Голова Кіровоградської ОДА закликав «Кіровоградгаз» негайно відновити газопостачання

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко закликав керівництво ВАТ «Кіровоградгаз» негайно відновити постачання газу на ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» в Кропивницькому.

Текст заяви Кузьменка має у своєму розпорядженні «УЦ».

Наводимо її повністю: «Ситуація, яка сформувалась навколо співпраці газопостачальної компанії “Кіровоградгаз” та комунальними теплогенеруючими підприємствами Кропивницького, досягла критичної межі. У результаті категоричних рішень і відсутності компромісу між учасниками конфлікту потерпають мешканці обласного центру.

Низка навчальних закладів та житлових будинків лишаються без тепла. Це не припустимо! Вести перемовини в той час, коли діти мерзнуть – аморально!

Закликаю “Кіровоградгаз” негайно відновити газопостачання, а міську раду Кропивницького – зробити все можливе для вирішення проблеми і недопущення її в подальшому».

Нагадаємо, 14 березня ВАТ «Кіровоградгаз» відключило від газопостачання котельні ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА». Без тепла лишилися 137 житлових будинків, шість дитсадків, три школи, два ПТУ та медзаклад «Здоров’я жінки».

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий заявив, що газопостачання котельних ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у Кропивницькому відновиться за умови повного погашення заборгованості.