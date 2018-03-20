Четыре зала жизни и смерти

Один из самых молодых, но крайне нужных музеев появился в областном центре. Это музей истории 3-го полка спецназа. Четыре зала, четыре этапа жизни и смерти лучших…

Организация полка, война в Афганистане, основные этапы боевых действий на востоке страны, в которых активно участвовали бойцы 3-го полка спецназначения: Изварино, Саур-Могила, Бахмут, Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт.

Первый зал рассказывает историю создания части, еще со времен расквартирования в Крыму и до переезда в Кировоград. Там же находятся образцы мин, растяжек и других опасных вещей, которые категорически не рекомендуется трогать. Там же установлена недoплетенная маскировочная сетка. Каждый посетитель может приложить руку к плетению сетки. Этот элемент кoмпoзиции – чисто вoлoнтерская идея, и, как только сетка будет закончена, она пойдет по назначению, а ее место займет следующая.

Вход во второй зал – арка, как своеобразный портал, который разделяет два зала и два мира – дo войны и после ее начала. На полу – брoнированое стеклo, под которым киевская брусчатка и другие артефакты с Майдана. Здесь же находятся и артефакты более позднего времени – реальные, добытые в бою доказательства наличия российских войск на Донбассе. Настоящие документы так называемой донецкой республики, остатки боевого снаряжения присланных с севера казачков. Некоторые экспонаты просто поражают. В зале находится бронежилет погибшего под Саур-Могилой заместителя командира полка полковника Сергея Сенчева. Экскурсовод рассказывает историю его подвига, в результате которого тот получил смертельное ранение. Специалисты-разведчики штурмом брали укрепленный район высоты 278, а потом удерживали его. Задание нехарактерное для спецназа, но приказы не обсуждаются. Да и вообще в 2014 году наш полк был наиболее подготовленной боевой единицей, так что именно ему приходилось выполнять самые разные задачи руководства. Например, сопровождали колонны, двигавшиеся из Харьковской области к Славянску.

Наиболее крупным успехом полка стала операция по захвату базы хранения военной техники и складов в Артемовске (ныне – город Бахмут). Бойцы спецподразделения были переброшены на объект вертолетами, сумели не только взять объект под контроль, но и удержать его. Данная операция действительно стала огромным успехом ВСУ, так большое количество бронетехники и вооружения, попав в руки врага, могло существенно изменить ход конфликта на том этапе. На память об этом событии в музее хранится пулемет Максима, давно снятый с вооружения, но прекрасно сохранившийся в тех складах.

Экскурсовод рассказывал также о первом бое 3-го полка в Донецком аэропорту, после чего пророссийские боевики их стали называть киборгами. В том бою был ранен один спецназовец, а вот противник надолго запомнил этот день: 400 террористов были уничтожены.

Третий зал посвящен oбoрoне Дoнецкoгo аэрoпoрта, В нем хранится флаг Украины, который висел на балконе терминала. Дважды в год: в День государственного флага и в день основания части его торжественно поднимают на флагштоке и снова бережно возвращают в музей.

А четвертый зал посвящен всем тем, кто не вернулся с войны. На все четыре стены проецируется видео с боями, в которых принимали участие наши военнослужащие, и портреты тех, кто положил свою жизнь за нашу родину. На стенах закреплены осколки, прилетавшие на позиции наших ребят. Сначала их хотели вычистить и покрыть лаком, но решили оставить такими, какие есть. Каждый посетитель может прикоснуться к ним рукой и хоть немного почувствовать себя причастным к тем событиям…

Договориться о посещении музея просто – достаточно позвонить по телефону и согласовать время: (050)0555210 – позывной «Алим». Музей всегда готов встретить своих посетителей, одна только просьба прозвучала – группа должна быть не более двадцати пяти человек. Просто с большим количеством крайне трудно общаться.