Встретимся у Кузьмы!

Не каждая инициатива активизирует и объединяет граждан. Нет, дружно кого-то похулить мы можем, а чтоб культурный проект сделал единомышленниками людей разных возрастов, вкусов и политических взглядов – это редкость. И в Кропивницком такая редкость случилась. Народ сгруппировался вокруг идеи создания в городе памятника Кузьме Скрябину.

«Уже три года прошло со дня смерти популярного исполнителя Кузьмы Скрябина, а украинцы не только не забывают об артисте, но и продолжают переименовывать улицы в его честь, строить ему памятники, слушать его песни и посвящать ему свои. Считаем, что и в нашем городе должен быть памятник этому украинцу.

Сам памятник будет создан совместно с архитекторами за счет спонсоров. Несколько вариантов макета памятника мы представим горожанам и вместе выберем лучший вариант. Просим поддержать петицию о выделении места для размещения памятника любимцу многих украинцев, певцу, писателю, телеведущему, продюсеру, актеру, лидеру группы “Скрябин” – Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину)».

Это петиция, которую разместил на сайте горсовета города Кропивницкий Михаил Бежан – депутат, политик и бизнесмен. Меньше чем за неделю петицию подписало больше необходимых 450-ти человек. Подписывали даже жители других городов – уж больно по душе им пришлась эта идея.

А идея возникла так. На одной из культурных акций к Елене Ферман, ведущей этого мероприятия, много лет дружившей с Кузьмой, подошел архитектор Валерий Кольцов и сообщил, что является поклонником творчества музыканта и готов самостоятельно, за свои деньги сделать памятник певцу, но не знает, где его установить и какова процедура получения разрешения власти. Активная Елена посвятила в суть проекта круг своих друзей, и процесс пошел.

Михаил Бежан не только инициировал петицию, но и направил депутатское обращение на имя городского головы. С ответом не задержались. В нем, за подписью вице-мэра Александра Грабенко, в частности, сказано: «Управление земельных отношений готово сотрудничать…», «… будет подготовлен проект решения горсовета…», «… данное предложение рассмотреть на Общественном совете при исполкоме, топонимической комиссии…».

Словом, идея не опровергнута городской властью. Более того, по словам Михаила Бежана, земельщики предложат участок, где может быть установлен памятник. Если участков будет несколько – выбрать лучшее место предложат общественности.

Что касается земельного участка, Елена Ферман уверена, что это должно быть место, где сможет собраться молодежь, спеть песни Кузьмы или свои, поиграть на гитаре, пообщаться. Сейчас таким местом является сквер с условным названием «Пантеры». Там можно создать целый комплекс, посвященный Кузьме и его песням. Но будет ли предложен этот участок для памятника – пока вопрос. Уже сейчас несколько кропивничан предлагают установить памятник на принадлежащих им земельных участках. Порыв похвальный, но все-таки хочется, чтоб это был центр города, место концентрации горожан и гостей.

Теперь о том, как памятник будет выглядеть. У Валерия Кольцова уже есть несколько вариантов. Но архитектор открыт к предложениям. Их можно высказать на странице Елены Ферман в «Фейсбуке». Все предложения будут учтены. После предварительного отбора, в котором будут участвовать специалисты, три варианта предложат на обсуждение широкой общественности. Елена пообещала, что в этом примут участие и родители Скрябина – Виктор Кузьмич и Ольга Михайловна. Они в принципе должны стать главными экспертами, чтобы мы не повторили ошибки Львова и Луцка. Во Львове по просьбе родителей музыканта прекратили создание сквера имени музыканта. А установленный в Луцке памятник по просьбе мамы заменили – первоначальный вариант был абсолютно не похож на Кузьму Скрябина.

Кстати, Елена Ферман предложила назвать место, где будет установлен памятник или скульп­турная композиция, «Місце щасливих людей». Есть у Кузьмы Скрябина песня «Місця щасливих людей» – очень лиричная и красивая. А почему бы и нет? И еще: одна из подруг музыканта, львовянка, подписав нашу петицию, написала: «Как будет здорово через какое-то время говорить друг другу: “Встречаемся в семь возле Кузьмы”»…