Не сгореть, или Во всех смыслах горячая тема

Кропивницкий и Кемерово разделяют 4 с лишним тысячи километров. Но страшные события, произошедшие в алтайском городе 25 марта, повлияли и на нашу жизнь. По всей стране проходит тщательная пожарная инспекция всех мало-мальски людных объектов – не только торгово-развлекательных центров, но и школ, детских садиков, больниц. Корреспондент «УЦ» своими глазами наблюдал, как это происходит, плюс получил массу информации о состоянии крупных общественных зданий областного центра и Кировоградщины.

Это в советское время торговых центров в Кировограде было всего два – УТО и «Детский мир», плюс еще несколько некрупных универмагов, плюс здания двух рынков. Сегодня к ним прибавилось больше десятка больших объектов с массовым нахождением людей (так на языке спасателей это называется). Один «Эпицентр» с его 16 700 метрами торговой площади в два с половиной раза больше поля стадиона «Зирка».

Вместе со школами и больницами проверке подлежат сотни объектов! Сейчас процесс в самом разгаре.

Как это выглядит? Инспектора проверяют каждый объект по нескольким десяткам позиций! Дотошно и тщательно – вопрос стоит о жизни людей, и в этом случае это оправданно. Только начнем перечислять по пунктам.

Наличие распорядительных документов по ПБ (пожарной безопасности), указателей по ПБ, службы ПБ, добровольной пожарной команды, обучается ли персонал правилам ПБ, проводятся ли инструктажи, из правильных ли, с точки зрения ПБ, материалов построено здание… Думается, не стоит всего перечислять, не хочется вас утомлять. На самом деле нас, обывателей, волнует всего несколько вещей – есть ли чему гореть, сработает ли сигнализация, польется ли вода из гидрантов и легко ли можно будет убежать от опасности.

Довелось наблюдать, как это проверяли в торговом центре «Велмарт». Гидрантов, к которым могут подключиться приехавшие на вызов пожарные караулы, хватает. Все исправны – посетители центра могли в этом убедиться воочию, – вода идет хорошо. Что не очень понравилось посетителям «Велмарта», так это эвакуация! Инспектора проверяли, за какое время из здания выйдут все посетители. Причем посетители были обычные, не подставные какие-нибудь – кто ж наберет столько подставных, да и зачем?! В общем, в норму вписались – менее чем за 4 минуты здание опустело. Это неплохой результат.

Журналиста «УЦ» потом пустили даже туда, куда посторонних не пускают, – на противопожарную насосную станцию. Примечательно, что ее работа не зависит от сотрудников собственно супермаркета, никто из неспециалистов вмешаться не может. Обслуживает станцию фирма, которая занималась всем комплексом противопожарных работ на объекте. Продемонстрировали, как срабатывает автоматика при сигнале от какого-либо датчика. Насос сразу заработал. Система сложна как для несведущего, скажем лишь одно – есть резервное дублирование, если один насос откажет, сразу запустится другой.

Корреспондент «УЦ» поинтересовался у заместителя начальника областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Василия Штогрина (он как раз заместитель по предупреждению чрезвычайных ситуаций): как состояние объекта?

– Вполне удовлетворительное.

– Служба обследовала уже около двух десятков объектов по области, как общая картина, не удручает?

– По большинству более-менее. Везде встречаются моменты, но вполне исправимые.

– Вы со своими детьми, как специалист, не боитесь ходить по таким местам?

– Нет, не боюсь.

Стоит отметить, что проверка эта не только инспекционная. Здесь также присутствуют командиры всех караулов всех пожарных частей города. Они изучают весь объект, все помещения, чтобы, не дай Бог, если придется прибыть на вызов, точно ориентироваться в пространстве, знать расположение выходов, точки подключения водоснабжения.

Общий итог проведения проверок всех потенциально опасных объектов подводить пока рано. Есть предварительные итоги. Ну очень предварительные. Вы только вдумайтесь – проверкам подлежат 959 объектов: 53 торговых центра, 61 лечебное учреждение и 845 школ и детских садов. Для проведения проверок задействованы около 80 сотрудников Управления ГСЧС в области, но все равно работы им хватит очень надолго, проверка – это не 15 минут беглого осмотра.

На конец предыдущей недели было проверено два десятка объектов, однако нарушений обнаружено больше 100.

В чем нарушают больше всего? Школы и больницы не оборудованы автоматическими системами противопожарной защиты, хотя по закону еще пару лет назад во всех до единой они должны были быть. В одной школе нет даже простейших средств пожаротушения – лопат, багров, ведер, ящика с песком. В двух крупных центрах необходимо перепланировать пути эвакуации. Ну и так далее «по мелочи». На многие эти «мелочи» инспектора указывали руководителям год и более назад, но те и не пошевелились. Теперь привлекаются к административной ответственности.

Ну а две районные больницы просто из года в год игнорируют предписания спасателей. Доигрались – на Светловодскую центральную районную больницу и Благовещенскую центральную районную больницу чрезвычайники подали в суд, Кировоградский окружной административный. Предмет иска: остановка эксплуатации объекта. По простому – если главные врачи не примут меры, больницы закроют. Так что, жители Светловодского и Благовещенского районов, знайте, кого в случае чего «благодарить».