Союзе, стали готовить кимчи из морковки со специями. Вот так вот…

Душа Арари

После гастрономических изысков поговорим о культурной программе, которую нам предложили хозяева. По совету моих опытных друзей Леонида Веселкова и Любомира Луканюка я остановил свой выбор на трех экскурсионных турах.

Первая экскурсия вообще получилась уникальной, поскольку, кроме нас, на нее отправился только один коллега из Сеула. Так что все внимание экскурсовода было целиком приковано к украинскому трио, и путешествие получилось даже в чем-то камерным. Итак, сначала мы отправились в расположенную где-то в 20 км от Пхёнчхана деревню Арари, где смогли познакомиться с бытом, традициями и особенностями жизни корейцев. Есть и у нас такие музеи под открытым небом. Перед тем как зайти на территорию комплекса, продезинфицировали свою обувь на специальном половичке. А дальше нашему взору предстало множество невероятных строений. Причем некоторые дома очень здорово походили на наши хаты-мазанки с соломенной крышей. Были еще строения под черепичной крышей, дубовой, гонтовой, дом из пеньки, каменный, бревенчатый дом с домашней утварью, мебелью, посудой и т. д. Здесь можно было наконец узнать, почему корейцы предпочитают сидеть, есть и спать на полу. Оказывается, все это связано со старинной системой обогрева домов – ондоль, где тепло идет не как у нас, а под полом. И, как мы смогли убедиться, эта старинная традиция с теплыми полами сохранилась до сегодняшнего дня.

Кроме того, здесь в скульптурах была фактически проиллюстрирована культовая корейская книга «Повесть о янбане», с двумя главными героями. Бедняк покинул семью ради успешной карьеры, а второй персонаж купил себе дворянский титул, но вернулся к коммерческим истокам, разочаровавшись в лицемерии высшего света. В общем, как и в любой социальной сатире, в «Повести…» разоблачаются пороки и грехи времени, когда созТеперь, когда эмоции и страсти после олимпийских баталий несколько утихли, а долгое путешествие домой завершилось, наверное, самое время рассказать о том, чем еще, кроме собственно спортивных соревнований, запомнилось путешествие в Корею.давалось произведение.

В целом первое представление о корейских традициях мы получили и затем отправились в необычный, невероятный и вдохновляющий музей.

Сердце, поющее «Ариран»

Не поверите, но корейцы своей главной ценностью считают песню. Вы где-нибудь еще видели или слышали, чтобы какой-то одной песне был посвящен целый музей? А вот «Ариран» такой чести удостоилась. Именно она признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. После этого в Корее был задействован пятилетний план по всяческой популяризации «Ариран». Проект был направлен на организацию фестивалей «Ариран», выставок, поддержку культурологических исследований, посвящённых песне. Всего на реализацию этого масштабного проекта было выделено 33,6 млрд вон. Любопытно, что в Южной Корее избегают исполнения песни в северокорейской трактовке и даже запрещают его.

Вот история появления песни «Ариран».

Давным-давно в одном селе батрачили у помещика парень Ри Ран и девушка Сон Бу. В неурожайный год они приняли участие в восстании местных жителей против богачей и, избегая преследований, укрылись в глухих местах. Там они поженились. После Ри Ран решил продолжить борьбу и покинул дом, оставив любимую жену. Тогда Сон Бу, глядя на горный перевал, через который ушел муж, выразила свою тоску по нему в песне. Эта песня передавалась из уст в уста:

«Ариран, Ариран, перевал Ариран…

Решил ты, милый, через него уйти,

Оставив меня одну, решил уйти.

Но знай, без меня тебе и десяти ли не пройти,

У тебя непременно заболят ноги…»

Вот под мотивы этой песни корейцы боролись против японских колонизаторов. Тогда «Ариран» стала неофициальным гимном Кореи.

«… Ариран, Ариран, верю, что день придет,

Станет свободной родная страна!

Сбросит рабства оковы навек народ,

Он никогда не забудет о нас…»

Ныне в Корее существует несколько сотен (!!!) версий «Ариран». Ее поют по любому удобному поводу, а под этим брендом корейцы творят, создают произведения искусства, модные новинки, кондитерские изделия, технические новшества и даже играют в футбол в майках с надписью «Ариран».

