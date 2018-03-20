Между двумя поездками на фронт

И снова мы встречаемся с главой общественной организации «Патриот Кировоградщины» Вадимом Никитиным. Человеком, который вот уже четыре года возит на фронт все самое необходимое.

– Очередная поездка на фронт состоялась. Каковы впечатления и результаты?

– Я уже абсолютно привык к этим поездкам за четыре года. Меня уже просто нечем удивить. Все обыденно и привычно. Даже фотографировать уже перестал почти, просто потому, что это все уже было, все уже видел. Радует в таких поездках только осознание результата: кому-то помог, значит, кто-то имеет больше шансов выжить на войне. А эта поездка несколько отличалась от предыдущих в первую очередь тем, что планы поменялись буквально за несколько часов.

– С чем связаны были изменения маршрута?

– Основной задачей поездки стала передача мощного тепловизора в действующую часть. Изначально на меня вышел боец одной из частей, что расположена в окрестностях Мариуполя, который рассказал, как им тяжко приходится без тепловизора. Причем необходим был не просто «теплик», а тот, который сможет распознать объект на большом расстоянии. Ну, естественно, перед выездом отправляю сообщение с просьбой назначить место встречи, а оказывается, тот боец в госпитале, и, судя по всему, – надолго. Пришлось отменять передачу и везти тепловизор в другую часть. Дело в том, что, умудренный опытом, я не передаю столь дорогие и нужные на фронте приборы непонятно кому и непонятно где. Есть у меня правило: только на «передке» и только под ответственное хранение и со всеми необходимыми бумагами. И при соблюдении главного условия: после вывода с «передка» часть возвращает прибор для передачи в ту часть, которая выполняет боевые задачи.

Учитывая, что столь необходимые приборы – большая редкость на фронте, найти тех, кому они действительно нужны, – не проблема. В 42-м батальоне с радостью приняли информацию о таком подарке и приготовили все необходимые документы. Вот так мы и попали снова на позиции под Донецком.

– Недавно прошла информация, что где-то в тех краях наши ребята взяли пленного.

– Вот как раз туда тепловизор и попал. В тех местах тяжело: работают снайперские группы. Прошлой осенью там погиб Георгий Саралидзе («Гюрза»). Вот и в тот день, когда мы там были, в обед соседей обстреливали из чего-то тяжелого. Никакого прекращения огня с той стороны нет и не было.

Там, на стыке двух подразделений, проходит небольшая балка, вот в той балке пленного и взяли. Только вот взяли одного, а было их больше. Да и в этот раз (по словам ребят) просто повезло – он сам на наших вышел, а сколько таких было, которые не попались? Теперь там есть «теплик», а значит, возможность проскользнуть незамеченным сократилась. Создается впечатление, что враги активизировали целенаправленное внедрение диверсантов на мирной территории. Здесь и без того обстановка накаляется с каждым днем. Остается только пролить кровь… Вот для этого и засылают сюда всякую нечисть. И что будет тогда – трудно представить. Я не могу судить о Савченко, о Рубане – я их просто не знаю. Но то,что диверсанты идут в глубь страны, – это точно. Теперь же, когда я знаю, что тепловизор в нужном месте, у меня будет больше надежд, что диверсанты сюда не доберутся.

– Знаю ситуацию с пополнениями счетов волонтеров. Как удалось собрать деньги на этот тепловизор?

– А не собирал! Просто обратился за помощью к очередной организации. Так же, как обращался сотни раз, и неожиданно для себя получил не только моральную поддержку, но и материальную помощь.

– Если не секрет, то кто это?

– Не секрет. Помощь оказал председатель правления ОАО «Кировоградгаз» Александр Гладкий. В ответ на мое письмо с просьбой помочь организация оплатила стоимость тепловизора полностью.

– Кто еще помогал и помогает армии?

– Как всегда, помог фермер из Новоукраинского района Григорьевич: оплатил ремонт и заправку машины. Уже много лет помогает Юрий Гугленко, первый заместитель главы областного совета. А еще помощь пришла из Донецкой области. Бывший боец 54-й бригады, а ныне главный архитектор Бахмута Серега «Рыжий» прислал деньги на поездку. Ну и, конечно, помогают простые люди. Есть те, кто ежемесячно или просто по возможности перечисляет деньги на наш волонтерский счет. Многие, конечно, уже устали и перестали, но небезразличные люди еще остались.

– Кроме передачи тепловизора, какие еще задачи были в этой поездке?

– В очередной раз с нами на фронт поехал Геннадий Сябренко, поехал как врач, чтобы хотя бы осмотреть бойцов, которые нуждаются в медицинской помощи. Ситуация, конечно, со здоровьем там не самая хорошая. Часть находится без ротаций на одном из самых напряженных участков фронта вот уже более полугода. Морозы, слякоть, ветер, окопы, блиндажи и сырость – не самые удачные условия для оздоровления. Поэтому приезду Геннадия Петровича всегда рады. Санчасть, конечно, укомплектована, но врачей высокой квалификации все равно не хватает. Вообще-то результат поездок Геннадия Сябренко заметен: нас теперь знает все подразделение, как видят машину, знают, что «начальник госпиталя» приехал. Ситуация на фронте напряженная не только из-за боевых действий, но и из-за состояния здоровья бойцов. По большому счету, больных больше, чем здоровых. Вот только уходить в госпиталь никто не хочет. «Воевать некому будет», – говорят.

– Что ждут ребята на фронте сейчас?

– Время картошки, лука и «смаколыкив» давно прошло. Кормят в армии прилично, и на «передке» тоже. По обеспечению и питанию проблем фактически нет. Сейчас, конечно, очень нужны хорошие «гаджеты», как этот вот тепловизор или мощный прицел. Наше Минобороны пока не может себе позволить поставлять такую технику в части.

Еще есть большая необходимость в ремонте техники. Если военную технику еще как-то ремонтируют, то ту, которую передали волонтеры, – нет. А без нее никак. Еще чему обрадовались сильно: трусам. Обыкновенным, семейным. С водой и стиркой там всегда были проблемы, вот и возникает периодически потребность просто переодеться в чистое белье.

– Как долго еще планируешь сопровождать на фронт нужные вещи?

– Не задавай глупых вопросов: пока нужно или пока здоровье позволяет – до тех пор и буду ездить.

В 2014 году услышал анекдот, который остается актуальным и сейчас: «Знаете, почему у нас на вооружении нет ядерного оружия? Да просто никто не додумался попросить об этом волонтеров!»

Если надумаете помочь ребятам на фронте, вам сюда: ГО «Патриот Кировоградщины» Приват 5169330510166231, счет Приват 26008052912479, МФО 323583, ОКПО 39308442.