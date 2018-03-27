«Дизель Шоу»: «Зиму перезимовали, и весну перезимуем»

«Дизель Шоу» среди других украинских юмористических проектов – один из лидеров, в первой тройке, это точно. Чтобы в этом убедиться, достаточно было на прошлой неделе прийти в областную филармонию на концерт этих товарищей. Притом, что билеты были не самые дешевые, в зале не хватило мест, оба боковых прохода заняли дополнительными стульями. Созданная на базе команды КВН из Николаева труппа сегодня объединяет актеров также из Тернополя, Житомира, Запорожья, Минска. Одной примечательной чертой ребят является почти полное отсутствие политики в их шутках. Причем шутят они не только о любимой теще, муже, вернувшемся из командировки, и т. д. Находят и другие симпатичные темы. Лидер «дизелистов» Егор Крутоголов и актер Олег Иваница любезно согласились ответить на наши вопросы.

– Ребята, какая-то мода сейчас у ваших соратников по цеху – обшучивать наш город. Еще год назад у вас был номер о получении паспорта, где вы сравнили Кропивницкий с прочерком. За что вы нас так?!

Егор: – Если кого-то обидели, то искренне просим прощения. Но в первую очередь мы высмеивали ситуацию. Просто название вашего города звучит для многих непривычно весело и даже смешно, все привыкли к Кировограду. Ничего плохого и обидного в этом нет. Я знаю, что жители Кропивницкого или Каменского (бывший Днепро­дзержинск) не все принимают новые названия и прикалываются над ними.

– А Горишние Плавни разве не смешнее?

– Может быть, да. Так или иначе, ничего плохого о вашем городе мы не думаем.

– Легендарную дорогу между нашими городами, Николаев – Кропивницкий, вы любите так же, как мы?

– Однажды меня туда занесло. Причем я ехал с женой, беременной чуть не на девятом месяце! Ехали из Киева в Николаев, а дорога через Первомайск, которой мы обычно едем, была закрыта почему-то. И поехали этой дорогой. О чем я пожалел миллион раз, я боялся, что с женой все будет совсем плохо. А я еще по глупости поехал на спортивной машине, с жесткой подвеской, это было ужасно! Желаю вам и нам, чтобы мы когда-то увидели нормальное сообщение между нашими городами.

– Раньше у вас вовсе не было политики в шутках. Сейчас все же проявляется, особенно в песнях.

Олег: – Но, если вы заметили, мы никогда ни разу не обыгрывали конкретные образы политиков, чем занимается, к примеру, «Квартал». Мы шутим над явлениями, а не над личностями. Такова жизнь – мы не можем обойти стороной острые социальные явления – ну воруют чиновники! Ну как смотреть на тот же ремонт киевского стадиона, когда просто снимают кресла на львовском стадионе и переносят на киевский?! Молчать об этом? Не знаю, политика это или нет, но это остросоциальная, важная тема.

Егор: – Мы стараемся поменьше говорить об этом. Даже когда авторский цех нам предлагает какой-то сюжет на политическую тему, то это вызывает довольно серьезную дискуссию. А бывает, что актерский цех выступает против номера из-за наличия политики, и он не идет. Можете назвать это самоцензурой. Я – человек, ненавидящий политику, считающий, что она – причина всех бед.

– У нас скоро выборы будут, и вдруг вас позовут в тур с поддержкой какого-то кандидата, за большие деньги, откажетесь?

Егор: – Однозначно. Политика – такая штука, что до нее дотронешься пальчиком, а провоняется все тело.

Олег: – Чисто теоретически, если вдруг появится такой человек, что мы все до одного в него поверим, то возможно. Даже без гонораров. Но сейчас таких на горизонте нет.

– Не будем о грустном. Егор, вы известный ценитель хороших автомобилей. Какая, на ваш взгляд, самая смешная машина в мире?

Егор: – Их есть! Самые смешные – это маленькие машинки. Мне довелось поездить на «Мини Купер», старом, еще тех годов, где колеса 11 с половиной дюймов. Там руль стоит в таком троллейбусном положении. И мне приходилось наклонять голову в бок, чтобы я поместился. Когда я ехал на нем, все вокруг фотографировали это, это было реально смешно – такой маленький мужчинка в такой машинке!

– «Таврию» и «Запорожец» вы не назвали из чувства патриотизма?

– У меня было два «Запорожца»! Это были первые мои машины. И это не смешно! Это за гранью добра и зла!

– Один юмор может прокормить? Условно говоря, нет ли у вас, Егор, своей СТО или автомойки?

– Бизнесмен из меня не очень. Никогда ничего такого не было. И я знаю одно главное правило – чем больше работаешь, тем больше получаешь. И признаю честно – в свое время мы привлекали бизнес-специалистов, которые помогли конвертировать наше творчество в некие денежные знаки. Вроде как получилось.

– Есть ли у вас какие-то самые любимые образы, ну совсем свое, как вторая кожа?

Олег: – Мне приносят удовлетворение все образы! Когда застаиваешься в одном образе, скучно становится. Вот Егор много лет был в одном типаже – такого грозного крутого дядьки. А сейчас есть номера, где он играет обычного мужчину, нежного отца, и я знаю, что он от этого невероятно кайфует. Но потом опять начинает скучать и опять играет бандюка!

У меня до сих пор играет в одном месте детство. И я не могу забыть, как это было: показали вечером по телевизору кино про Робин Гуда, и на следующий день во дворе все Робин Гуды. Показали про Чингачгука – наутро все Чингачгуки. Сегодня чем больше образов я сыграю, тем мне интереснее.

Егор: – Нам очень повезло, что мы можем придумывать и реализовывать новые образы. Мы против шаблонов и клише. Мне лично повезло еще и в том, что я не имею актерского образования, мне не заложили амплуа, все мои образы – плод моего воображения и практики.

Я читаю очень много литературы по профессии. И, читая, я вижу, что ко многим вещам в свое время пришел самостоятельно. Встречаю теперь это у Станиславского, Мейерхольда, Чаббак.

– Какой анекдот или шутка в последнее время рассмешили именно вас?

Олег: – Зиму мы перезимовали, сейчас весну перезимуем, и все.

Егор: – Когда через тебя проходят тонны юмора, то рассмешить тебя ну очень сложно. А анекдот как жанр вообще умер, с тех пор, как появился Интернет. Из последнего позабавило – женщина звонит в полицию: «Срочно приезжайте, мне нечего надеть!» – «Женщина, успокойтесь, мы высылаем наряд».

Беседовали Геннадий Рыбченков, Оксана Гуцалюк – вместе для «УЦ».