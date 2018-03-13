Майор Белобородько и другие террористы

Во вторник ужгородский суд отправил на два месяца в СИЗО без возможности внесения залога двоих жителей Кропивницкого, подозреваемых в поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Один из них, похоже, – орденоносный участник АТО, майор Вооруженных сил Украины из 95-й аэромобильной бригады.

В случае признания вины по уже предъявленным обвинениям нашим землякам Александру Белобородько и Владимиру Кондратенко грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Пока речь идет о вторых частях статей 194 и 258 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение имущества путем поджога или взрыва и террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц со значительным имущественным ущербом.

С двух попыток

Офис закарпатских венгров впервые попытались поджечь 4 февраля. В 4 утра в его окно бросили бутылку с зажигательной смесью. Окно было двойным, разбилось только одно стекло – обгорела внешняя рама, огонь потушили еще до прибытия пожарных. Тем не менее, на фоне напряженности отношений между странами из-за языковой нормы в новом законе об образовании, венгерский МИД призвал ввести на территорию Закарпатья наблюдательную миссию ОБСЕ.

А в ночь на 27 февраля на подоконник здания, где находится офис, положили сумку с взрывным устройством, которое сработало около 3 ночи. Выгорело 25 квадратных метров помещения. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна сдерживать экстремистов, а генконсул и посол его страны были немедленно вызваны в Будапешт на совещание. Министр также анонсировал встречу с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств и заявил, что повторно предложит присутствие организации в регионе в форме миссии.

Российский след

Сразу же после второго, лучше подготовленного и более результативного поджога появились сообщения о том, что подозреваемые в совершении первого задержаны 21 и 22 февраля в Польше. Их имена назывались и раньше – это граждане Евросоюза Рафал Шимковьяк и Адриан Марглевски, члены польской праворадикальной организации «Фаланга», которую называют также пророссийской. Они арестованы на 90 дней, еще один подозреваемый – под поручительством и полицейским наблюдением.

– Члены этой организации принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемых «ЛНР» и «ДНР», они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова, – в частности, заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Он же первым сообщил о том, что среди задержанных за новый поджог жителей Черкасс и Кропивницкого есть участники АТО. По словам Москаля, они не являются членами политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, соблазнившись деньгами. Глава Закарпатья написал также, что российские спецслужбы пытались подключить к поджогу местных жителей, а после того как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей. Организатором нападения, по его информации, является житель Приднестровья, сотрудник «госбезопасности» непризнанной республики.

– Учитывая статус этой территории, сейчас организатор недостижим для украинского правосудия, однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса стоит ФСБ России (так же, как и за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации «Фаланга»), – в частности, написал в социальных сетях губернатор Закарпатья.

Наш… герой?

Вечером 6 марта, когда суд в Ужгороде избирал меру пресечения для двух жителей областного центра Кировоградщины, впервые прозвучали их имена. Одного зовут Владимир Кондратенко, второго – Александр Белобородько. В заседании подтвердилась информация о том, что 42-летний Белобородько является участником боевых действий на востоке Украины.

– Он является участником АТО, больше 5 раз был в АТО, получил там инвалидность второй группы, характеризовался до этого исключительно позитивно, ни к какой уголовной ответственности не привлекался, – цитируют СМИ адвоката подозреваемого.

Это имя – Белобородько Александр Викторович – упоминается в открытых источниках: майор Вооруженных сил Украины, офицер 95-й аэромобильной бригады, руководивший выводом колонны во время эвакуации раненых из-под артобстрела с уничтожением засады боевиков. В ноябре 2014-го за личное мужество и героизм награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, согласно президентскому указу №873/2014.

Детально обо всех обстоятельствах этого вполне позорного дела мы, возможно, не узнаем никогда. Но уже сейчас понятно одно: если отдельные кадровые офицеры, участники боевых действий на востоке, действительно готовы брать деньги от пособников государства-агрессора за поджоги и взрывы, ни в чем, что касается безопасности здесь, на мирной части украинской территории, нельзя быть уверенным…