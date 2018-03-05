Собаки, «пушка», средний класс

Когда посреди бела дня на людной улице кто-то вдруг достает оружие и начинает стрелять – это не Сомали, не Южный Бронкс и не «ЛДНР». Это Кропивницкий сегодня.

История, которую мы хотим рассказать, не о бродячих собаках и не о поиске ответа на вопрос, что с ними все-таки делать – любить или убить, – споры вокруг которого в последнее время утрачивают остатки цивилизованности. Это история об украинском среднем классе на одном конкретном примере.

Что, собственно, произошло. В первый день исключительно календарной в этом году весны, в полтретьего дня у перекрестка улиц Беляева и Академика Королева некий мужчина вышел из хорошего корейского внедорожника с «предметом, похожим на пистолет», в руках. И начал стрелять. Как показалось отдельным свидетелям – в проходившую мимо девочку лет десяти. Поднялся крик, один из находившихся неподалеку мужчин бросился к стрелку, заставив того спешно ретироваться с места события в авто.

Сделанная тем самым бесстрашным свидетелем фотография, на которой читался номерной знак «корейца», попала в соцсеть с кратким эмоциональным описанием произошедшего. А меньше чем через час автору сообщения, которым на тот момент поделились больше сотни людей, уже звонил участковый – приглашал очевидцев писать заявления и давать показания.

Да, наверное, могло быть иначе, если бы фотографию разместил не журналист и не сделал бы так, чтобы ее сразу увидел руководитель областной полиции. Но было так, как было. С другой стороны, кое-кто из очевидцев утверждает, что за считанные минуты до инцидента стрелок на повышенных тонах беседовал с экипажем патрульной полиции – мол, его ребенок каждый день получает стресс из-за бездом­ных собак. Даже якобы звучали слова «я их сам перестреляю». Патруль поехал дальше, и случилось то, что случилось.

Несколько собак возле того места действительно обитают постоянно. Часть из них – стерилизована, привита и чипирована волонтерами зоозащитных организаций, их периодически прикармливают покупатели расположенного на перекрестке магазина, с ними играют дети из соседних домов – автор этих строк живет в одном из них и каждого бобика давно знает «в лицо».

Тем не менее, бродячие собаки остаются потенциально опасными животными, усилий зоозащитников для снижения их популяции явно не хватает, действительно эффективного и гуманного решения местные власти пока не предложили, а новые сообщения о нападениях животных на людей и детей в тех же соцсетях появляются постоянно.

Впрочем, как уже было сказано, речь не об этом. А о том, что человек, устроивший стрельбу, – не ушлый урка или обкурившийся мажор. Это живущий здесь же неподалеку успешный мужчина средних лет с пристойным достатком, отец и семьянин, занимающийся мирным бизнесом, связанным, по нашим данным, с торговлей товарами для пчеловодства. Типичный представитель среднего класса, основы европейского общества. И в то же время – наглядная иллюстрация того факта, что до свободного владения оружием, которое активно пропагандируют в Украине некоторые общественные движения, нашему народу еще нужно дорасти.

Да и к существующей процедуре выдачи разрешений на гражданские «короткостволы» в очередной раз возникают неудобные вопросы, раз такие разрешения попадают в руки людям, готовым палить посреди улицы. Даже если показалось, что собака угрожает ребенку (что-то вроде этого, по нашей информации, говорилось позже в оправдание), достать пистолет и стрелять над головой у этого ребенка – худшее из возможных решений, не говоря о том, что незаконное. Даже холостыми, как утверждает один из правоохранителей, оформлявших официальные документы.

К сожалению, все произошло слишком быстро, девочку с ее бабушкой найти и расспросить о впечатлениях уже сложно. Но как минимум двух случайных свидетельниц пришлось отпаивать «Барбовалом» – женщины получили настоящий шок и, безусловно, имеют все основания для подачи гражданских исков о взыскании морального вреда.

Пока, по нашим данным, стрелку «светит» ответственность по статье 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Почти человеческим языком – стрельба из огнестрельного и другого оружия со снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и других неподходящих местах либо с нарушением установленного порядка. Максимально возможное наказание – штраф в 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Две с половиной тысячи гривен. Точку поставит суд. «Спецсредство» и разрешение на него уже изъяты.

Впрочем, на то он и административный кодекс, чтобы дать человеку шанс притормозить и раскаяться, не попадая при этом в жернова пенитенциарной системы, пока настолько же далекой в нашей стране от сколько-нибудь цивилизованных стандартов, как и отдельные представители ее среднего класса. Хочется верить, что и то, и другое – болезни роста…

Вместо послесловия процитируем один из комментариев, появившихся под упомянутым сообщением в соцсети на следующий день после инцидента: «На Беляева нет стай, всех потравили. Есть одинокие выжившие и, кстати, клипсованные. Второй год некая … стреляет по вечерам из окна по собакам, в том числе хозяйским. Никто из хозяев не потрудился вызвать полицию. Возможно, наконец именно этот стрелок пойман».