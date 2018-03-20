Не провал и не удача

Итак, итальянский барьер оказался непреодолимым для украинских клубов в еврокубках. Но все же осталось ощущение, что «Шахтер» в Италии был способен на большее. Что касается киевского «Динамо», то после их удачной игры с «Лацио» на «Стадио ди Олимпико» в том же Вечном городе мне захотелось своими глазами увидеть второе противостояние этих команд на НСК «Олимпийский». И личные впечатления подтвердили, что нынешний класс подопечных Александра Хацкевича не позволяет динамовцам сыграть в четвертьфинале Лиги Европы.

Прерванный взлет

Честно говоря, я относился к скептикам, которые не видели перспектив «Шахтера» Фонсеки на групповом этапе Лиги чемпионов. Однако «горняки» преображались на евроарене и давали результат. Сначала жертвой недооценки соперников в Харькове пал «Наполи», который собирался обыграть донетчан вполноги. Затем Марлос и компания провели неплохой первый тайм с «Манчестер Сити» в гостях, но все же «машина Гвардиолы» таки «переехала» дерзких украинских чемпионов. Ключевыми были два противостояния с «Фейеноордом», которые показали, что нынешнему «Шахтеру» такие соперники не ровня. И эти две победы оказались ключевыми, исходя из того, что «Наполи» неожиданно разбазаривал очки.

Даже убедительная виктория неаполитанцев над подопечными Фонсеки в родных стенах ничего не изменила, поскольку «Ман.Сити» перед заключительным туром все свои проблемы уже решил. А потому Гвардиола имел возможность в харьковском противоборстве с «Шахтером» экспериментировать с составом, вообще не думая о результате. А вот донетчан устраивала ничья, но они сделали то, что до этого не удавалось никому, – обыграли манчестерских «горожан». И после жеребьевки первого раунда плей-офф шансы чемпионов Украины в двухматчевой дуэли с «Ромой» выглядели очень перспективными.

Правда, имеющая большую игровую практику в итальянской серии А «Рома» в первом тайме харьковского поединка смотрелась увереннее и заставила всех поклонников донетчан сильно поволноваться. Похоже, и сами донетчане чрезмерно волновались и побаивались «волков». Но после перерыва хозяева поля раскрепостились, заиграли в свойственный себе футбол, показав, что «волки» совсем не страшны. И как тут не вспомнить героические подвиги голкипера Алисона, которого смело можно назвать одним из главных творцов выхода римлян в четветьфинал.

Но считаю, что именно Пауло Фонсека допустил роковую ошибку. Он решил, что лидерство в чемпионате можно поставить на одни весы с выходом в восьмерку лучших команд Европы. Португальский наставник зачем-то решил сыграть основой на ужасном поле в Полтаве. Да и потом при таком великолепном настрое, какой был до важнейшего римского боя, нужно было понимать, что небольшой спад неизбежен. А потому хотя бы нескольким ведущим футболистам нужно было дать передышку. Но Фонсека решил иначе и просчитался. С «Ворсклой» его атакующие футболисты устроили феерию на грязи, а в Риме на великолепном газоне просто потерялись.

Да и сам тренер, заявивший, что команда провела в Риме чуть ли не идеальный поединок, наверное, отлично понимал, что это его тренерская неудача. Нет, можно было ожидать штурма от «волков», но он получился не слишком настойчивым. А потом подопечные Эусебио ди Франческо «включили режим ожидания». Римляне никуда не спешили и не форсировали события. И вот тут очень удивили гости. Понятно, что нашу команду ничейный счет устраивал, но стремление сохранить его со стороны донетчан выглядело очевидным. Ну когда такое было, чтобы Марлос, Тайсон, Бернард, да и Фред практически не творили на поле? Атакующая группа гостей играла, словно ей гири на ноги надели. Ни скорости, ни вариативности, ни креатива. И это притом, что соперники не особо-то усердствовали и свободные зоны в обороне «Ромы» были. Понятно, что в таких условиях Факундо Феррейра смотрелся неубедительно. Но был у лучшего голеадора нынешнего чемпионата Украины свой шанс, который он предсказуемо загубил.

А вот топ-нападающему «Ромы» Эдину Джеко не нужно много моментов, чтобы забить. Он сделал это при первой же удобной возможности. И тут снова можно говорить о тактическом просчете нашего тренерского штаба. Не знаю, кто там придумал, что «волков» нужно ловить в офсайдные «ловушки». Но, если в первом тайме это еще получалось, то ди Франческо точно заметил такую уловку. И, кажется, на шестой раз Стротман таки поймал Ордеца на том, что Иван не выдержал линию, и вывел Джеко в одиночестве к воротам. А Эдин все исполнил мастерски, пробив издевательски между ногами Андрею Пятову.

Самое страшное в матчах с итальянскими дружинами – это когда они начинают действовать строго от обороны. Хотя мы-то надеялись, что у нас серьезная атакующая сила, которая способна преодолеть любую насыщенную защиту. Но не в этот вечер. Все задумки «горняков» легко просчитывались и разрушались опорниками римлян во главе с опытнейшим Даниэло де Росси. Более того, контратаки хозяев были гораздо опаснее, а Джеко вначале чуточку не попал в дальний угол, а потом вынудил сфолить бедолагу Ордеца, который еще и оставил свою команду вдесятером.

