Набережные дела

После мощного импульса, которым стал проект по реконструкции набережной Муниципального бюро Стрижакова, вопрос возрождения главной рекреационной зоны города был сдвинут с мертвой точки. Зашевелилась местная власть Кропивницкого, в горсовете заверили, что преду­смотрели в бюджете дополнительных 3 миллиона гривен. Затем начали потихоньку подтягиваться и народные депутаты, впрочем, конструктива это пока не принесло… А что, собственно, дальше?

Безусловно, самое главное теперь – продолжать движение. После очень настоятельных и многочисленных обращений инициатора реконструкции наконец-то была создана широкая рабочая группа. В ее состав вошли архитекторы, инженеры, руководители профильных управлений, представители общественности, а возглавил группу заместитель городского головы Александр Грабенко.

Правда, темп работы этого органа пока не столь динамичный, как хотелось бы: первое заседание состоялось в конце февраля, второе – в марте. Начальный вывод специалистов – прежде всего нужно провести комплексный анализ всех инженерных коммуникаций вдоль набережной. Это тепловые, водопроводные, канализационные сети, которые, как известно, капитально не ремонтировались уже много лет. Совершенно логично, что начать создавать общественное пространство качественно нового уровня нужно с замены и ремонта изношенных коммуникаций, отметил инициатор создания группы Артем Стрижаков. Ведь задача – не благоустроить любой ценой, а сделать это качественно и современно.

Относительно водопроводных сетей, как заверила директор ОКПП «Днепр-Кировоград» Валентина Давыдчук, их должны заменить в пределах набережной, от ул. Пашутинской до ул.Пушкина, за средства Всемирного банка уже этим летом.

Отдельная тема обсуждений членов рабочей группы – очистка самого Ингула. Удручающее состояние реки – следствие многих факторов. Это и сбросы канализационных и сточных вод, распахивание земли вдоль реки, вследствие чего агрохимикаты с огородов смываются в водоемы и вода потом цветет. Ввиду того, что в 1976 году проект по реконструкции набережной не был завершен, не обеспечивается достаточный подпор воды, из-за чего скорость течения вместо положенных восьми км в час составляет меньше двух. Как следствие – заиленность и т. д. В общем, фронт работ весьма и весьма объемен.

Как справедливо отметил Артем Стрижаков, для полноценного рабочего процесса группа должна собираться еженедельно, а не раз в месяц, чтобы начать реконструкцию набережной в этом году. Ведь, согласно Положению об общественном бюджете, средства для начала ремонтных работ в центральной части набережной нужно использовать до конца года.

Елена Несен.