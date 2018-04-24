Кабинет Министров Украины выступил с инициативой отменить в стране желтый сигнал светофора. Пойти на такие меры правительство сочло необходимым после ужасных ДТП в Харькове и Кривом Роге. Авторами предложения выступили министр инфраструктуры Омелян и его зам Лавренюк.

В подавляющем большинстве стран мира, в том числе в США, Великобритании, странах Евросоюза, Африки, в Австралии, России, на светофорах желтый сигнал используется. Наличие желтого сигнала светофора зафиксировано и в Международной конвенции о дорожных знаках и световых сигналах 1968 года, к которой Украина присоединилась и требования которой, по идее, должна соблюдать.

Мы предложили прокомментировать инициативу Кабмина нашим экспертам – опытным водителям со стажем и совсем «молодым».

Итак, как вы относитесь к предложению отменить желтый свет светофора?

Макс Бужанский, 21 год (здесь и далее не возраст, а водительский стаж): – Инициатива идиотская, такая же, как и все остальные. На дисциплинированность водителей могут повлиять только гаишники, в большом количестве находящиеся на дорогах. Всё остальное – профанация.

Янина Соколовская, тоже 21 год: – Убрать желтый можно, если поставить таймеры на красном и зеленом. Но лучше б изменить правила движения и сделать, как в Штатах, когда на желтый проезд разрешен тем, кто ехал на зеленый. А тем, кто стоял на красный, стартовать на желтый нельзя. Также желтый нужен для того, чтобы проезжающие избежали резких торможений при скользкой дороге, которая у нас – 90 процентов года. Если не изменить правила, не поставить таймеры, а просто отменить желтый, аварийность не уменьшится, потому что у нас в стране не соблюдается главное правило: перед светофором все должны быть равны, а у нас многие равнее.

Елена Шворак, 20 лет: – Абсолютно негативно. Бо так ми швидко дійдемо до абсурду. Просто треба дотримуватись діючих правил дорожнього руху та карати порушників. Я, до речі, й проти обмеження швидкості до 50 км за годину. Бо ті, хто не дотримувався обмежень до 60, так само не дотримуються обмеження в 50.

Николай Цуканов, около 40 лет: – На мой взгляд, все идеи, которые рождаются в преддверии Дня смеха, носят юмористический характер. Скоро, как в анекдоте, пенсионерам удостоверение выдадут, разрешающее переходить на красный свет. Если серьезно, то у нас много новшеств, которые введены, но… Я думаю, что принятие этого решения направлено на одно – отвлечь людей от экономических проблем. На мой взгляд, эта новация усугубит ситуацию на дорогах. Сейчас летят на желтый, а будут лететь на красный.

Александр Крыс: – Я за рулем 12 лет, права получал здесь, в Японии. Желтый свет считаю полезным, с тем условием, что он не горит одновременно всем, а с грамотными паузами. То есть горит зелёный, потом зажигается желтый на некоторое время, чтобы люди успели притормозить. Потом зажигается красный, причём пересекающей дороге тоже горит красный. Лучше пусть всем некоторое время горит красный, так безопаснее. И только потом второй дороге зажигается зелёный. О большом количестве аварий в Японии из-за желтого света не слыхал, здесь большинство аварий по причине зазевавшихся старичков.

Елена Кваша, 3 года: – Думаю, это неоправданно. Светофоров должно быть больше, желательно с отсчётом времени.

Валерий Музычук, 50 лет: – Отрицательно. Жёлтый сигнал – это сигнал предупреждения при работающем трехсекционном светофоре, начинать движение на желтый сигнал запрещено ПДД. Можно совсем убрать светофоры, такой эксперимент был. Результат: в первую неделю ни одного ДТП, а затем все вернулось на прежние позиции. Человеческий фактор – корень наших проблем и чуть-чуть организация дорожного движения.

Степан Цапюк, 30 лет: – Мое мнение: перед назначением членам Кабмина нужно проходить медосмотр. Такое мог предложить только больной на голову.

Сергей Компаниец, 33 года: – В то время, когда в Европе водитель на желтый сигнал светофора притормаживает, наш пытается ускориться и жмет на газ. Значит ли это, что нужно менять международные правила дорожного движения? Думаю, нет. Боюсь, что в наших условиях даже шлагбаумы на перекрестках не смогут обеспечить безопасности их проезда. Потому что обязательно найдется кто-то, кто попытается их объехать. К сожалению, наш путь в автомобильную Европу все еще лежит через Египет и Индию.

Елена Никитина, 10 лет: – Когда я в автошколе начала серьезно учить ПДД, то восхитилась их логичностью и идеальностью. Если бы все участники дорожного движения их беспрекословно выполняли, происшествия были бы исключены. Сегодня мало кто ездит в населенном пункте со скоростью 50 км/ч. Да и 60 не ездят. То же будет и с желтым светом. Ситуацию изменит жесткое наказание гривней. Но у нас нет контроля на дорогах. Не думала, что это скажу, но надо бы вернуть ГАИ.

Валерий Добробатько, более 30 лет: – Если серьёзно, а это очень серьёзно, то данное предложение – форменный идиотизм. Ведь загорающийся жёлтый в первую очередь даёт возможность водителю, ехавшему на разрешающий зелёный сигнал светофора, безопасно преодолеть (закончить) проезд широкого перекрёстка. Даже трудно себе представить, что будет происходить после внедрения предлагаемого нововведения, поскольку вполне реальна ситуация, когда красный свет включится перед вами сразу после зелёного где-то на середине перекрёстка. Что тогда делать? Сейчас на этот вопрос отвечает жёлтый, позволяющий закончить маневр проезда одним водителям и оставаться в ожидании разрешающего зелёного сигнала другим. При двухрежимной же работе светофора образуется хаос – будут ехать все и со всех сторон. Нет, тогда я окончательно пересяду на велосипед. И дешевле, и здоровью полезнее. А может, кстати, в этом и вся фишка?