И вот тут неожиданно подопечные Фонсеки раскрепостились и усилиями Исмаили даже сотворили что-то наподобие моментов. Правда, до ударов в створ Алисона дело так и не дошло, но сердце у болельщиков «Ромы» несколько раз екнуло. Но все завершилось для «Ромы» успешно, и теперь в четвертьфинале римляне сыграют с «Барселоной», которая благодаря неповторимому Месси «не заметила» на своем пути уже совсем не чемпионский «Челси».

А вообще единственной реальной сенсацией этого раунда стал вылет «Манчестер Юнайтед» от довольно слабой сейчас «Севильи». Тут Жозе Моуриньо, как и Фонсека, сам себя перехитрил. Надежда сеу Жозе на высокий класс своих исполнителей не оправдалась, а вальяжность привела к катастрофе. Тут же пошли разговоры о том, что Особенный утратил статус победителя, потерял мотивацию и поставил под сомнению свое будущее в «МЮ». Но португальский наставник остался верен себе и перед четвертьфиналом Кубка Англии заявил: «Я остаюсь и не собираюсь меняться», отметив, что его недруги рано радуются.

Мы же продолжаем с интересом следить за тем, кто претендует на то, чтобы сыграть в майском финале в Киеве. Пока можно говорить о том, что в полуфиналах, скорее всего, предсказуемо увидим «Ман.Сити», «Барселону», «Реал» и «Баварию». Ну, если, конечно, «Ливерпуль» снова не побьет парней Гвардиолы, как в чемпионате Англии, а «Юве» опять не сотворит сенсацию в играх с «Баварией».

«Шахтер» же заслуживал большего, но и так достоин самых лестных слов за свой еврокубовый сезон. И очень жаль, что таких сильных «горняков» в следующем сезоне мы уже вряд ли увидим. Ведь под вопросом будущее Фонсеки и Феррейры, точно уходят Фред с Бернардом. И смогут ли Марлос с Тайсоном с новым наставником и в обновленном составе снова нас удивить – это вопрос…

Логичный финиш

У киевских динамовцев путь к 1/8 финала Лиги Европы был несколько проще, нежели у «горняков» в Лиге чемпионов. Будем откровенны, после вылета из чемпионской лиги от злополучного для нас «Янг Бойз» (они и «Шахтер» год назад в главный евротурнир не пустили) никто бы не понял, если бы команда Александра Хацкевича не вышла из группы, где соперниками были албанский «Скандербеу», те же швейцарские «Молодые парни» и сербский «Партизан». Несмотря на существенные проблемы, когда некоторые матчи «вытаскивались на характере» и даже было выездное поражение от «Скендербеу», киевляне таки стали первыми. Дальше была невнятная игра с греческим АЕКом, когда путевка в 1/8 финала досталась не без присутствия фарта. И тут вдруг при риске Хацкевича, который поставил в основу на римский поединок с «Лацио» Бурду и Шапаренко, динамовцы выдали едва ли не лучшие свои 45 минут при новом тренерском штабе. Возможно, наставник «лациале» Симоне Индзаги и недооценил конкурентов. Уж больно расслабленно и без давления играли хозяева в Риме до перерыва. Особого труда в разрушении гости не испытывали, а потом осмелели, стали больше контролировать мяч и создавать соперникам проблемы.

Второй тайм получился зрелищным, с классными голами Цыганкова, Иммобиле, Фелипе Андерсона и Мораеса, и завершился удалением Гармаша, возмутившегося судейскими решениями, которые едва не привели к голу Имобиле на последних секундах, а также нашей надеждой. Вот и захотелось вживую посмотреть, способны ли динамовцы сыграть еще один матч на столь солидном смелом уровне, и оценить наших вице-чемпионов на фоне футболистов «Лацио».

Киевляне принимали журналистов на своей базе в Конче-Заспе, где на пресс-конференцию пришли Александр Хацкевич и Николай Морозюк. Николай выглядел каким-то скованным, отвечал сдержанно, а на мой вопрос «Как сдержать Имобиле и кто еще опасен у соперников?» ответил:

– В составе «Лацио» есть не только Иммобиле, но и другие исполнители, которые играют в атаке. Не только ему, но и другим нужно уделить внимание. Иммобиле, наверное, вдвойне. Он сейчас в хорошей форме, много забивает.

А еще вице-капитан «Динамо» пообещал, что команда не будет отсиживаться в обороне и играть на удержание счета. В приниципе то же самое повторил и Александр Хацкевич, которого я спросил о том, хватит ли смелости снова удивить «лациале», ведь именно этого не хватило «Шахтеру» в Риме. Вот что ответил главный тренер «Динамо»:

– Вчерашний матч «Шахтера» я не смотрел, поэтому не могу сказать, чего им не хватило. Чем мы будем удивлять? Все равно в первую очередь нам нужно уделять внимание обороне. Говорят, что смелость города берет. Многие говорят, что в Риме мы удивили соперника. Мы хорошо подготовились к той игре, готовимся и к ответной. Завтра при поддержке наших болельщиков мы должны больше играть вперед и искать счастья у чужих ворот.

