Не провал и не удача

Итак, итальянский барьер оказался непреодолимым для украинских клубов в еврокубках. Но все же осталось ощущение, что «Шахтер» в Италии был способен на большее. Что касается киевского «Динамо», то после их удачной игры с «Лацио» на «Стадио ди Олимпико» в том же Вечном городе мне захотелось своими глазами увидеть второе противостояние этих команд на НСК «Олимпийский». И личные впечатления подтвердили, что нынешний класс подопечных Александра Хацкевича не позволяет динамовцам сыграть в четвертьфинале Лиги Европы.
Прерванный взлет
Честно говоря, я относился к скептикам, которые не видели перспектив «Шахтера» Фонсеки на групповом этапе Лиги чемпионов. Однако «горняки» преображались на евроарене и давали результат. Сначала жертвой недооценки соперников в Харькове пал «Наполи», который собирался обыграть донетчан вполноги. Затем Марлос и компания провели неплохой первый тайм с «Манчестер Сити» в гостях, но все же «машина Гвардиолы» таки «переехала» дерзких украинских чемпионов. Ключевыми были два противостояния с «Фейеноордом», которые показали, что нынешнему «Шахтеру» такие соперники не ровня. И эти две победы оказались ключевыми, исходя из того, что «Наполи» неожиданно разбазаривал очки.
Даже убедительная виктория неаполитанцев над подопечными Фонсеки в родных стенах ничего не изменила, поскольку «Ман.Сити» перед заключительным туром все свои проблемы уже решил. А потому Гвардиола имел возможность в харьковском противоборстве с «Шахтером» экспериментировать с составом, вообще не думая о результате. А вот донетчан устраивала ничья, но они сделали то, что до этого не удавалось никому, – обыграли манчестерских «горожан». И после жеребьевки первого раунда плей-офф шансы чемпионов Украины в двухматчевой дуэли с «Ромой» выглядели очень перспективными.
Правда, имеющая большую игровую практику в итальянской серии А «Рома» в первом тайме харьковского поединка смотрелась увереннее и заставила всех поклонников донетчан сильно поволноваться. Похоже, и сами донетчане чрезмерно волновались и побаивались «волков». Но после перерыва хозяева поля раскрепостились, заиграли в свойственный себе футбол, показав, что «волки» совсем не страшны. И как тут не вспомнить героические подвиги голкипера Алисона, которого смело можно назвать одним из главных творцов выхода римлян в четветьфинал.
Но считаю, что именно Пауло Фонсека допустил роковую ошибку. Он решил, что лидерство в чемпионате можно поставить на одни весы с выходом в восьмерку лучших команд Европы. Португальский наставник зачем-то решил сыграть основой на ужасном поле в Полтаве. Да и потом при таком великолепном настрое, какой был до важнейшего римского боя, нужно было понимать, что небольшой спад неизбежен. А потому хотя бы нескольким ведущим футболистам нужно было дать передышку. Но Фонсека решил иначе и просчитался. С «Ворсклой» его атакующие футболисты устроили феерию на грязи, а в Риме на великолепном газоне просто потерялись.
Да и сам тренер, заявивший, что команда провела в Риме чуть ли не идеальный поединок, наверное, отлично понимал, что это его тренерская неудача. Нет, можно было ожидать штурма от «волков», но он получился не слишком настойчивым. А потом подопечные Эусебио ди Франческо «включили режим ожидания». Римляне никуда не спешили и не форсировали события. И вот тут очень удивили гости. Понятно, что нашу команду ничейный счет устраивал, но стремление сохранить его со стороны донетчан выглядело очевидным. Ну когда такое было, чтобы Марлос, Тайсон, Бернард, да и Фред практически не творили на поле? Атакующая группа гостей играла, словно ей гири на ноги надели. Ни скорости, ни вариативности, ни креатива. И это притом, что соперники не особо-то усердствовали и свободные зоны в обороне «Ромы» были. Понятно, что в таких условиях Факундо Феррейра смотрелся неубедительно. Но был у лучшего голеадора нынешнего чемпионата Украины свой шанс, который он предсказуемо загубил.
А вот топ-нападающему «Ромы» Эдину Джеко не нужно много моментов, чтобы забить. Он сделал это при первой же удобной возможности. И тут снова можно говорить о тактическом просчете нашего тренерского штаба. Не знаю, кто там придумал, что «волков» нужно ловить в офсайдные «ловушки». Но, если в первом тайме это еще получалось, то ди Франческо точно заметил такую уловку. И, кажется, на шестой раз Стротман таки поймал Ордеца на том, что Иван не выдержал линию, и вывел Джеко в одиночестве к воротам. А Эдин все исполнил мастерски, пробив издевательски между ногами Андрею Пятову.
Самое страшное в матчах с итальянскими дружинами – это когда они начинают действовать строго от обороны. Хотя мы-то надеялись, что у нас серьезная атакующая сила, которая способна преодолеть любую насыщенную защиту. Но не в этот вечер. Все задумки «горняков» легко просчитывались и разрушались опорниками римлян во главе с опытнейшим Даниэло де Росси. Более того, контратаки хозяев были гораздо опаснее, а Джеко вначале чуточку не попал в дальний угол, а потом вынудил сфолить бедолагу Ордеца, который еще и оставил свою команду вдесятером.
