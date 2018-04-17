Роботы – это так просто!

В День космонавтики в стенах кировоградской летной академии состоялся третий по счету детский IT-фестиваль. Ученики 7-9 классов показывали компетентному жюри и друг другу, насколько хорошо они могут справиться с неординарной задачей – программированием роботов.

В большом лекционном зале вуза роботы соревновались в умении двигаться по маршруту, указанному на поле черной линией, собирать деревянные блоки и даже атаковать друг друга.

У зоны, в которой происходили бои роботов, собралось наибольшее количество детей. Правила просты – на каждого «бойца» крепились воздушный шарик и игла. Иглой нужно было проткнуть шарик соперника и постараться уберечь собственный. В другой зоне дети учили роботов ходить по черной линии, но не просто так, а с прицепом. Согласно правилам, робот должен был сам, без помощи оператора определить свой маршрут и пройти по нему как можно быстрее, таща за собой модель самолетного трапа. Всего в соревновании роботов были преду­смотрены три дисциплины – бои, робослалом и тетрис.

– Наши дети очень талантливы в робототехнике, - отмечает организатор конкурса и руководитель центра робототехники летной академии Оксана Задорожная. – Сегодня на конкурс зарегистрировались 14 команд, большинство, конечно же, из Кропивницкого. Но есть две команды из Добровеличковки и команда из Созоновки. Мы ожидали детей из Новой Праги, они всегда показывают хорошие результаты. Но новопражцев пригласили на конкурс по робототехнике в Киев, и он тоже проводится сегодня.

У команд, соревновавшихся за победу роботов, были замечательные названия: «Мастеры-ломастеры» и «Мастеры-строители», Volt, «Аэро-speed». Борьба была горячей, и это неудивительно, поскольку в качестве призов были дроны. Команда-победитель получала целых три дрона, занявшие второе и третье место – два и один дрон соответственно. Призы были выставлены тут же, в зале, вызывая живой интерес посетителей всех возрастов.

Но конкурс – далеко не единственное инновационное решение фестиваля. Дети из школы программирования «Ш++» принесли набор гаджетов для творчества – любой желающий мог нарисовать что-нибудь на специальном планшете, а потом отредактировать рисунок. Представители кафедры кибербезопасности ЦНТУ учили гостей всяческим предосторожностям при работе в сети Интернет. Нашлось место даже совсем не цифровым моделям авиационной и наземной военной техники. Детей всячески занимали курсанты летной академии – они устраивали для мальчишек и девчонок разнообразные тесты и соревнования на летную тематику.

Кроме «детской» части, у фестиваля была и «взрослая». Гостем мероприятия был президент компании «Электро-Украина» Анатолий Кравцов. Это предприятие занимает ведущее место в стране по внедрению альтернативной энергетики, и, вполне возможно, с ІТ-фестиваля начнется плодотворное сотрудничество этой компании с летной академией.

Несмотря на многообразие занятий и развлечений, нам показалось, что фестивалю в летке чего-то не хватает. Возможно, более удачным местом для его проведения стал бы не лекционный зал, а холл и внутренний двор учреждения: больше места, лучше возможности для зонирования пространства (с которым, на наш взгляд, у организаторов были определенные проблемы). А во дворе можно заниматься излюбленным делом юных новаторов – запускать дроны.

Фото Олега Шрамко, «УЦ».