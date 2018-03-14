Війна між газовиками і тепловиками у Кропивницькому: найголовніше

14 березня ВАТ «Кіровоградгаз» відключило від газопостачання котельні ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА». Без тепла лишилися 137 житлових будинків, шість дитсадків, три школи, два ПТУ та медзаклад «Здоров’я жінки».

Відключенню передувала заява «Кіровоградгазу», оприлюднена 13 березня на офіційному сайті компанії: «Відкрите акціонерне товариство з газопостачання та газифікації “Кіровоградгаз” доводить до відома громадськості можливість припинення газопостачання на котельні КП “Теплоенергетик”, ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та КП “Долинське міське комунальне господарство” у разі, якщо зазначені підприємства не здійснять термінових необхідних заходів щодо погашення заборгованості та в зв’язку з відсутністю підтвердженого обсягу природного газу на другу декаду березня 2018 року (стосується ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та КП “Долинське міське комунальне господарство”)».

За даними газовиків, борги теплопостачальних підприємств становлять:

– ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – 3 236 133,50 грн.;

– КП «Теплоенергетик» – 794 550,34 грн.;

– КП «Долинське міське комунальне господарство» – 148 785,25 грн.

Втім, Долинська та абоненти «Теплоенергетика» у Кропивницькому й селищі Новому не постраждали.

До приміщення «Кіровоградгазу» 14 березня через чорний вхід – через парадний не пустили – прорвалися активісти, керівники позбавлених тепла закладів, журналісти та кілька депутатів міськради. З головою правління ВАТ Олександром Гладким зустрітися не вдалося – його не було, а заступники нічого конкретного сказати не змогли. Натомість представники громади зробили гучну, хоча й абсолютно популістську заяву: облаштувати пункт обігріву в обійсті Гладкого. (При цьому адресу проживання головного газовика вони не знають.)

У мерії спочатку зібралася комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, потім відбулася нарада з силовиками. Комісія висловила категоричне «ай-я-яй», а правоохоронці склали кілька протоколів.

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Наразі позиції міської влади та керівництва ВАТ «Кіровоградгаз», опубліковані на офіційних сайтах, виглядають так.

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович: «Такі дії керівництва ВАТ “Кіровоградгаз” змушують нас серйозно задуматися над нашими стосунками і шукати адекватну відповідь. Я переконаний, спільно ми знайдемо вихід із цієї складної ситуації. Тільки що закінчилася нарада з представниками силових структур Кропивницького. Ми виробили порядок дій: досудові слідчі процедури розпочала Національна поліція, прокуратура знайомиться з матеріалами, пов’язаними з припиненням газопостачання. Директор ВАТ “Кіровоградгаз” уникає будь-яких контактів з міською владою, я намагаюся вести складний переговорний процес з керівництвом НАК “Нафтогаз України”, в Києві перебуває і голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, він теж шукає шлях розв’язання проблеми.

Жодна фінансова складова не має права стати розмінною монетою життя і здоров’я мешканців міста. Громада має право вимагати стабільної життєдіяльності у Кропивницькому, тим більше, що люди власноруч створили в обласному центрі таку стабільність разом із робочими місцями. Міська влада не дозволить брати в заручники кропивничан і, безумовно, знайде спосіб припинити саботаж ВАТ “Кіровоградгаз”».

ВАТ «Кіровоградгаз» (голова правління – Олександр Гладкий): «Сьогодні, згідно з попередніми повідомленнями, було проведено відключення від газових мереж газоспоживаючого обладнання декількох котелень ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”. Про можливе відключення заздалегідь було повідомлено як керівництво підприємства, так і керівників міста та області. Замість того, щоб не допустити відключень (причина – непогашення заборгованості та відсутність підтвердженого обсягу природного газу на другу декаду березня 2018 року), керівництво міста звинуватило ВАТ “Кіровоградгаз” у шантажі та активізувало громадськість проти підприємства з газопостачання та газифікації області.

У зв’язку з цим заявляємо: ВАТ “Кіровоградгаз” жодним кроком, жодною дією не порушило законодавство України. Ми працюємо виключно у межах законів, постанов і розпоряджень відповідних інститутів влади.

Вимушені ще раз наголосити: співробітники ВАТ “Кіровоградгаз” не повинні сплачувати борги підприємств ТКЕ. В умовах ринкової економіки кожен товар має свою ціну і має бути оплаченим. Газ – не виняток. Теплопостачальні підприємства зобов’язані здійснювати розрахунки за газ, який використали. Натомість деякі з них не тільки не отримують номінації, а й не погашають заборгованості».

Андрій Лисенко, «УЦ»