В общем, «Ариран» – это бессмертное сердце Кореи, которое точно будет биться всегда.

Там, где время остановилось…

Эта главка о настоящем корейском базаре, который мы посетили, насладившись песней «Ариран» и всем, что с этим бессмертным творением связано. Кстати, любопытно, что близлежащий не очень большой рынок, который мы обошли где-то за двадцать пять – тридцать минут, носит название «Чонсон Ариран». Здесь вы найдете все, чем богата Корея: лечебные травы, морепродукты – начиная от водорослей и заканчивая осьминогами и кальмарами – и многое другое. Тут же умелицы пекут лепешки с фасолью из бобовой муки, рядом предлагают свежие сырые грибы, очень похожие на шампиньоны (на свой страх и риск мы с друзьями попробовали и до сих пор живы) и такую родную запеченную свиную рульку.

Наше же появление тут вызвало просто фурор, ибо количество торговцев, желающих сфотографироваться с олимпийцами, все равно какими, было достаточным. А директор рынка даже пришел вместе с корреспондентом рыночной газеты (да-да, я не ошибся) для того, чтобы сделать специальный репортаж о нашем визите. Ну и напоследок нас угостили каким-то бульоном с лепешками из муки, как оказалось, из перетертых рыбьих костей. А еще мы поучаствовали в рыночном костюмированном представлении, станцевав и спев вместе с местными талантами, конечно же, под «Ариран».

Вечная любовь

Завершающим штрихом этого незабываемого путешествия стало посещение парка RomyZian. Насколько я понял, создатель этого чуда на 33-х гектарах, расположенного у подножия красивых гор, которые называют Чонсонскими Альпами, безумно любил свою жену, которая болела и только в этом месте чувствовала себя прекрасно. А он, создавая здесь новые красоты, пытался продлить жизнь любимой. Сами корейцы посещают RomyZian, чтобы зарядиться энергией любви, чтобы потом ею делиться с самыми близкими.

Среди камней, которым 150 млн лет, множество тропинок. Одна из них ведет к пирамиде, где благодаря энергии Вселенной можно найти собственный путь к просветлению. Есть здесь и ларец, где можно оставить все тайны и получить новые знания, а меч поможет отразить всю нечисть.

А еще говорят, что именно здесь влюбленные могут точно понять, готовы ли они к семейной жизни, и лишь потом подойти к памятнику вечной любви и супружеской верности.

«Пожалуйста, расслабьтесь и испытайте исцеление тела и ума, – призывают всех в RomyZian. – Если вы откроете свое сердце, то постигнете мудрость жизни».

Напряжение…

В начале второго тура нашей культурной программы мы побывали в демилитаризованной зоне, где увидели, к чему могут привести катастрофические последствия войны и политических разногласий между одним народом.

Для несведущих напомню, что демилитаризованная зона разделяет Корейский полуостров на две примерно равные части – северную (Корейская Народно-Демократическая Республика) и южную (Республика Корея), пересекая 38-ю параллель. Она образовалась 27 июля 1953 года, когда во время Корейской войны было заключено Соглашение о временном перемирии. ДМЗ – это буферная зона, где территория двух Корей разграничивается военно-демаркационной линией на расстоянии 2 км.

За час мы добрались до этого уникального объекта, где нас тщательно проверили по списку, рассказали о запретах фотографировать и снимать на смотровой площадке на границе и вначале пропустили в музей, где представлены экспонаты, связанные с корейским конфликтом: от фото, видеодокументов и своеобразного минного поля под стеклом до свитеров корейской женской сборной по хоккею, выступавшей на Олимпиаде единой командой. В целом же огромное здание целиком напоминает о войне, предостерегает от нового кровопролития и старается поддерживать веру в единую Корею.

Дальше мы под строгим присмотром военных – как девушек, так и мужчин, побывали на смотровой площадке, где бойкий вояка-экскурсовод рассказал о защитной системе, укреплениях и о том, что с северокорейской стороны «мышь не просочится». Кстати, верных охранителей границы государства идей Чучхе мы также видели в специальный огромный бинокль.

