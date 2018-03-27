Звіти_Наживо: Андрей Табалов

Не все городские депутаты разбираются в бюджетных вопросах и вообще читают главную смету, руководитель местного газораспределительного предприятия «совершает преступление», а многомиллионный еврокредит областным «водопроводчикам» осваивается «неэффективно и очень медленно» – эти и другие собственные оценки озвучил в прямом эфире секретарь городского совета Кропивницкого Андрей Табалов.

Больше известный как одно из первых лиц семейного хлебно-молочного бизнеса и экс-нардеп, на прошлой неделе Табалов отчитывался перед горожанами в рамках нового проекта Общественного вещания «#Звіти_Наживо», запущенного в сотрудничестве с движением «Чесно». Вопросы для секретаря собирали в социальных сетях, ставили журналисты и общественники, в том числе и «УЦ». По задумке авторов, все для того, чтобы граждане привыкали требовать выполнения обещаний у своих избранников.

О чем отчитался

За что именно спрашивать с секретаря городского совета, эти самые граждане, как оказалось, не очень в курсе. По его собственным словам, проведенный накануне эфира опрос показал, что люди путают должность секретаря с должностью городского головы, его заместителей и не только.

– Говорили о том, что и дороги, и подъезды, и крыши, и даже туалет в дендропарке должен контролировать секретарь городского совета, - констатирует Табалов.

На всякий случай он озвучил весь немалый перечень своих должностных обязанностей – от подготовки сессий городского совета и организации работы его комиссий до хранения архивных документов и, дословно, «в хорошем смысле лоббирование вопросов, которые ставят депутаты». Главными достижениями на поприще выполнения этих задач сам чиновник назвал то, что городской совет удалось сделать более прозрачным – что действительно было подтверждено одним из специализированных рейтингов, а также сплоченность депкорпуса.

Что спросили

Впрочем, вопросы тех, кто точно знает, чем занимается секретарь, касались не только и не столько названного выше перечня. А, например, того, связывает ли он со своей политической деятельностью тот факт, что «за время его депутатства фирмы, непосредственно связанные с его семьей» якобы получили около 30 паспортов-привязок к временным сооружениям, или просто МАФам.

– Если это касается фирменной сети «Формула смаку», то я не имею отношения к этому. Она сейчас в собственности другой компании, и, насколько мне известно, там не был построен или установлен ни один новый МАФ, ни одна новая торговая точка. То есть это переоформление торговых точек, которые были. За время моего депутатства ни одна компания, которая мне принадлежит, которой я занимался или занимаюсь, не получила ни одного земельного участка или паспортов-привязок, - заявил в ответ Табалов.

Спрашивали и о непосредственном. Представительница движения «Чесно» озвучила в студии данные статистики, согласно которой целых 14 городских избранников – треть всего совета – пропустили, опять же, больше трети всех сессионных заседаний, а некоторые ни разу не были на заседаниях своей профильной комиссии. На вопрос о том, как это контролируется и как исправить, ответ прогнозируемый: «Я же не воспитатель в детском саду». И тут же рассказал о том, как собирал членов земельной комиссии на ее заседание с помощью «Фейсбука».

Конечно, говорили о газе. В этот отопительный сезон областной центр будоражило – с 27 ноября городским тепловикам несколько раз перекрывал подачу голубого топлива «Кировоградгаз», последний – совсем недавно. Табалов отметил, что проблема не уникальна, но нам еще повезло.

– Эта проблема по всей Украине, - отметил он. – Почти каждое теплогенерирующее предприятие имеет миллионные, десятимиллионные, стомиллионные долги перед «Нафтогазом» или поставщиком в области… Отключения газа были в Смеле, власть отреагировала достаточно вяло, поэтому люди сидели без тепла достаточно долго. У нас и активисты, и депутаты, и городской голова отреагировали быстро, это было улажено на государственном уровне, и именно так это должно решаться.

Программы есть/будут?

При всей актуальности поднятых выше вопросов, прямого отношения к отчету о выполнении обещаний, который подразумевает формат «#Звіти_Наживо» они, по большому счету, не имеют. Вопрос журналиста «УЦ» касался их непосредственно. По информации сайта «Слово і діло», собирающего публичные посулы политиков и отслеживающего их выполнение, два года назад Табалов обещал, в частности, разработать и реализовать комплексные программы озеленения и благоустройства города. И еще – велосипедные дорожки…

– Я инициировал вопрос пересмотра программы озеленения города, - говорит второе лицо городской власти. - Разобравшись, скажу следующее: те зеленые насаждения, которые есть у нас, сажались в основном в 50-х годах. Они не должны расти столько лет. Проблемой озеленения должны были заниматься еще в прошлой каденции, позапрошлой каденции. Есть 30-40 лет дереву – его срубили и посадили новое… У нас сотни деревьев аварийные, и мы встали перед проблемой, что с ними нужно что-то делать. И снова, конечно, нам общественность будет пенять, что городская власть вырубает деревья. Но аварийные деревья угрожают здоровью и жизни иногда… Пусть хоть один специалист нам скажет, какие именно деревья нужно сажать, где их нужно посадить, чтобы они не мешали коммуникациям, жителям. На данный момент мы договорились, что привлечем профессиональных дендрологов, проектную организацию, которая нам в этом поможет. Кстати, мы нашли даже источник финансирования для этого – у нас есть меморандум с Ингульской шахтой, которая вредит нашей экологии. Два миллиона они должны ежегодно выделять на озеленение в том числе. В этом году мы должны показать общественности, что у нас есть эффективная программа по озеленению. И это будет сделано обязательно.

Если с озеленением все по-прежнему в будущем времени, то с благоустройством, точнее с его программой, есть конкретные подвижки.

– В городе впервые в этой каденции была принята в прошлом году пятилетняя программа благоустройства, программа управления жилищно-коммунального хозяйства. Заложили туда то, что предлагали депутаты. Но оказалось, что программа не то что несовершенная, а очень-очень несовершенная. Потому что определенные депутаты заложили только то, что хотели на один год, а это расписали на пять лет. А некоторые депутаты написали столько, что и за 25 лет не сделаешь, - констатирует Табалов.

Напомним, последние изменения к городским программам, в том числе той, о которой идет речь, принимались горсоветом с нервами и скандалом, мэр документ в одном из вариантов даже ветировал. Говорили, что отдельные городские избранники уж слишком активно тянули на себя, точнее на свой округ, бюджетное «одеяло».

– Через споры, через такие проблемы мы пришли к тому, что изменения к этой программе были приняты 30-ю с чем-то голосами. Совершенна она или нет, но это продукт нашей коллегиальной работы вместе со всем депутатским корпусом и теми согражданами, которые активны и дают свои предложения, – резюмировал секретарь горсовета.

Что не спрашивали

Несколько очевидных на первый взгляд вопросов Андрею Табалову остались незаданными. Например, никто не спросил, будет ли он участвовать в следующих выборах городского головы. Потому что и так понятно – будет. Никто не спрашивал о том, как он относится к подкупу избирателей на прошедших выборах. Потому что все разговоры об этом остались разговорами без зафиксированных юридических последствий – приговоров, штрафов, санкций. Потому же не было смысла в очередной раз ворошить и тему Лесопарковой, частных пляжей и прочая – 80-страничный отчет специальной комиссии по расследованию дерибана зеленой зоны в середине нулевых так и остался, по большому счету, просто бумагой, без каких бы то ни было последствий. А «нету тела – нету дела». Или наоборот…