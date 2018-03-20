Магия музыки, воды и цвета

Представления, соединяющие в себе разные виды искусства, пользуются у зрителей неизменным интересом – особенно когда сочетаются диаметрально противоположные жанры. Например, музыка и живопись.

Такое представление жители Кропивницкого смогли увидеть в субботу, 10 марта, в музыкально-драматическом театре. За музыкальную часть отвечал оркестр ансамбля танца им. Павла Вирского – они представили целый калейдоскоп мелодий народов мира – как сугубо фольклорных, так и обработанных профессиональными композиторами. А пока играла музыка, на экране рождалась одна красочная картина за другой – свою историю в красках рассказывала художница Ангелина Золотая. Она представила древнюю, но почти неизвестную в Украине технику эбру – рисование масляными красками особого состава на поверхности воды.

– Эта техника появилась на Востоке, – говорит Ангелина. – Но точно сказать, какая страна и какой народ ее изобрел, невозможно. Самые старые свидетельства датируют XI веком – значит, к этому времени техника уже была отработана. В Японии говорят, что эта техника похожа на традиционное рисование тушью, в Персии рисунками эбру украшали ткани, в Турции характерными узорами оформляли форзацы книг – это гарантировало их подлинность, поскольку каждый узор уникален. Но в Европу эбру попало совсем недавно – около 200 лет назад. Для рисования в технике эбру используются специальные краски, которые изготавливаются перед самим рисованием. Краски для своих картин я изготавливаю самостоятельно.

– Выходит, то, что мы увидим на сцене, больше не повторится?

– Да. Репродукцию картины, выполненной в технике эбру, сделать невозможно. Невозможно точно повторить цвет красок – оттенки будут отличаться. Невозможно повторить все штрихи и завитки. Поэтому на каждом концерте получается серия уникальных образов. И этот концерт в Кропивницком – не исключение. До этого мы вместе с оркестром Вирского дали несколько выступлений в Киеве. Но это не первый мой опыт по части соединения анимации эбру и действа на сцене – вместе с Ольгой Сумской и Лилией Ребрик мы делали концерт в Киевской консерватории по детским сказкам: они читали, а я рисовала.

– Сколько же времени вам понадобилось, чтобы овладеть водной живописью?

– Я занимаюсь эбру уже 6 лет, и я была в нашей стране в числе первопроходцев. Моим учителем был Гарип Ай – художник из Турции с мировым именем. Он при мне рисовал картины Ван Гога на воде – до такого уровня мастерства мне еще далеко. На самом деле в Украине художников, работающих в технике эбру, мало – около 20 человек, и из всех нас на сцене выступаю пока только я одна. Мы все друг друга знаем. И, кстати, я вот сейчас поняла, что не знаю, есть ли кто-то в Кропивницком. Если и есть, то я с ним не знакома. Хотелось бы познакомиться!

Совместный концерт оркестра Вирского и Ангелины Золотой оказался не только превосходным способом отдохнуть и развлечься. Этот проект выполняет еще и просветительскую функцию. Элементы стиля эбру на самом деле широко используют не только художники при написании картин, но даже такие, казалось бы, далекие от искусства люди, как мастера маникюра. Используют, но не всегда знают, что это такое. Картина создается в несколько этапов. Сначала изготавливаются краски – на органической основе (чаще всего на растительном масле). Их особенность в том, что разные оттенки при нанесении на воду не смешиваются. Затем происходит собственно акт творения – художник поэтапно наносит на водную поверхность краски разных цветов, создавая узоры с помощью иглы, гребешка и других инструментов. Краски можно нанести в несколько слоев, прорисовать несколько разных картин. Процесс создания замысловатых узоров из пятен разноцветной краски завораживает. Особенно красивыми получаются цветы и звезды. А на последнем этапе происходит перенос рисунка с воды на бумагу или ткань – полотно аккуратно прикладывается к водной поверхности и равномерно распределяется. Ловким движением художник снимает бумагу с воды – и раз! – картина готова. Одно из творений, написанных в процессе выступления, Ангелина подарила юной зрительнице.

Ну и невозможно пройти мимо еще одной изюминки концерта-анимации в театре Кропивницкого: во втором отделении на сцену вышел хорошо знакомый нам народный артист Украины Сергей Демин. Он подарил зрителям две песни под музыку оркестра, которые украсили этот великолепный субботний вечер.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»