Бизнес на спортклубах: есть реакция

Городской голова областного центра поручил провести проверки по материалам расследования «УЦ», касавшегося поборов в спортивных секциях, занятия в которых должны быть бесплатными. По мнению Андрея Райковича, денег на образование и спорт выделяется достаточно.

Такую задачу в ходе аппаратного совещания получил главный специалист по вопросам предупреждения и выявления коррупции и взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами городского совета Александр Шишко. В то же время коллеги-журналисты, занимавшиеся вопросом, утверждают, что подобные жалобы звучали и раньше.

Напомним, в одном из прошлых номеров мы писали о ситуации вокруг секции одной из федераций восточных единоборств, бесплатно арендующей принадлежащее горсовету помещение одного из коммунальных детско-юношеских клубов. К нам обратились родители его воспитанников они утверждают, что платили по 400 гривен в месяц, пока тренер (он же президент федерации и трудоустроенный в городских службах инструктор) не написал в тематической группе в «Вайбере», что клуб ожидает проверка, и попросил говорить проверяющим, что денег за занятия они не платят.

Позже в горсовете нам показали утвержденный график, согласно которому четыре из пяти групп секции, в которых проводит занятия тренер, – официально бесплатные. Пятая – «хозрасчетная» и стоит, согласно принятому горсоветом положению, 90 гривен в месяц. Эти деньги должны поступать на спец­счет управления. Городской голова отреагировал эмоционально.

– Что это за переписки такие? Сергей (начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Колодяжный. – Авт.), ты куда смотришь? Ты должен видеть это, знать, ты должен руки отбивать за эти вещи! 900 миллионов гривен, плюс на спорт 100 миллионов – да миллиард наше образование имеет! Уважаемые, опомнитесь! Мы о чем говорим? О каких поборах? … Это не коррупция в коммунальных учреждениях? Что, не видим? Журналисты видят, а мы не видим ничего? Видим! Так почему мы ходим зашоренные и не реагируем своевременно? Я прекрасно понимаю, что родители за детей, которые ходят на танцы, в спортсекции, вынуждены дополнительно платить, когда им говорят. За аренду зала – льгота, электроэнергия бесплатно. А родителей нужно обдирать как липку? Заработные платы у тренеров очень приличные на сегодняшний день, довольствуйтесь тем, что получаете, не лезьте в чужой карман и не позволяйте подчиненным этого делать. Не те времена! – в частности, сказал Райкович.

И поставил задание проверить все учреждения и пообщаться с родителями и тренерами, навести порядок с учетом детей и услуг, с использованием родительских денег. Чтобы это, мол, за городских чиновников не сделал прокурор.

Проверки, впрочем, начались раньше и были инициированы как раз нашей недавней собеседницей – новой замначальника нового городского управления молодежи и спорта Катериной Черкасской. Она побывала в спортклубе, о котором идет речь, как раз накануне беседы с журналистом «УЦ». И утверждает, что те родители, с которыми ей довелось пообщаться, утверждали: ничего за занятия не платят. Как их и просили…

В то же время один из наших коллег, занимавшихся расследованием фактов коррупции в спортивной сфере Кировограда несколько лет назад, говорит, что «черный нал» в ней оборачивался в серьезных объемах. Тогда было доказано, что бывший директор одной из местных спортшкол, племянник бывшего же руководителя горспортотдела, занимался поборами с родителей «на краску», «на лампочки» и т.д. После поднятой шумихи он уволился по собственному желанию, но сегодня снова работает в системе ДЮСШ.

– Это целая система поборов, в том числе и с тренеров, и с родителей. Были откаты. То есть тебе выделяли на сборы определенную сумму, ты «откатывал» руководству определенный процент. То, что родители практически все оплачивали, – это правда. Они платили за форму и так далее. Я не знаю, как сейчас, но тогда было так. Тогда стоял вопрос об отстранении руководителя горспортотдела. Думаю, если сейчас копнуть, то те же «мертвые души» есть везде, те же «подснежники», те же не проводящиеся занятия. Я не думаю, что эта система была разрушена, – уверен журналист.

По его словам, жалобы, аналогичные тем, с которых начался сейчас новый виток спортивно-коррупционного скандала, поступали и раньше – от родителей воспитанников другой федерации восточных единоборств, также проводившей свои занятия в коммунальных помещениях.

Конечно, нет ничего удивительного или зазорного в том, что люди, вкладывающие собственные силы и время в здоровье и спортивные достижения наших детей, претендуют на вознаграждение, адекватное сегодняшнему уровню цен. Но, если открыто называть бизнес бизнесом, условия использования в этой деятельности коммунального имущества наверняка должны быть другими, не говоря о налогах, лицензиях, отчетности и прочих особенностях ведения подобной коммерческой деятельности. Иначе эта деятельность – теневая, а возможно – и коррупционная…