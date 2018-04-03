Голевая засуха

Уже в третий раз в ходе этого сезона чемпионата УПЛ кропивницкая «Зирка» и ФК «Александрия» разошлись безголевой ничьей.

В минувшую субботу земляки-соперники встретились уже в рамках турнира второй шестерки, где идет борьба за выживание. При этом цена победы и поражения очень высока. Александрийцы в случае успеха серьезно отрывались бы не только от кропивничан, но и от остального трио аутсайдеров – «Карпат», «Стали» и «Черноморца». Ну а поражение, по информации некоторых украинских интернет-ресурсов, могло стоить Владимиру Шарану поста главного тренера. Хотя сам Владимир Богданович уже после матча заметил, что не знает, откуда берутся эти слухи. Во всяком случае, никаких серьезных разговоров на эту тему с президентом клуба Сергеем Кузьменко у наставника не было. А отвечая на вопрос журналиста, хочет ли он продолжать работу в «Александрии», Богданович с улыбкой ответил: «А кто же не хочет работать?» От себя добавим, что тем более в таком клубе, где созданы все условия для нормальной жизнедеятельности команды. Но все это было уже после матча, который оставил двоякое впечатление.

Перед игрой, которую упорно называют кировоградским дерби, серьезно волновались и подопечные Романа Монарева. Ведь их неудача при определенных раскладах вообще могла отбросить за опасную черту, за которой «пропасть» первой лиги.

Но вернемся к третьему подряд нулевому противоборству представителей Кировоградщины в элите. С чуть лучшим настроением подходили к этому матчу кропивничане, которым удалось в прошлом туре в гостях переиграть «Олимпик». Несмотря на то, что судьбу поединка в Киеве решил автогол, абсолютно никто из специалистов не назвал успех «Зирки» случайным. Наоборот, все отмечали заряженность команды Романа Монарева на победу и громадное желание добиться успеха, что и позволило выиграть.

Александрийцы же провели непростой «снежный» ничейный домашний бой с «Карпатами», где вполне могли и уступить, реализуй постепенно набирающие ход львовяне несколько реальных голевых моментов в концовке встречи.

В Кропивницком же гости, по сравнению с прошлой игрой этих же конкурентов, смотрелись поинтереснее. Возможно, это связано с тем, что в состав вернулись сразу несколько игроков, восстановившихся после повреждений. У «Зирки» же, напротив, командный «лазарет» переполнен, и тренерам постоянно приходится «тасовать» состав, исходя из здоровых исполнителей. А тут еще игру пропускал, набравший очень приличную форму в последнее время французский легионер Арно Гедж. Зато дебютировал другой француз, центрбек Адель Гафаити, и, как скажет после матча Роман Монарев, если команда не пропустила – значит, защита была на уровне. Ну и правда, Адель выигрывал верховые единоборства у фактурных визави, не ошибался позиционно и не робел, как для новичка. Правда, с первым пасом вперед у Гафаити не все складывалось, но с этим проблемы возникали у всех игроков «Зирки». Еще одним дебютантом можно назвать Максима Аверьянова, впервые вышедшего на поле в стартовом составе. И действиями молодого центрального полузащитника наставник хозяев поля в целом остался доволен, хотя креатива хотелось бы видеть больше. Кстати, Аверьянова заменил Кирилл Дрышлюк, только возвратившийся из Румынии, где в составе юношеской сборной завоевал путевку в финальную стадию чемпионата Европы U-19. Ну а третьим новичком кропивничан стал Артем Семка, который вошел в игру после перерыва раньше запланированного тренерами времени, поскольку серьезно подустал недавно вернувшийся в строй Алексей Чичиков. И здесь нельзя сказать, что молодой футболист «потерялся». Так что, как видите, тренеры «красно-желтых» рисковали серьезно. Но это был вынужденный риск.

Александрийцы же действовали первым номером, играли агрессивнее и создали больше возможностей для взятия ворот Евгения Паста. Однако голкипер «Зирки», в который раз был безупречен, и во многом благодаря его реакции и уверенности кропивничанам удалось отстоять ничейный результат и сохранить за собой 9-е место в турнирной таблице.

После игры наставники обеих команд были единодушны в том, что результат их не устроил, поскольку настраивали они своих подопечных исключительно на победу. Владимир Шаран посетовал на то, что в завершающей стадии не хватило хладнокровия и умения распорядиться благоприятными моментами. Хотя желанием, самоотдачей и настойчивостью своих футболистов главный тренер «Александрии» остался доволен.

Роман Монарев сказал, что многое не получалось в атакующей стадии, но в целом соперникам хозяева не уступили. Ну а нулевую серию Роман Геннадиевич объяснил тем, что на первом плане стоит результат, никто не хочет особо рисковать, а притом, что соперники уже отлично изучили сильные и слабые стороны друг друга, голевых возможностей создается крайне мало.

Что ж, «Александрия» продлила свою серию без поражений от земляков, длящуюся уже 14 (!!!) лет, сохранив в текущем чемпионате свой 3-очковый перевес над кропивничанами. Нам же остается надеяться, что свои результативные атаки футбольные клубы Кировоградщины отложили до следующих поединков, где александрийцы в родных стенах встретятся с каменской «Сталью», а «Зирка» отправится во Львов на принципиальнейшее сражение с «Карпатами», с которыми делят 9-10 места. А от «Черноморца», занимающего последнюю строчку в турнирной таблице, будущих визави отделяют всего-то 4 очка.