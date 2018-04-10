Проверка сил на перспективу

В минувшую среду на бейсбольном стадионе в Кропивницком стартовал традиционный «Кубок Колодицкого», который действительно станет отличной возможностью проверить уровень нашей готовности к июльскому чемпионату Европы в группе С.

И здесь речь нужно вести не столько о спортивной составляющей, которая, впрочем, играет немаловажную роль, сколько о необходимости оценить в боевых условиях нынешнее положение дел в организационных вопросах, увидеть проблемы и постараться их за оставшееся время решить.

Напомним, что впервые турнир памяти Колодицкого состоялся в 1999 году. Вячеслав Колодицкий, работая заместителем начальника облспортуправления и руководителем спортивного клуба «Горн», стоял у истоков зарождения бейсбола и софтбола на Кировоградщине и сделал много для того, чтобы эти виды спорта получили в области соответствующую поддержку. Да и первые громкие победы наших бейсболистов были бы невозможны без участия Вячеслава Ефимовича.

К сожалению, прекрасный человек и талантливый спортивный организатор многое из задуманного не успел воплотить в жизнь, поскольку в 1998-м году его сердце остановилось. И для того, чтобы увековечить память о Вячеславе Колодицком, его друзья и коллеги выступили с инициативой проводить в Кировограде ежегодные состязания. Сначала это были софтбольные баталии, в которых за «Кубок Колодицкого» сражались представительницы прекрасной половины человечества. В 2004-м году к софтболисткам присоединились и бейсболисты, а через некоторое время турнир стал только бейсбольным. Организаторы пробовали разные форматы, приглашали сборные и клубные команды из ближнего зарубежья, и турнир жил и дарил массу незабываемых впечатлений участникам и болельщикам. Да и новые яркие звездочки здесь не раз загорались.

Два последних года, в связи с войной на востоке Украины, не получалось приглашать представителей других стран, но, кстати, американские тренеры в ходе наших соревнований тренировочные лагеря проводили и опытом делились.

А в этот раз на предложение организаторов «Кубка Колодицкого» откликнулись старые добрые друзья наших тренеров из БК «Минск». Помимо минчан, участниками турнира стали две команды хозяев – «BіoTexCom-КНТУ» и «BioTexCom-СДЮШОР», а также сборная бейсболистов возрастом от 15 до 18 лет с достаточно громким названием Play Global camp. Как видите, в Кропивницком собрался действительно сплав молодости и опыта, а это значит, что нас ждет много интересных матчей и, надеемся, сенсаций.

Согласно формуле турнира, команды сыграют в круговом турнире, а затем лучшие встретятся в финале и в бронзовом противостоянии.

Игры проходят на бейсбольном стадионе СДЮСШОР-2 «Диамант» на улице Курганной, 64 (в районе Телецентра, возле кропивницкой ДЮСШ-2). У всех, кто любит бейсбол, а также хочет познакомиться с этой действительно интересной и динамичной игрой, есть возможность понаблюдать за развитием событий на «Кубке Колодицкого» со среды по субботу.

Ну и еще раз акцентируем внимание всех горожан, что эти соревнования можно рассматривать как определенную репетицию в организационном и спортивном плане к июльскому чемпионату Европы в группе С, который состоится в Кропивницком.