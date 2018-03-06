Не бачити Кропивницькому підземних контейнерів для сміття

Обіцяного, як відомо, три роки чекають, а тут через рік чітко дали зрозуміти: сучасних підземних контейнерів не буде.

Нагадаємо, що торік, коли постало питання про підвищення тарифів на вивіз побутового сміття, ТОВ «Екостайл», що є монополістом у сфері прибирання ТБВ у місті, пообіцяло: погоджуйтесь на більшу оплату наших послуг, а ми зробимо багато чого доброго, в тому числі й встановимо 32 заглиблені контейнери та придбаємо сміттєвоз з краном-маніпулятором для їх випорожнення. 70% інвестицій для реалізації цього проекту мав сплатити «Екостайл», 30% – обласний екологічний фонд.

Через те, що цю тему активно обговорюють мешканці міста, в «Екостайлі» дали офіційний коментар.

«Реалізацію проекту планували здійснити протягом двох років, але згодом у ході проведення підготовчих робіт ми зіткнулися з кількома перепонами, – заявила заступник директора ТОВ «Екостайл» Тетяна Мартовіцька. – Перша – відсутність своєчасного співфінансування, адже проект, який ми презентували, передбачав залучення нами інвестиційних коштів у розмірі 70% і 30% – з Державного екологічного фонду ОДА. Друга – відсутність можливості швидко отримати в оренду земельні ділянки під заглиблені контейнери, що є обов’язковою умовою для початку робіт з їх будівництва.

З огляду на всі ці обставини, кошти, які підприємство мало залучити як інвестиційну складову на встановлення заглиблених контейнерів, ми перенаправили на оновлення автомобільного парку ТОВ “Екостайл” і придбали ще один автомобіль марки RENO, вартість якого складає понад 1,5 мільйона гривень».

Зазначимо лише, що у коментарі сайту «Дозор» пані замдиректора заявила, що навіть у Києві подібні контейнери встановлюють лише у висотках, і, розібравшись, в «Екостайлі» зрозуміли, що в нашому місті їх взагалі невигідно облаштовувати. А якби ж проект все-таки реалізували, це привело б до збільшення тарифу на їхні послуги.

Тому поки все по-старому. Одні мешканці Кропивницького викидатимуть сміття, інші, без певного місця проживання, сортуватимуть його швидше, ніж працівники «Екостайлу»…

Лариса Гуріна, спеціально для «УЦ»