И вот тут неожиданно подопечные Фонсеки раскрепостились и усилиями Исмаили даже сотворили что-то наподобие моментов. Правда, до ударов в створ Алисона дело так и не дошло, но сердце у болельщиков «Ромы» несколько раз екнуло. Но все завершилось для «Ромы» успешно, и теперь в четвертьфинале римляне сыграют с «Барселоной», которая благодаря неповторимому Месси «не заметила» на своем пути уже совсем не чемпионский «Челси».
А вообще единственной реальной сенсацией этого раунда стал вылет «Манчестер Юнайтед» от довольно слабой сейчас «Севильи». Тут Жозе Моуриньо, как и Фонсека, сам себя перехитрил. Надежда сеу Жозе на высокий класс своих исполнителей не оправдалась, а вальяжность привела к катастрофе. Тут же пошли разговоры о том, что Особенный утратил статус победителя, потерял мотивацию и поставил под сомнению свое будущее в «МЮ». Но португальский наставник остался верен себе и перед четвертьфиналом Кубка Англии заявил: «Я остаюсь и не собираюсь меняться», отметив, что его недруги рано радуются.
Мы же продолжаем с интересом следить за тем, кто претендует на то, чтобы сыграть в майском финале в Киеве. Пока можно говорить о том, что в полуфиналах, скорее всего, предсказуемо увидим «Ман.Сити», «Барселону», «Реал» и «Баварию». Ну, если, конечно, «Ливерпуль» снова не побьет парней Гвардиолы, как в чемпионате Англии, а «Юве» опять не сотворит сенсацию в играх с «Баварией».
«Шахтер» же заслуживал большего, но и так достоин самых лестных слов за свой еврокубовый сезон. И очень жаль, что таких сильных «горняков» в следующем сезоне мы уже вряд ли увидим. Ведь под вопросом будущее Фонсеки и Феррейры, точно уходят Фред с Бернардом. И смогут ли Марлос с Тайсоном с новым наставником и в обновленном составе снова нас удивить – это вопрос…
Логичный финиш
У киевских динамовцев путь к 1/8 финала Лиги Европы был несколько проще, нежели у «горняков» в Лиге чемпионов. Будем откровенны, после вылета из чемпионской лиги от злополучного для нас «Янг Бойз» (они и «Шахтер» год назад в главный евротурнир не пустили) никто бы не понял, если бы команда Александра Хацкевича не вышла из группы, где соперниками были албанский «Скандербеу», те же швейцарские «Молодые парни» и сербский «Партизан». Несмотря на существенные проблемы, когда некоторые матчи «вытаскивались на характере» и даже было выездное поражение от «Скендербеу», киевляне таки стали первыми. Дальше была невнятная игра с греческим АЕКом, когда путевка в 1/8 финала досталась не без присутствия фарта. И тут вдруг при риске Хацкевича, который поставил в основу на римский поединок с «Лацио» Бурду и Шапаренко, динамовцы выдали едва ли не лучшие свои 45 минут при новом тренерском штабе. Возможно, наставник «лациале» Симоне Индзаги и недооценил конкурентов. Уж больно расслабленно и без давления играли хозяева в Риме до перерыва. Особого труда в разрушении гости не испытывали, а потом осмелели, стали больше контролировать мяч и создавать соперникам проблемы.
Второй тайм получился зрелищным, с классными голами Цыганкова, Иммобиле, Фелипе Андерсона и Мораеса, и завершился удалением Гармаша, возмутившегося судейскими решениями, которые едва не привели к голу Имобиле на последних секундах, а также нашей надеждой. Вот и захотелось вживую посмотреть, способны ли динамовцы сыграть еще один матч на столь солидном смелом уровне, и оценить наших вице-чемпионов на фоне футболистов «Лацио».
Киевляне принимали журналистов на своей базе в Конче-Заспе, где на пресс-конференцию пришли Александр Хацкевич и Николай Морозюк. Николай выглядел каким-то скованным, отвечал сдержанно, а на мой вопрос «Как сдержать Имобиле и кто еще опасен у соперников?» ответил:
– В составе «Лацио» есть не только Иммобиле, но и другие исполнители, которые играют в атаке. Не только ему, но и другим нужно уделить внимание. Иммобиле, наверное, вдвойне. Он сейчас в хорошей форме, много забивает.
А еще вице-капитан «Динамо» пообещал, что команда не будет отсиживаться в обороне и играть на удержание счета. В приниципе то же самое повторил и Александр Хацкевич, которого я спросил о том, хватит ли смелости снова удивить «лациале», ведь именно этого не хватило «Шахтеру» в Риме. Вот что ответил главный тренер «Динамо»:
– Вчерашний матч «Шахтера» я не смотрел, поэтому не могу сказать, чего им не хватило. Чем мы будем удивлять? Все равно в первую очередь нам нужно уделять внимание обороне. Говорят, что смелость города берет. Многие говорят, что в Риме мы удивили соперника. Мы хорошо подготовились к той игре, готовимся и к ответной. Завтра при поддержке наших болельщиков мы должны больше играть вперед и искать счастья у чужих ворот.
