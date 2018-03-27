Без администраций, но с плюсами

Добровольность объединения украинских общин рано или поздно закончится, потом тех, кто не торопился «укрупняться» сам, объединят, согласно перспективным планам, – предположительно это начнет происходить в конце 2019 года.

О том, что будет с районами, существование которых в теперешнем виде теряет смысл с ходом децентрализации, кто и почему сегодня тихо саботирует реформу, и других деталях ее хода рассказал руководитель Кировоградского центра развития местного самоуправления Олег Яременко.

В конце апреля первые выборы должны состояться еще в трех объединенных территориальных общинах (ОТГ) Кировоградщины. Это Дмитровская в Знаменском, а также Новопражская и, наконец, Приютовская в Александрийском районе. Создание последней сопровождалось скандалами, драками и даже поджогами, блокировалось через суды. Причем истцами выступали в том числе и люди, вообще не проживающие на территории будущего объединения. Все это связывали с якобы желанием александрийской городской власти приобщиться к будущему возросшему финансированию с одной стороны и с другой – нежеланием объединяющихся сел и поселков делиться ими с городом, где доходы бюджета на душу населения – одни из самых низких в области.

По словам Яременко, большинство препятствий, возникающих сегодня на пути реформы, носит субъективный, говоря проще – «шкурный» характер. В частности, районные советы просто не могут быть сторонниками объединения общин – потому что те неминуемо перетянут на себя часть средств районного бюджета.

– В Украине уже почти 20 районов, где вся территория охвачена объединенными общинами, и там председатель районного совета и бухгалтер вдвоем остались работать и на свою зарплату просят средств у самих ОТГ, – поясняет глава центра.

Кроме того, он считает, что большинство действующих сельских голов забывают об интересах людей и территорий в угоду личным интересам – в силу простого нежелания идти на новые выборы. Доходит до того, что в отсутствие представителей «из центра» на общих собраниях они рассказывают людям о том, что объединение – это те же колхозы, которые ничего хорошего никому не принесут. Для понимания, прогнозируемый рост доходов местного бюджета на душу населения в трех общинах, в которых пройдут выборы в апреле, – в 1,5-2 раза, в первую очередь за счет того, что в их казне будет оставаться 60% налога на доходы физических лиц.

Также ОТГ получают право самостоятельно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Кроме экономической выгоды – поступления от ее аренды будут идти в бюджет общин, – это значительно упростит получение и оформление земельных участков для граждан.

Что же до районов, то их, во-первых, неминуемо станет меньше, а во-вторых, очень скоро это будут уже совсем другие, соответствующие европейскому образцу организационная структура и полномочия, хочется того отдельным сегодняшним руководителям на местах или нет.

– Территория Украины насчитывает больше 500 районов. Пройдет территориальная реформа, количество районов сократится в 3-4 раза. На территории нашей области предусмотрено создание трех районов – Кировоградский, Александрийский и Западный. Некоторые вещи, такие, как здравоохранение второго уровня и так далее, все равно должны будут базироваться на формате района. Госпитальные советы, госпитальные округа… Нас ожидает административная реформа, которая предусматривает ликвидацию таких органов, как областные и районные государственные администрации. На уровне будущих укрупненных районов и областей будут работать, скорее всего, префекты. Это французская модель, – поясняет Яременко.

Согласно философии реформы, власть на местах перейдет к местным же советам, исполкомы которых будут выполнять функции администраций. Префект, представитель президента, будет наблюдать за юридической правомерностью тех решений, которые будут приниматься местными советами. Он будет иметь возможность приостановить решение и подать в суд.

– Это произойдет тогда, когда подавляющее большинство территорий Украины перейдут в формат ОТГ. Если сегодня это 31%, то я думаю, что до конца года этот показатель будет достигать 50%. В 2020 году, уже премьер-министром задекларировано, что выборы в местные советы будут проходить на новой территориальной основе, – констатирует руководитель.

То есть к 2020 году на местах мы будем выбирать только руководителей, советы и старост в ОТГ. Сейчас в Верховной Раде уже лежит законопроект, которым предусмотрена ликвидация тех районов, где вся территория или больше 50% охвачена ОТГ.