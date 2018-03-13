Города ни в чем не виноваты

Вы заметили, что в последнее время мы многое, связанное с Россией, называем полушепотом? И названия городов в том числе. Это можно объяснить событиями на Донбассе, в которых РФ принимает непосредственное участие. Но с другой стороны – родственные связи никто не отменял, война когда-то все же закончится, и мы снова поедем друг к другу в гости.

У нашей коллеги Елены Франтасовой в связи с семейными обстоятельствами возникла необходимость поехать в Ростов-на-Дону. Перед отъездом мы попросили Елену «внимательно смотреть по сторонам» – чтобы было о чем рассказать по возвращении. Она смотрела и рассказала:

– Начну с того, что, когда мы пересекали границу и очень долго ждали, рядом со мной сидел мужчина, который заметил: железнодорожное движение отсутствует, самолеты не летают, а люди как ехали, так и едут большим потоком…

Прямого сообщения с Ростовом нет. Пришлось ехать до Харькова, а оттуда маршрутки отправляются по всем направлениям: в Армению, в Москву, до Ростова. Полторы тысячи километров, тяжело в дороге, но по-другому никак.

Ростов встретил нас снегом. Но поразило то, что город чистился моментально. Снегоочистительная техника не громоздкая, а много маленьких, маневренных тракторов. Не было скользко, не было сугробов и непроходимых тротуаров.

Ростов так построен, так скомпонованы микрорайоны, что все в шаговой близости. Мне в связи с обстоятельствами пришлось посещать собес, нотариуса, ЖЭК, паспортный стол. Все это можно обойти в течение десяти минут. Везде электронная система, без очереди не войдешь и свой вопрос не решишь.

Об отношении россиян к украинцам могу сказать следующее: ни разу я не услышала ни одного плохого слова по поводу граждан Украины. Я много ездила в такси и водителю сразу говорила, что города не знаю, приехала из Украины. Помогали, подсказывали. Ни разу не услышала плохих слов в адрес нашего Президента, никто не «включал» политического эксперта. Правда, несколько раз посмеялись по поводу Саакашвили. А насчет Януковича только заметили: «Ваш парень сейчас у нас». Во всем остальном – понимание, сочувствие и надежда на то, что нынешние отношения между странами – явление временное.

Меня очень поразили люди. Как-то в автобусе я спросила у водителя, как доехать до нужного мне места. Двадцать пять пассажиров кинулись ко мне объяснять, как лучше добраться. Водитель сказал, что объявит для меня, кто-то говорит, что выходит там же, кто-то рассказывает, какой путь будет короче. Бытует мнение, что в Ростове люди расположены к приезжим и что многие обращают внимание на эту особенность ростовчан.

Об общественном транспорте. По маршруту ездят автобусы и маршрутки. В автобусах все пенсионеры ездят бесплатно. Входят на переднюю дверь и предъявляют удостоверения. Выходят все на заднюю дверь. В маршрутках расчет при выходе. Нет такого, что водитель во время движения берет деньги и ищет сдачу.

Там не очень сложно сориентироваться, если знать принцип, по которому город строился. А строился он кольцами. Кроме того, что транспорт ездит часто и во все уголки города, есть очень интересное, как мне показалось, ноу-хау. Мне надо было доехать дальше, чем шел автобус, и спросила водителя, как добраться. Он сказал, что на остановке «Рынок» мне поможет мальчик. Я подумала: что за мальчик? Оказалось, что на некоторых остановках, где большое количество пассажиров, у них есть специальные люди, направляющие пассажиров, объясняющие, как и чем лучше добраться. Может, они относятся к транспортной службе, может, это волонтеры, но такой факт есть, и это очень удобно.

Во всех районах между домами установлены детские площадки. В домах по-прежнему работают мусоропроводы. Все своевременно вывозится, нет никакого запаха. Даже во время сильных снегопадов мусор вывозили. Меня пора­зило, что контейнеры, в которые собираются отходы, чистые, без потеков, как будто их только что вымыли.

Как-то я шла в магазин и проходила мимо музыкальной школы. Я даже остановилась, чтоб послушать доносящуюся оттуда музыку. Потому что преподаватель разучивал с учеником песню «Ніч яка місячна». Почему именно эта песня? Согласна, это классика. Значит, классические произведения не имеют национальности и тем более политической подоплеки.

Поразили дороги. Они такие, что я прям себе сочувствовала. Один из таксистов рассказал, что сразу после окончания зимы дороги инспектируют, и там, где есть выбоины, ямки, тут же ремонтируют. Автомобилей огромное количество. Если у нас поражает количество машин VIP-класса, то там поддерживают отечественный автопром. К таким автомобилям относятся проще, без трепета, легко переносят незначительные ДТП. Словом, это самое настоящее средство передвижения, а не демонстрация социального статуса.

Интересовалась я предвыборными настроениями. Никто не кричал «Путин – наш президент». Да, говорили, на выборы пойдем, но без фанатизма, объективно относясь к кандидатам. В общем, рубаху на себе никто не рвал.

Мне понравилось, как работает система такси. Машина подается в течение пяти минут. У них есть служба, насчитывающая около трех тысяч машин. То есть имеется базовое количество плюс возможность подработать. Человек звонит на службу и говорит, что хочет сегодня поработать. С его карточки снимается триста рублей, он получает заказы и все, что заработал, забирает себе. Водитель может отказаться от перевозки, к примеру, пьяного пассажира, его блокируют на час, в течение которого он может подключиться на другую службу. Через час продолжает работать.

В Ростове много салонов красоты и пивных магазинов. Ну прям на каждом углу. Если с салонами все понятно, то по поводу пивных я поинтересовалась. Мне объяснили, что Ростов всегда ассоциировался с рыбой и раками. Приехавший сюда человек обязательно должен поесть раков и рыбу. А с чем это лучше всего сочетается? С пивом. Отсюда такое обилие пивных магазинов.

Хочу сказать о ценах. На их зарплаты все гораздо доступнее. Спиртное дорогое, а молочка, мясо, фрукты иногда дешевле, чем у нас. Это если переводить на наши деньги. И коммунальные услуги у них дешевле. Если зарплата 30 тысяч рублей, то коммуналка – пять тысяч.

Очень много желающих продемонстрировать в Ростове свое творчество. Афиш – невероятное количество. Симфонические оркестры, московские театры, рок-исполнители. Причем на всех возможных площадках: в театре, филармонии, в концертных залах.

Подъезды чистейшие. В многоэтажках могилевские лифты. Во дворах порядок. Дворники работают прекрасно. Причем славяне. ЖЭКи свои обязанности выполняют. Ночью все освещается – за счет фонарей и разнообразной иллюминации. Не знаю, как в глубинке России. Говорят, что там все плохо. Но в Ростове высокая культура жизни и общения. В этом я убедилась.