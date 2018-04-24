Где в Кировоградской области учат лучше?

Мы привыкли считать, что в малокомплектной сельской школе нельзя получить такого образования, как в модной гимназии, подготовиться к ВНО можно только с помощью репетиторов, а выпускники сельских школ просто не могут хорошо знать иностранные языки. Откуда? Разве там есть языковые школы и курсы, разве туда едут работать американские волонтеры или преподаватели университетов? Там и учителя-то все пенсионного возраста, читают по 5 предметов и не умеют пользоваться компьютером…

Практика показывает, что это очередной стереотип. Если проанализировать результаты прошлогоднего ВНО по области (а, как ни крути, это пока самый объективный показатель уровня школы), то картинка получается совсем другая.

Первая «тройка» лидеров в нашей области выглядит так: кропивницкая гимназия «Школа искусств», кропивницкая же гимназия новых технологий и (та-дам!!!) общеобразовательная школа в селе Млынок Онуфриевского района (на фото). С первыми двумя школами понятно. Слабачков там нет и быть не может – в гимназии поступают дети после четвертого класса на основании экзаменов, и конкурсы в обе школы приличные. Да учителей туда приглашают только самых лучших.

А млынковская школа? Как там? Как получилось, что крошечная сельская школа, в которой всего 70 учеников и в прошлом году было шесть выпускников, по результатам ВНО обогнала самые крутые александрийские и светловодские школы, кропивницкую гимназию им. Т. Шевченко (бывшая школа № 5), Кировоградский коллегиум (бывшая школа № 11), шестую школу, педлицей? Репетиторство в Млынке не в моде, и в школу берут абсолютно всех детей, которые живут в селе.

– Мы сами приятно удивлены, – говорит директор млынковской школы Алла Стеценко. – И очень рады, что все наши дети смогли поступить в вузы на бюджетную основу и все именно туда, куда хотели. Как так получилось? Старались. Дети очень старались, учителя старались. Понимаете, когда их шесть человек, то учитель может заниматься с каждым почти индивидуально. Конечно, многое зависит от детей, от их настойчивости, от их желания учиться. И год на год у нас не приходится. Но каждый год 2-3 человека (а в данном случае это половина выпускников! – Авт.) у нас сдают ВНО на высокий уровень.

Население Млынка – около 900 человек, но в школе есть учителя по всем предметам. И это не пенсионеры, средний возраст педагогов – 40-50 лет. Откуда? Алла Ивановна смеется: «Не знаю, повезло».

Узнав, что в млынковской школе всего 70 детей, мы испугались: не будут ли ее «оптимизировать», присоединять к какой-то более крупной? Начальник отдела образования Онуфриевской РГА Елена Самородченко заверила нас, что нет. Именно в Млынке планируют открыть опорную школу и возить сюда старшеклассников из других сел.

Теперь о сюрпризах рейтинга школ областного центра. Первая «десятка» вполне предсказуема: «Школа искусств» (средний балл ВНО – 169), гимназия новых технологий (168), гимназия

им. Т. Шевченко (159), коллегиум (155), «Виктория П» (154), школа № 6 (154), педлицей (148), школа № 34 (143), школа № 25 (140) и школа № 18 (139).

Самые слабые результаты показали школы № 7 (всего 90 баллов!), № 13 (92), № 30 (100), № 33 (102), № 1 (105). Впрочем, это тоже понятно. Большинство школ, оказавшихся во второй половине списка, – это маленькие школы, в которых в этом году уже не будут набирать десятый класс. Его и раньше набирали постольку-поскольку. Дети, которые учились хорошо, в старших классах уходили в школы №№ 6, 11, 16, 4, 9. А здесь оставались те, кого в «крутые» школы не брали. Некоторые особенно и не надеялись поступить в вузы, просто оттягивали переход во взрослую жизнь. Хотя настолько низкие баллы все-таки заставляют задуматься: может, дело не в детях? Или не только в детях? В Млынке, взяв абсолютно всех детей без разбору, получили средний балл 162, в селе Добронадиевка Александрийского района – 156, в Таужном Гайворонского района – 151… И таких сельских школ, которые обогнали по результатам лучшие городские, в области пару десятков. Примечательно, что во всех кропивницких школах (кроме уже много раз названных «Школы искусств» и гимназии новых технологий) были выпускники, которые не преодолели барьер в 100 баллов и не смогли поступить в вуз. А в большинстве сельских школ, добившихся высоких результатов, абсолютно все дети набрали достаточное количество баллов, чтобы учиться дальше.