Честно говоря, ничего положительного из этого места я не вынес. Только нехорошие мысли о нашей войне на Донбассе. Но пора­зило умение корейцев зарабатывать деньги даже на таком трагическом моменте своей истории, ведь обычные туристы сюда приезжают за 12 тысяч вон.

…И очищение

Дальше можно было освободить свои помыслы от негативных ощущений, посетив один из самых известных буддийских храмовых комплексов Кореи Наксанса.

Храму, построенному по велению Будды монахом Уйсаном в 671 году, уже около 1 300 лет. Главная его достопримечательность – это 15-метровая статуя Будды, которая считается крупнейшей на Востоке. На ее строительство в 1977 году использовали 700 тонн гранита.

В апреле 2005 года храм Наксанса почти целиком выгорел в результате лесного пожара, но был полностью восстановлен. На входе в комплекс каждому выдают влажные салфетки, чтобы протереть руки и буддийские четки, а при входе в храм необходимо снять обувь. Тем же, кто хочет избавиться от пороков, можно ударить в колокол, который находится недалеко от величественного Будды.

Смотрите, завидуйте…

Третья же экскурсия оказалась впечатляющей и удивительной. Сначала было путешествие на канатной дороге к потрясающим красотой местам на берегу Восточного моря. Но конечный пункт назначения у многих вызвал настоящий эмоциональный шок. В городе Самчхок на берегу моря расположен «Хэсиндан», что в переводе значит «храм богини моря». Вот история его возникновения. По легенде юная девушка упала со скалы и утонула в море. Она была влюблена в местного рыбака, но погибла девственницей. После её смерти в деревне пропала вся рыба, и местные жители стали голодать. Лишь один мудрец догадался, что виноват во всём её беспокойный злой дух, так как девушке всё же чего-то в жизни не хватило. Сначала её возлюбленный оставил своё семя в море. На следующий день его сети оказались полными, а у товарищей – по-прежнему пустые. На вече рассказал рыбак о своей оказии.

И старейшины решили, что дух девушки при виде мужского достоинства подобрел. Вот и построили ей храм в парке, и на всякий случай утыкали его фаллосами. С тех пор люди в деревне зажили в достатке.

На территории этого парка есть пенисы-тотемы, фаллоподобные лавки, пушки, часовые куранты и еще немало статуй в этом же стиле. Некоторые статуи даже имеют лицо.

Кроме возможности сделать снимки на фоне причудливых скульптур парка, здесь открываются невероятные панорамы на портовый город Синам.

Интересно, что парк постоянно пополняется. Ведь здесь раз в четыре года, как Олимпийские игры, проходят международные соревнования. Участникам выдают по здоровенному бревну, из которого они должны вырезать громадный фаллос, добавив туда свою изю­минку. Творения победителей остаются в парке.

Тут нужно отметить, что в Южной Корее один из самых низких показателей рождаемости в промышленно развитом мире, а потому жители страны посещают парк в надежде впоследствии зачать ребенка. Говорят, сюда приезжают со всей Кореи женщины, которые мечтают, чтобы у них родился сын. Считается, если посетить этот парк, то обязательно родится мальчик.

После посещения этого парка стало понятно, что вызвавшие изначальное возмущение в российских СМИ скульптуры обнаженных мужчин, установленные возле главного пресс-центра в Альпензии, выглядят простой шалостью. Корейцы умеют ценить жизнь во всех ее проявлениях, а любые табу им несвойственны.

И еще немного обязательных наблюдений.

Праздники

Так получилось, что День Святого Валентина мы встретили в Корее. Стало интересно, а как здесь отмечают этот праздник. Оказалось, что это главный мужской праздник в году. 14 февраля подарки делают только женщины, которые своим мужчинам дарят главным образом шоколад. Для самых близких мужчин жительницы Южной Кореи готовят шоколад своими руками.