Завтра мы должны играть за имя клуба, за город Киев, за свое имя. Должны выложиться на сто процентов в благодарность за ту поддержку болельщиков, которая завтра будет на «Олимпийском». Нам предстоит такая игра, когда нужно выжимать из себя все, что есть, и даже больше как в плане футбольного мастерства, так и в плане характера.

Любопытно, что пресс-конференция главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги и Марко Пароло началась с более чем часовой задержкой, так как самолет с итальянской делегацией приземлился значительно позже запланированного времени. Наставник «лациале» пообщался исключительно с итальянскими журналистами, которые уделили много внимания психологическому состоянию футболистов после игры чемпионата Италии с «Кальяри». Но коуч римлян, как и один из лидеров команды, отметили, что это другой турнир, где «Динамо» заставило себя уважать и может доставить масу проблем.

Ну а на следующий день все встало на свои места. Уже с первых минут стало понятно, что от смелости недельной давности киевлян не осталось и следа. Нет, может, намерение сражаться на равных и было, но… Хозяева просто «окопались» на своей половине, практически не помышляя о контригре. По такому ходу событий гол в ворота Бойко был делом времени, и он пришел после углового и стал следствием целого ряда ошибок. И после этого подопечные Хацкевича не сильно-то преобразились, хотя пару моментов усилиями Беседина и Цыганкова все же соорудили. Но возможностей увеличить счет у «лациале» было значительно больше.

Вот честное слово, по телевизору не увидишь всю полноту превосходства наших соперников. Подопечные Симоне Индзаги все делали быстрее, осмысленнее и грамотнее. Наши же действия смотрелись хаотичными и не очень уверенными. Особенно велико было преимущество Луиса Альберто с партнерами в середине поля, где постоянно опаздывали, не успевали и ошибались Шепелев с Буяльским. Вот когда можно было пожалеть об отсутствии строптивого, неуправляемого, но боевитого Гармаша, травмированного Сидорчука и не вписавшихся в модель нового тренерского штаба Рыбалки с Корзуном. Да и на флангах никакой активности от Морозюка с Кендзерой вообще не было, а Цыганков с Пиваричем тоже не переигрывали своих визави. В общем, минимальный перевес «Лацио» в первом тайме был еще и удачным раскладом для «Динамо». И это с учетом того, что травмировался Кадар, а заменивший его Шабанов «пожарил» прилично. Уже после игры мы узнаем от Александра Хацкевича, что Хачериди якобы отказался выходить на поле. Хотя потом Евгений опроверг слова своего наставника, а президент клуба Игорь Суркис сказал, что футболист и тренер должны найти взаимопонимание. В общем, ясности в этом вопросе нету…

К сожалению, ничего особо не поменялось и после перерыва. Итальянцы по-прежнему спокойно контролировали ситуацию, играли с громадным запасом прочности и создавали моменты у ворот Дениса Бойко. У киевлян же все заканчивалось на второй, максимум – четвертой передаче, и до ударов дело не доходило. Немножко «освежили» игру вышедшие на замену Мбокани и Гонсалес. Но было видно, что Дьемерси находится далеко не в оптимальных кондициях, а Дерлису не посчастливилось стать героем после индивидуального прохода и чуточку неточного удара в правую «девятку». И вскоре гости, снова после углового, при позиционных промахах конкурентов, сняли абсолютно все вопросы относительно победителя. И снова этот гол выглядел абсолютно логичным, ибо перевес «лациале» во всех компонентах не вызвал сомнений. Так что нынешний уровень «Динамо», да и то не без доли фарта, – это 1/8 финала Лиги Европы.

Это и подвердил на послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич, который на мой вопрос о дрожи в коленях его подопечных в дебюте матча ответил:

– Мы предполагали, а затем и поняли по их составу, что будет агрессивное начало со стороны соперника. Действительно, я с вами согласен полностью, что мы слишком низко сели, отдали инициативу сопернику, не было никакой контр­игры, выхода из обороны. Этот натиск мы сдержали, но пропустили после стандартного положения. Наверное, не хватило именно опыта подобных международных матчей. И в нашем чемпионате очень мало игр подобного уровня.

Ну а кто заслужил восхищение и восторг – так это более 50 тысяч болельщиков, очаянно поддерживающих «Динамо» до финального свистка, устроивших прекрасный перформанс и надеявшихся на не очень справедливое чудо.

И все же, несмотря на римскую преграду, украинским клубам в еврокубках удалось решить основную задачу – финишировать на 8-м месте в рейтинге УЕФА, сохранив две команды в Лиге чемпионов и три представителя в Лиге Европы. При этом свою лепту в этот определенный успех внесли и наши земляки – александрийцы.