Завтра мы должны играть за имя клуба, за город Киев, за свое имя. Должны выложиться на сто процентов в благодарность за ту поддержку болельщиков, которая завтра будет на «Олимпийском». Нам предстоит такая игра, когда нужно выжимать из себя все, что есть, и даже больше как в плане футбольного мастерства, так и в плане характера.
Любопытно, что пресс-конференция главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги и Марко Пароло началась с более чем часовой задержкой, так как самолет с итальянской делегацией приземлился значительно позже запланированного времени. Наставник «лациале» пообщался исключительно с итальянскими журналистами, которые уделили много внимания психологическому состоянию футболистов после игры чемпионата Италии с «Кальяри». Но коуч римлян, как и один из лидеров команды, отметили, что это другой турнир, где «Динамо» заставило себя уважать и может доставить масу проблем.
Ну а на следующий день все встало на свои места. Уже с первых минут стало понятно, что от смелости недельной давности киевлян не осталось и следа. Нет, может, намерение сражаться на равных и было, но… Хозяева просто «окопались» на своей половине, практически не помышляя о контригре. По такому ходу событий гол в ворота Бойко был делом времени, и он пришел после углового и стал следствием целого ряда ошибок. И после этого подопечные Хацкевича не сильно-то преобразились, хотя пару моментов усилиями Беседина и Цыганкова все же соорудили. Но возможностей увеличить счет у «лациале» было значительно больше.
Вот честное слово, по телевизору не увидишь всю полноту превосходства наших соперников. Подопечные Симоне Индзаги все делали быстрее, осмысленнее и грамотнее. Наши же действия смотрелись хаотичными и не очень уверенными. Особенно велико было преимущество Луиса Альберто с партнерами в середине поля, где постоянно опаздывали, не успевали и ошибались Шепелев с Буяльским. Вот когда можно было пожалеть об отсутствии строптивого, неуправляемого, но боевитого Гармаша, травмированного Сидорчука и не вписавшихся в модель нового тренерского штаба Рыбалки с Корзуном. Да и на флангах никакой активности от Морозюка с Кендзерой вообще не было, а Цыганков с Пиваричем тоже не переигрывали своих визави. В общем, минимальный перевес «Лацио» в первом тайме был еще и удачным раскладом для «Динамо». И это с учетом того, что травмировался Кадар, а заменивший его Шабанов «пожарил» прилично. Уже после игры мы узнаем от Александра Хацкевича, что Хачериди якобы отказался выходить на поле. Хотя потом Евгений опроверг слова своего наставника, а президент клуба Игорь Суркис сказал, что футболист и тренер должны найти взаимопонимание. В общем, ясности в этом вопросе нету…
К сожалению, ничего особо не поменялось и после перерыва. Итальянцы по-прежнему спокойно контролировали ситуацию, играли с громадным запасом прочности и создавали моменты у ворот Дениса Бойко. У киевлян же все заканчивалось на второй, максимум – четвертой передаче, и до ударов дело не доходило. Немножко «освежили» игру вышедшие на замену Мбокани и Гонсалес. Но было видно, что Дьемерси находится далеко не в оптимальных кондициях, а Дерлису не посчастливилось стать героем после индивидуального прохода и чуточку неточного удара в правую «девятку». И вскоре гости, снова после углового, при позиционных промахах конкурентов, сняли абсолютно все вопросы относительно победителя. И снова этот гол выглядел абсолютно логичным, ибо перевес «лациале» во всех компонентах не вызвал сомнений. Так что нынешний уровень «Динамо», да и то не без доли фарта, – это 1/8 финала Лиги Европы.
Это и подвердил на послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич, который на мой вопрос о дрожи в коленях его подопечных в дебюте матча ответил:
– Мы предполагали, а затем и поняли по их составу, что будет агрессивное начало со стороны соперника. Действительно, я с вами согласен полностью, что мы слишком низко сели, отдали инициативу сопернику, не было никакой контригры, выхода из обороны. Этот натиск мы сдержали, но пропустили после стандартного положения. Наверное, не хватило именно опыта подобных международных матчей. И в нашем чемпионате очень мало игр подобного уровня.
Ну а кто заслужил восхищение и восторг – так это более 50 тысяч болельщиков, очаянно поддерживающих «Динамо» до финального свистка, устроивших прекрасный перформанс и надеявшихся на не очень справедливое чудо.
И все же, несмотря на римскую преграду, украинским клубам в еврокубках удалось решить основную задачу – финишировать на 8-м месте в рейтинге УЕФА, сохранив две команды в Лиге чемпионов и три представителя в Лиге Европы. При этом свою лепту в этот определенный успех внесли и наши земляки – александрийцы.
Юрий Илючек
Спортивный обозреватель.