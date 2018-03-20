Можно ли купить счастье за деньги?

На вопрос, вынесенный в заголовок, юная победительница конкурса Эльворти-НМС попыталась ответить в своем философском эссе, которое было одним из этапов отбора. «Я пришла к выводу, что нет, но совсем без денег счастье тоже невозможно», – отметила она.

Победительницей в нынешнем году стала 15-летняя Настя Табалова. Но мы не советовали бы, обратив внимание на фамилию, делать поспешные выводы. Конкурс проводится в три этапа: на первом все претенденты проходят лексико-грамматический тест, определяющий их уровень знания английского языка. Второй этап – написание философского эссе на одну из заданных тем на выбор. А третий этап – это поездка в Лондон на собеседование с членами конкурсной комиссии. Этот последний этап – залог объективности результатов, ведь англичанам совершенно все равно, какие посты в родном городе занимают родственники конкурсантов.

– На собеседовании мне в основном задавали вопросы по анкете, которую я заполняла накануне, – говорит Настя. – Например, увидев, что я закончила музыкальную школу, спросили, какой мой любимый композитор. Я очень люблю музыку эпохи романтизма, особенно мне нравится «Вальс цветов» Чайковского и в целом балет «Щелкунчик».

По мнению Насти, на решение членов комиссии влияло не только знание английского языка, но и то, насколько разносторонне развита личность самого конкурсанта, многогранность его интересов. Девочка учится в Кировоградском коллегиуме, однако, по ее словам, благодарить за знания и упорство ей нужно бабушку:

– Она стала учить со мной язык с 6 лет – сначала просто занятия, потом я стала читать книги на английском языке. Сейчас я совершенствую язык, смотрю художественные фильмы с оригинальной английской озвучкой. Но английский – не единственное мое увлечение. Я люблю искусство, изучаю его историю по специальной литературе.

Отметим от себя также, что отец Насти, секретарь горсовета Андрей Табалов, в свое время сам учился в одной из частных школ Англии. В общем, девочке есть с кого брать пример и к чему стремиться. Из огромного спектра направлений обучения, доступных в Великобритании, Настя выбрала два: экономику и историю искусств. Чуть позже станет известно, в какую именно британскую школу поступит юная кропивничанка.

Настя пока не строит планов на будущее и не знает, что будет делать после того, как пролетят два года в Англии. Признается – хотела бы объездить мир и увидеть как можно больше. И в целом она с самого раннего детства мечтала учиться за границей.

Кроме Насти Табаловой, в нынешнем конкурсе была названа еще одна победительница – Валерия Черная из Новомиргорода. Она выиграла частичную стипендию.

Приз за победу в конкурсе Эльворти-НМС – двухлетнее обучение в одной из частных школ Великобритании. Оплату обучения взял на себя внук Роберта Эльворти Майкл Вуд. Сам конкурс был учрежден как именная стипендия для талантливых детей из Кировоградской области более десяти лет назад. Огромная заслуга в появлении этой уникальной возможности принадлежит руководству предприятия «Эльворти» («Червона зирка»), отвечающему за организацию «кировоградской» части конкурса.

Фото Олега Шрамко, «УЦ».