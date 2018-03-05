Загранпаспорта и не только

Ошибочно считать, что миграционная служба занимается исключительно оформлением и выдачей загранпаспортов. То, что туда ринулся народ, желающий воспользоваться безвизом, еще не значит, что все штатные единицы этой структуры занимаются обслуживанием очередей. Есть и другие, не менее важные, дела. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2017 году, рассказал начальник управления Государственной миграционной службы в Кировоградской области Владимир Гончаренко.

Служба в основном занимается вопросами иммиграции и эмиграции, в том числе противодействует нелегальной миграции, а также паспортизацией и вопросами гражданства. УГМС в рамках своих полномочий занимается вопросами предоставления или прекращения гражданства. Участвует в решении проблем, связанных с трудовой миграцией и обучением на территории области иностранцев. Принимает решения о продлении или сокращении срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, о добровольном или принудительном возвращении иностранцев и лиц без гражданства в страны их гражданской принадлежности. Обращается в суды по искам о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства. Ну и, конечно, осуществляет оформление и выдачу гражданам Украины документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, а также документов для выезда за границу.

Некоторые граждане считают, что миграционная служба сконцентрирована на улице Егорова в областном центре, что только там можно решить свои вопросы. На самом деле нет необходимости ехать из, например, Гайворона в Кропивницкий, чтобы оформить загранпаспорт. В состав Управления ГМС Украины в Кировоградской области входят 11 структурных и 24 территориальных подразделения. И оформить документы для выезда за границу можно в любом из них. Даже житель областного центра может обратиться со своей просьбой в подразделение того же Гайворона. Правда, заметил Владимир Гончаренко, за загранпас­портом надо будет ехать туда же.

В прошлом году областным управлением ГМС было оформлено 59995 паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что почти на 80 процентов больше, чем в 2016 году. Это объясняется просто: безвиз.

Для того, чтобы упростить оформление загранпаспорта, пояснил Владимир Александрович, можно воспользоваться электронной регистрацией на сайте УГМС, а затем явиться в подразделение в назначенный день и час. Живая очередь пока тоже существует, и она движется параллельно электронной. По словам начальника службы, случаи задержки выдачи загранпаспортов связаны с полиграфкомбинатом, который не успевает печатать документы. Отправляются документы нашей службой своевременно. В течение марта ситуация наладится, заверил Гончаренко.

Но не загранпаспортом единым, как говорится. Областное управление ГМС в прошлом году оформило документы для выезда за границу на постоянное место жительства 163 гражданам. Больше всего выехали в Российскую Федерацию. Интересно, что гражданство Украины получили больше всего россиян. В течение 2017 года были приняты решения о предоставлении гражданства Украины относительно 598 человек. Из них 457 приобрели гражданство по рождению.

ГМС активно противодействует нелегальной миграции. В прошлом году в области было оформлено 192 принудительных возврата, из которых 15 – с запретом на въезд. «Наибольшее количество нелегальных мигрантов выявлено из Азербайджана – 51, Российской Федерации – 36, Узбекистана – 15, Армении – 13, Молдовы – 12», – заметил начальник управления.

На территории области временно проживают 1180 иностранцев, из них 900 – студенты из 52-х стран мира. Так что тот, чья очередь на получение загранпаспорта еще не подошла, может подготовиться к путешествиям, пообщавшись с гражданами других государств.