Но больше всего удивили кропивницкая школа № 26 с очень печальным результатом – 116 баллов, 5 человек не сдали ВНО, и (особенно!) гимназия № 9 – 127 баллов, 5 человек не сдали.

– Это не самый худший результат, – говорит директор гимназии Александр Евмина. – Мы на 19 месте из 36 школ города…

– Но вы же гимназия! Вы принимаете далеко не всех, у вас профильные классы, именно к вам идут дети из других школ, чтобы получить более качественное образование.

– Вы правы… Просто в прошлом году меня еще тут не было, и мне хочется как-то оправдать школу, потому что результаты ВНО не всегда отражают качество образования. Но да, ситуация ужасная. Мы проанализировали для себя, почему так вышло, и стараемся исправить ошибки.

– В прошлом году очень много выпускников 9-й гимназии пошли сдавать ВНО по английскому и сдали плохо…

– Это тоже одна из причин. Детей и родителей неправильно сориентировали, дети сдавали ВНО по тому предмету, к которому объективно не были готовы. В этом году мы стараемся сориентировать выпускников, хотя не все нас слушают.

Впрочем, с английским везде вышло не очень. В 200 лучших школ Украины по результатам ВНО по английскому из нашей области попали только червоноконстантиновская школа Петровского района (188 баллов) и Новгородсковский УВК (175). Но в данном случае это не показательно: и там, и там английский сдавали по одному человеку. А в коллегиуме, например, английский сдавали 35 человек (почти все выпускники), и 8 из них набрали больше 180 баллов.

Вообще во всеукраинских рейтингах наша область выглядит бледновато. В 200 лучших школ страны попали, опять же, только «Школа искусств» и гимназия новых технологий. Обе школы попали в топ также по результатам ВНО по украинскому языку и математике, а «Школа искусств» еще и по истории.

Интересней с другими кировоградскими школами, оказавшимися в топах. Новгородковский УВК вошел в топ по математике, кропивницкая школа № 4 – по физике, кропивницкая школа № 32 и школа села Добронадиевка Александрийского района – по географии, а уже знакомая нам млынковская школа – по биологии. В топы попали еще несколько школ, в которых химию, биологию и т.п. сдавали по одному человеку и сдали очень хорошо, но это, опять же, не показательно. Если один выпускник из сорока хорошо знает английский или химию, то, скорее всего, это не заслуга школы.

Конечно, попадание в топы – далеко не главный показатель качества образования. Та же гимназия им. Шевченко, например, не попала ни в какие рейтинги, но результаты по украинскому, английскому языку и истории там очень приличные. Гораздо более объективный показатель, на наш взгляд, – количество детей, не сдавших ВНО, и количество выпускников, получивших высокий балл хотя бы по одному предмету. Что делали с детьми в кропивницкой школе № 7 (и не только последние два года, а все 11 лет), если из 24 ее выпускников шестеро вообще не преодолели барьер, остальные 18 – еле-еле переползли через него, больше 180 баллов не набрал ни один выпускник ни по одному предмету, а больше 160 – только двое и только по украинскому языку? Ведь статистически невозможно, чтобы из 24 учеников этой школы не было ни одного талантливого хоть в чем-то…

При подготовке материала использовались данные Украинского центра оценки качества образования (zno.testportal.com.ua/stat/2017) и рейтинги, составленные Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» (osvita.ua/school/rating/). При составлении рейтингов не учитывались выпускники 2017 года, которые не сдавали ВНО.