Но на этом празднования влюбленных совсем не заканчиваются. 14 марта в Южной Корее отмечают White day (Белый день). Японцы дарили любимым белый зефир, и отсюда пошло название. Но корейские мужчины дарят своим подругам по большей части леденцы на палочке. А дарить цветы в Корее вообще не слишком принято.

И, наконец, заключительный день из триады праздников, посвященных Дню Святого Валентина, – Black day (Черный день), отмечается 14 апреля. В этот день «одиночки» – мужчины и женщины, которые не получили шоколад или леденцы в предыдущие месяцы, собираются вместе и отправляются есть лапшу в черном соусе – отсюда и название праздника.

Еще нам посчастливилось встретить в Корее Новый год по восточному календарю. Как оказалось, это самый продолжительный праздник, ведь гуляния и фестивали продолжаются 15 дней. Главная новогодняя традиция Кореи – праздничный ужин, который принято проводить в кругу семьи. Согласно поверьям, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые считаются полноправными участниками торжества, поэтому на столе должно быть как можно больше блюд национальной корейской кухни. Есть еще и застолье в день Соллаль – первый день нового года. Все родственники собираются к богато накрытому столу, чтобы поздравить друг друга, обсудить текущие дела и планы на будущее.

Более того, по корейским традициям в первый день нового года необходимо исполнять обряд «себэ» – торжественное поклонение родителям и всем старшим. А еще принято встречать новогодние рассветы на берегу моря, и свидетелями этого паломничества, а также новогодних салютов и фейерверков мы были. Ну и торжественный обед, накрытый в пресс-центре для журналистов по случаю Нового года, был изобильным, разнообразным и на любой вкус.

Олимпийские сувениры и цены на билеты

Сувениры в специальных олимпийских магазинах пользовались громадным спросом, хотя цены на них были просто «кусючими». Судите сами.

Средний тигренок-талисман Сухоран стоит 25 000 вон, Сухоран в национальной одежде – 110 000, а самый маленький – 5 000.

Шарф – 23 000.

Перчатки – 15 000.

Шапка – 18 000.

Олимпийская купюра номиналом 2000 вон – 8000.

Набор значков (4 штуки) – 25 000.

Маленький значок – 6000.

Магниты – от 7000.

Коробка шоколадных конфет – 12 000.

Приправа васаби – 5000.

Футболки – 21 900 и 23 900.

Кружка – 10 000.

Что же касается цен на билеты, то дороже всего зрителям обошлось посещение церемонии открытия Олимпиады – от 220 тысяч до 1 500 000, а также закрытия – 220–950 тысяч.

Транспорт

Он на время Олимпиады был бесплатным. Вход осуществлялся только через передние двери, а выход – через остальные по специальному сигналу. При этом водители терпеливо ждут, пока пассажиры покинут салон. И еще в транспорте в спинке кресла встроен usb-порт, где можно подзарядить свой гаджет.

Но вот на «зебрах» нужно быть предельно аккуратным, поскольку никто здесь не притормаживает и пешеходов не пропускает.

Изумление

На набережной, по которой ежедневно путешествовали, в любое время дня и ночи абсолютно бесплатно работают общественные туалеты. Чистота здесь идеальная, а при входе включаются свет и легкая музыка. К вашим услугам холодная и горячая вода, а также кондиционер. И, конечно же, места для людей с инвалидностью.

Чисто было и во всем городе, окурков нигде не видно. Даже в олимпийском парке и пресс-центре для курильщиков были отдельные помещения.

Финальная главка

Во время нашей поездки удивительных, потрясающих, ободряющих и уникальных моментов было огромное количество, не все уместились даже в большой разворот «УЦ». Но, поверьте, я старался сделать так, чтобы вы вместе с нами были непосредственными свидетелями этой Олимпиады, которая оставила только позитивные впечатления. Так что искренне говорю: «Спасибо, Пхёнчхан, это было фантастически здорово!»

Юрий Илючек – специально для «УЦ».

Автор благодарит Максима Березкина, Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Андрея Николаенко, Сергея Максимова, Руслана Згривца, Тиграна Хачатряна, Алексея Олейника, Андрея и Александра Кролевцов, Игоря Волкова за помощь в поездке на Олимпийские игры.