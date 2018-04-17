Проверка на дорогу

Давно уже притчей во языцех является состояние общественного автомобильного транспорта в Украине. Городские маршрутки клянут что в Тернополе, что в Полтаве, что в Кропивницком. Не меньше достается и автобусам, которые возят людей из районного центра в областной, к примеру. Несмотря на то, что время убитых ПАЗиков и ЛАЗов прошло и на дорогах чаще встретишь импортный автобус, к ним тоже много острых вопросов. На днях с такими вопросами к водителям пришли представители «Укртрансбезопасности» и областного управления транспорта и связи. Что же показал рейд на старом автовокзале Кропивницкого?

Любой водитель знает – при желании и в машине, только выехавшей из автосалона, можно найти много чего, с точки зрения проверяющих, неправильного. Но признаков поставленной задачи «драконить» водителей приглашенные журналисты абсолютно не увидели.

К тому же указанные выше органы осуществляют проверку общего и санитарного состояния автобусов. То есть чистоту салонов, огнетушитель, аптечку и т.д. Вот проверяли, к примеру, автобус Кропивницкий – Александрия. Что нашли из нарушений? Отсутствует визуальная информация. На видном месте по правилам должен быть плакат или табличка, где указаны названия перевозчика, страховой фирмы, данные о маршруте и др. В автобусе это было, но не на виду, а у водителя где-то в папке.

Гораздо более серьезное нарушение – трещина на лобовом стекле. Водитель оправдывается: во всем виноваты дороги. Уточняем: так ведь на Александрию новая дорога! «Так то через Знаменку, а у меня маршрут через Аджамку, вы съездите туда!»

Ну и, конечно же, самый весомый аргумент – цена вопроса. Новое стекло на такой автобус «МАН» стоит от 46 тысяч гривен! И приходится в год иногда не раз их менять.

Что же грозит теперь водителю и хозяину автобуса, обслуживающему маршрут, рассказал начальник Управления транспорта и связи ОГА Виктор Дмитренко:

– В зависимости от вида нарушения могут быть применены штрафные санкции или предписания. Штраф может быть от 170 гривен до 17 тысяч. Назначается сумма в зависимости от вида нарушения. Но до штрафов обычно дело не доходит. «Укртрансбезопасность» составляет акт на нарушение, выдает предписание, и перевозчику дается месяц на устранение. Если будет все устранено, штраф не применяется.

Если после акта «Укртрансбезопасности» и фиксации нами как стороной-организатором перевозок ничего не делается, то мы ставим вопрос о снятии перевозчика и объявлении нового конкурса на маршрут.

– И часто такое бывает?

– Постоянно. Областная государственная администрация в прошлом году разорвала около 20 договоров с перевозчиками. Но чаще всего договор разрывается из-за невыполнения рейсов. При заключении договоров прописывается регулярность рейсов не меньше 95 процентов. (Иногда рейсы отменяются по объективным причинам – снегопады и т.д. – Авт.)

Рынок перевозок довольно конкурентный, желающие работать на новом маршруте есть. Областная государственная администрация является организатором на 128 маршрутах, и на них работает 54 перевозчика.

В нашем ведении внутриобластные перевозки, между районами и городами и селами. Организатором межобластных перево­зок является Министерство инфраструктуры. В районах – районные госадминистрации. В городах – органы исполнительной власти. На маршрутах внутри ОТГ могут организовывать и сами ОТГ.

– Как часто такие проверки проводятся?

– В этом году уже более десяти. Так как большинство маршрутов в нашем ведении привязано к Кропивницкому, то в основном мы проверяем автостанции №1 и №2.

Об итогах проверки нам рассказал Ярослав Шинкаревич, старший государственный инспектор Отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте управления «Укртрансбезопасности» в Кировоградской области:

– Транспортные средства, проверенные нами в ходе рейда, почти все находятся в хорошем состоянии. Обнаружили трещину на лобовом стекле, водитель сообщил, что хозяин транспортного средства в ближайшее время обещает это исправить.

В последнее время количество жалоб граждан выросло, и мы проводим больше проверок. В основном жалуются на грязь в салоне, порванные обшивки сидений.