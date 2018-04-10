Результат на табло, или Констатация очевидного

Краткие выводы о сезоне в кропивницком баскетболе, где одни побеждали вопреки, а другие приплыли по течению…

Действительно, на голом энтузиазме, но с громадной самоотдачей и невероятным желанием можно добиваться успеха. Ведь, вне зависимости от окончательного исхода противостояния с харьковским «Университетом», молодые баскетболисты и наставник «Золотого Века-2» (на фото) уже заслужили овации. Ну а главная команда – «Золотой Век»? Невнятный сезон завершился логичным фиаско. Причины неуспеха команды, представляющей Кропивницкий в высшей лиге, лежали на поверхности, и не заметить регресса не мог только слепой.

Когда молодая команда Андрея Бабенко упорно шла вперед, несмотря на потери игроков и проблемы с тренировками, номинально первая дружина, ведомая Георгием Ступенчуком (на фото внизу), стремительно двигалась к той пропасти, в которую рухнула сегодня. А ведь началось все еще в середине сезона, когда в Кременчуге кропивничане «отпустили» конкурентов с минус 18. Тогда это списали на холод в зале, проблемы с секундомером и негативное судейство. Но выводы-то сделаны не были. Складывалось впечатление, что чем ближе был плей-офф, тем больше возникало разных сложностей. И даже в играх с очевидными аутсайдерами нападение смотрелось неубедительно, а защита временами просто разваливалась. Пошли разговоры о травмах ведущих исполнителей, невозможности проводить полноценные тренировки и отрабатывать игровые схемы…

Между тем и у «Золотого Века-2» с тренировками и кадрами были большие проблемы, но там постепенно формировался боеспособный коллектив, а в главной команде этим и не пахло. Хотя в своей группе кропивничане таки заняли второе место, уступив только николаевскому БК «НИКО-Баскет». Впрочем, если бы еще «золотые» не пробились в четверку, то это было бы вообще преступлением с учетом солидного состава и приличного, как утверждают в баскетбольных кругах, клубного бюджета.

Ну а травмы, которые не позволили в решающие моменты сыграть на полную нашим большим Моторчуку с Дробязко, а также с завидным постоянством «косили» других исполнителей, бывает, приходят случайно, но чаще от чрезмерной нагрузки или проблем с тренировочным процессом. И сетовать наставнику «Золотого Века», что он не может провести тренировку пять на пять, было просто смешно. Везде резервный состав работает ради интересов главной команды, а у нас, получается, они существовали сами по себе? Ну и ради побед в высшей лиге можно было обратить внимание на отчисленного в начале чемпионата, но прилично прибавившего во второй команде Никиту Мызя и стабильного Александра Петрова, которые просто феноменально проводят концовку сезона в первой лиге. Можно же было заявить за основу и держать на скамейке весь чемпионат представителей дубля Руслана Фортуну с Владом Лукинским, а вот постараться задействовать более опытных и надежных исполнителей – то ли смелости, то ли чего другого не хватило. Или кто-то сомневается, что Петров с Мызем в их нынешней форме не помогли бы «Золотому Веку» в битвах с «Ровно»?

И еще бросилось в глаза то, что когда в первой игре с ровенчанами «золотые», выигрывавшие весь матч, в концовке откровенно «поплыли», то у тренера не нашлось ни слов, ни аргументов для своих подопечных, и они отдали практически выигранную игру. Это и предопределило исход двухраундового сражения.

Напротив, когда во второй игре в Кропивницком баскетболисты харьковского «Университета» отыграли очень солидное отставание, то именно тайм-аут Андрея Бабенко привел наших игроков в чувство. И эти коррективы в том числе позволили дожать, между прочим, победителей своей группы и перевести серию в еще один решающий поединок в Харьков.

Я далек от мысли сталкивать лбами двух наставников, опыт которых несопоставим, да и уровень конкуренции в дивизионах разный. Но тут речь идет о том, что невозможно не заметить. «Золотой Век» в самых решающих матчах оказался плохо управляемым и не имевшим плана Б коллективом. А «Золотой Век-2» находил внутренние резервы, игроки включали второе дыхание и смогли продемонстрировать победный характер.

Что позволило дебютантам первой лиги прогрессировать и добиться успеха, мы попросили рассказать после достаточно неожиданного выхода «Золотого Века-2» в плей-офф наставника команды Андрея Бабенко:

– Прежде всего этот успех важен с психологической точки зрения. Мы показали пример того, что и местные баскетболисты способны решать определенные задачи. Так, в начале сезона мы говорили, что наша команда создана для того, чтобы предоставить необходимую соревновательную практику местным исполнителям, студентам факультета физического воспитания и даже школьникам – воспитанникам ДЮСШ. Но без положительного результата исчезает уверенность в собственных силах, а когда есть победы, то и настроение улучшается, и юная смена видит, что есть к чему стремиться. После того как мы сыграли несколько туров, я понял, что ребята способны конкурировать с соперниками на равных. Ведь даже в тех матчах, где проигрывали, не выглядели бесцветветно.

