«Крот» СБУ, экс-прокурор и скрытая камера

«Дело Клюкиной». Часть 2

Мужчина, заявление которого лежит в основе дела обвиняемой во взяточничестве экс-прокурора Светланы Клюкиной, действительно разыскивается полицией за умышленное убийство в Кропивницком и обвинен в контрабанде наркотиков. Это подтвердили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, представляющие государственное обвинение в суде.

По их словам, убийство произошло во время перестрелки у одного из развлекательных заведений областного центра Кировоградщины в начале января 2016 года – через две недели после задержания Клюкиной сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры. Александр Каменчук якобы стрелял в ответ, а комментируя это после очередного заседания по делу Клюкиной в Ленинском суде, представители САП применили формулировку «официально в розыске».

Видеоматериалы, которые демонстрировались в заседании, свидетельствуют о том, что январский стрелок был ранее задействован и в негласных следственно-разыскных действиях (НСРД) во время досудебного расследования дела. На одной из записей, очевидно, сотрудники органов объясняют Каменчуку, как пользоваться скрытой камерой. На втором – снятом этой камерой, – он говорит с тремя мужчинами в помещении офиса на ул. Декабристов (уточнение прокурора САП). Упоминается арестованный автомобиль, «Наташа», которая может получить два года, разные суммы, в частности – 6 тысяч, звучит нецензурная брань, много говорят о коррупции в прокуратуре и судах.

Упоминаются также непосредственно фамилии «Клюкина» и «Коваленко» (из контекста очевидно, что речь идет о прокуроре области Алексее Коваленко), в частности, дословно, «Клюкина … она решает арест? – Она все решает», и «Клюкина то, что просит, получает… она закрывает с ним вопрос».

Двух собеседников Каменчука на видео следствие идентифицирует как Сергея Левина, предпринимателя из Александровки, которого обвиняют в посредничестве при возможной передаче взятки Клюкиной, и адвоката Геннадия Черногора из Кропивницкого.

«Когда я первый раз подходил, она говорит: это тебе надо? Я сказал, что друзьям. Ну, даже разговаривать не хотела… Просто подходили много, но я с ней в теплых отношениях», – в частности, говорит Левин на видео.

Из его же уст звучат и слова о том, что решить вопрос в кассационной инстанции, то есть в Верховном суде Украины, стоило бы «25» – можно предположить, что имеются в виду тысячи долларов. В разговоре упоминается также фамилия следователя Юрлова, а также некий «Прохор», с которым, по словам Левина, нужно «однозначно закрывать вопрос, это одно из условий. 35 тысяч».

Сейчас в слушании дела объявлен перерыв до 26 апреля. В следующем заседании продолжится изучение материалов НСРД, в частности видеозаписей. И это надолго – просмотреть успели только часть файлов с первого из пяти дисков.

Напомним, Светлану Клюкину задержали в декабре 2015-го. Предъявлено обвинение – получение взятки в 6500 долларов за то, чтобы снять арест с внедорожника Porsche Cayenne и отозвать из суда апелляционное заявление прокуратуры по делу о ДТП в Кировограде, участницей которого была жительница Киева, она на момент происшествия ждала ребенка. За месяц до задержания Клюкиной Ленинский райсуд назначил женщине наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с лишением права управлять автомобилем. Прокурор прокуратуры области Гончаренко подал апелляционную жалобу о лишении ее свободы на 2 года, но она была отклонена областным судом.

Ранее обвиняемая и ее адвокат дали эксклюзивное интервью «УЦ», в котором рассказали об условиях, на которых представители НАБУ предлагали заключить сделку со следствием – со слов Клюкиной, предлагали «сдать» кого-то вышестоящего или судей, она отказалась. Там же впервые прозвучала информация об уголовных подробностях биографии заявителя по делу и возможной связи с госбезопасностью, расследовавшей дело о контрабанде наркотиков, в которой его обвиняют. Бывшая начальница отдела прокуратуры области утверждала в числе прочего, что с Сергеем Левиным «близких отношений никогда не имела бы»…