Дороги – позор нашей страны

Обидно, конечно, но так уж сложилось, что весной у нас вскрываются не только реки, но и дороги. Разница в том, что ледоход проходит, а ямы на дорогах остаются…

Ямочный ремонт – дорого, но неэффективно?

Наверное, нигде в мире асфальтное покрытие не исчезает с такой скоростью, как у нас, в Украине. Кировоградщина не исключение, более того, еще полтора десятка лет назад считалось, что худших дорог, чем в нашей области, не существует. Потом ситуация изменилась, и уже наши дороги стали ставить в пример другим областям, особенно Николаевской и Черкасской. Там званием дорожных «черных дыр» безраздельно завладели село Возсиятское и город Смела. Говорят, что дело с дорогами у нас наладилось, когда «Укравтодором» руководил Николай Мездрин. Так это или нет – осталось неясным, но с нынешнего года дороги «посыпались» и у нас. Почему так, попробуем разобраться.

Дорога – сложное инженерное сооружение, требующее неукоснительного выполнения технологических норм не только при строительстве, но и, что не менее важно, при эксплуатации. Оказывается, именно в этом заложен корень наших проблем. По своей наивности мы постоянно ссылаемся на заграничное качество, на те же автобаны, которые в Германии остаются отличными еще с довоенных времен, то есть более 80 лет. Но, говорят специалисты, немцы не только строят качественно, но еще и пунктуально придерживаются графика межремонтных сроков обслуживания дорог. Скажите, вы часто видели, как дорожники покрывают совершенно хорошую дорогу тонким слоем битума, по которому укатывают щебневую крошку? Наверное, нет, а если такое и случается, то бдительные граждане тут же отреагируют в социальных сетях гневными постами о выбрасывании денег на ветер. Для таких случаев у нас даже термин появился – «закатать деньги в асфальт». На самом деле такая регулярная обработка поверхностного слоя дороги предотвращает появление мелких трещин, которые в скором времени превращаются в выемки, и уже «две через через две зимы» дорогу покрывают совершенно сформировавшиеся ямы.

Только когда ям становится особенно много, дорожники начинают с ними борьбу, на эффективность которой указывает количество разномастных асфальтных заплат на отдельных участках. Бывает, что дорога состоит из одних только «латок», при этом мы свято верим, что и ямочный ремонт – это едва ли не панацея от всех болезней проезжей части. А потом возмущаемся, когда ямочный ремонт не выдерживает и нескольких месяцев. Специалисты говорят, что такой ремонт – это не что иное, как аварийный ремонт, который даже не может иметь гарантийного срока. Его задача – временно ликвидировать опасный участок. Еще хуже дело обстоит с так называемым холодным асфальтом, который дорожники могут укладывать даже зимой или в дождь, что мы особенно любим критиковать, а зря. Потому что это тоже ремонт «на случай атомной войны», то есть крайняя мера ликвидации ям, которая может служить не более чем один – два месяца, до наступления благоприятных условий для проведения качественных ремонтов. Ими могут быть или текущие, или средние, или даже капитальные ремонты дорог.

«Недоремонт»

И тут дорожников может поджидать подвох в виде отсутствия государственного или местного финансирования, когда проводить работы нечем, да и не за что. Скажем, такой провал в финансировании работ по эксплуатационному содержанию дорог имел место в период с 2010-го по 2017 год. Дело дошло до того, что в 2012 году на все райавтодоры области средств было выделено меньше, чем по миллиону гривен «на брата». (Для справки – на содержание местных дорог на 2018 год в Дорожный фонд области поступило 360 миллионов.). Тогда это связывали с аккумулированием средств на строительство главных дорог к ЕВРО-2012, которые «благополучно» рассыпались через несколько лет. Причина – полное пренебрежение профилактическими мерами, о которых мы писали чуть выше. Более того, деньги, которые выделялись на эксплуатационное содержание, причем в размере не более четверти от минимально необходимого, использовались на аварийные, то есть ямочные ремонты или на зимнее содержание, но никак не на профилактику.

За примером далеко ездить не надо. Даже знаменитая международная, ордена нескольких президентов и премьеров, которые приезжали открывать тот или иной ее участок, автотрасса Киев – Одесса не продержалась без профилактики и десятка лет, и теперь на ее восстановление требуются значительные средства, которых по факту хватает только на.. ямочный ремонт. Интересно, что в среде профессионалов-дорожников есть даже специальный термин, идущий вслед сразу за термином «недофинансирование». Вы не поверите, но это – «недоремонт»! Дальше можно фантазировать по своему усмотрению, например, «недодорога», «недоспециалист», «недоасфальт» и так далее. А таких «недодорог» у нас хватает по все направлениям. Сейчас сомнительное лидерство захватила дорога Кропивницкий – Кривой Рог, статус которой недавно повысили с «местной» на «государственную», но это помогло мало. Как печально сказал начальник отдела по ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений Службы автомобильных дорог(САД) Кировоградской области Алексей Донченко, местами дорога находится «в очень плохом, в очень плохом состоянии, особенно в районе Братолюбовки».

Причина такого состояния дороги на Кривой Рог кроется… в отсутствии дороги на Николаев, после села Возсиятского Николаевской области. Объезжая ее, автомобилисты увеличили трафик на криворожской трассе с трех до семи тысяч авто в сутки. Плюс «нездоланне бажання» водителей перевезти за один раз не 38 допустимых тонн груза, а значительно больше, что разрушает дороги, как говорится, до основания.

Чтоб служба медом не казалась

Может быть, со временем у нас будет достаточно денег, и мы приведем дороги в порядок, более того, станем эксплуатировать их по-европейски. Премьер-министр Гройсман на днях озвучил цифру – в этом году на дороги Украины планируется выделить 47 миллиардов гривен. Служба автомобильных дорог Кировоградской области заказывала на 2018 год почти ТРИ миллиарда гривен, из которых пока что «видит» около 330 миллионов, хотя правда и то, что на дороги области только за два последних года пришло больше одного миллиарда гривен. Видно, что деньги есть, но «меня не покидает смутное сомненье», связанное как раз не с деньгами, а с качеством работ. Дорожники говорят, что с этим у них очень строго – существует своя лаборатория, которая принимает объекты, и в случае чего подрядчик переделывает брак. Правда, как-то неясно с проверкой качества ямочного ремонта, который как бы и проверять особо не стоит, все равно – это аварийный ремонт. Но согласитесь, что ожидать в ближайшем будущем тотальной замены дорожного покрытия хотя бы на главных дорогах области не приходится. Поэтому на несколько ближайших лет главным видом работ, которые позволяют сделать проездными совсем «убитые» участки, останутся ямочные ремонты, которые тоже надо делать максимально качественно, чтобы побыстрее ликвидировать наиболее «одиозные» участки, а уже потом капитально пройтись катком по всем трассам. Выходит, что и здесь, как и везде, дьявол кроется в деталях, то есть в качестве мелкого ремонта.

…Однажды пришлось быть свидетелем, как один из предыдущих губернаторов остановился проверить качество ямочного ремонта, и надо же было такому случиться, как раз на повороте к его родному селу. Он поддевал носком сандалии свежие асфальтовые «пломбы», и они легонько отрывались от покрытия. Как раз в это время мимо проковыляла и дорожная «техника» – бочка с битумом на пробитых шинах… Наверное, тогда были сделаны оргвыводы. Конечно, на состояние дорог влияют многочисленные факторы, но согласитесь, что много качественно сделанных маленьких участков гораздо важнее, чем некачественно сделанный большой.