К сожалению, мы не имели возможности проводить полноценные тренировки из-за занятости ребят на работе и учебе. Ну а мотивировать я их мог только любовью к баскетболу, ведь ни один игрок денег у нас не получает. Во многом по этой причине мы потеряли сразу трех баскетболистов основной ротации. Но мы старались, пытались экспериментировать уже в ходе матчей, что позволило в конце регулярного первенства в определенной степени отыскать свою игру в нападении. Да, мы не скрывали, что строим свои атаки с прицелом на Петрова и Мызя, но к ним еще и требовалось довести мяч и вывести снайперов на завершающий бросок. Ну и сами Александр и Никита со своим опытом должны были вести партнеров за собой. Мызь наконец-то, понял наши требования, изучил комбинации в нападении, стал правильно открываться и, как следствие, получать мяч в удобных позициях. Ну а в том, что может этот игрок, все смогли убедиться, когда Никита с 75-ю процентами реализации забил 54 очка в предпоследней битве регулярного чемпионата николаевцам. Что же касается сложного характера Александра Петрова, то пришлось поработать психологом, и, как видите, это дало свои положительные результаты. В решающий момент именно Саша сплотил коллектив и стал его настоящим вожаком.

А еще я доволен, как прогрессирует в плане отличной работы в защите и организации атак Руслан Фортуна. Ну а Владу Лукинскому не хватает элементарной баскетбольной школы. Владиславу еще нужно пару лет набраться опыта в первой лиге для того, чтобы претендовать на достаточное игровое время в Высшем дивизионе. Сейчас от него просто трудно требовать уверенных действий среди маститых игроков.

Что касается будущих баталий с харьковским «Университетом», то могу пообещать, что приложим все усилия для того, чтобы достойно выглядеть на фоне фаворитов. Надеюсь, что мальчиками для битья не будем.

И, как видите, слова тренера «Золотого Века-2» не разошлись с делом. Ведь харьковчане были явными фаворитами серии до двух побед, и мало кто из специалистов ожидал столь напряженной дуэли. А вот настоящее сочетание у нас молодости и опыта позволило настроиться и не просто дать бой команде, занявшей первое место в своей группе. В Харькове, хозяева смогли дожать гостей только во втором овертайме – 92:91, а во второй встрече подопечные Андрея Бабенко смогли доказать свое превосходство – 91:82. И повторюсь, вне зависимости от того, как завершится третий матч в Харькове, ребята «Золотого Века-2» уже достойны восхищения.

Возвращаясь к первой команде, есть еще один контраргумент в оправдание ошеломляющего фиаско «Золотого Века». Мол, этот коллектив формировался в последний момент, и не было возможности провести нормальную селекцию. Но, простите, если игроки, поигравшие за рубежом и в солидных клубах Суперлиги, не в состоянии собраться в решающие моменты и выглядят неубедительно, то тут вопросы возникают как к ним самим, так и к тем, кто сделал на них ставку. Вот бился же Богдан Сосой не только за свой имидж, но и за город, ставший для него родным, как бился и Леша Масальский, играющий здесь не первый год, вышел и сражался после перелома и Саша Дробязко, временами и другие старались. Но настоящих бойцов в этом составе, к сожалению, оказалось мало. И это разительно отличает эту команду от той, которая добывала серебро высшей лиги, не говоря уже о ребятах «Золотого Века-2», продолжающих сражаться за себя, для родных, друзей и ради родного города.

На поверку получилось, что этот сезон баскетболисты «ЗВ» играли сами по себе, поскольку тренерской работы, тренерских ходов, психологической составляющей и умения вести игру в тяжелые моменты мы так и не увидели. Не было в этом сезоне единой сплоченной тренером Команды, а за счет удачи и мастерства отдельных баскетболистов «выехать» не получилось.

Ведь выигрывает Команда, а проигрывает, причем безропотно и без намека на сопротивление, как в противоборстве в Ровно, исключительно тренер, не сумевший подвести своих подопечных во всеоружии к главным матчам чемпионата.

А игрокам спасибо за сезон, они старались, но выше головы не прыгнули. Правда, есть, кажется, утешительные матчи, где, перефразируя известное изречение, можно добавить ложку меда в бочку дегтя. Но думать нужно уже о будущем сезоне и делать соответствующие выводы для того, чтобы эта полоса неудач не стала затяжной.