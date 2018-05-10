Защитников Кировоградщины будут готовить в Одессе

К сожалению (точно не к счастью), в нашей стране сегодня как никогда востребована профессия воина – защитника родины. Увы, таковы реалии. В Украине больше десятка вузов, которые готовят офицеров, но большая часть из них – филиалы солидных гражданских университетов. Одесская морская академия не из таких. Военной мореходке более 80 лет. Сотни капитанов вышли из стен здания по улице Дидрихсона и с честью выполняли свой долг.

Здесь ты не студент, ты курсант – форма, правила, четкий распорядок дня, наряды, ты уже в военном флоте. Ну и регулярные выходы в море – от академии до Практической гавани (она чисто военная, не для гражданских судов) можно пешком пройти за пять-семь минут.

Пацанов, жителей нашей сухой бескрайней степи, всегда влекло море. И в Одессе с радостью ждут наших крепких, стройных, закаленных степняков. Пятьдесят хлопцев с Кировоградщины на днях пригласила к себе Одесская морская академия.

В рамках проекта Кировоградской облгосадминистрации «Защитник Кировоградщины» парней из Александрийского, Знаменского, Долинского, Новгородковского, Кировоградского, Голованевского районов и города Кропивницкий свозили на серьезную, основательную, познавательную, ознакомительную экскурсию в морскую академию.

Половина ребят впервые увидела море… Ну и никто из них, понятно, ни разу в жизни не был на настоящем военном корабле. А там орудия страшного калибра, турельные установки, да и сам опыт передвижения – спуски-подъемы по трапам, узкие проходы между отсеками, – такое парни раньше только в кино могли видеть. Слава Богу, никто шишек не набил.

А в самой академии сколько всего! Один зал тактической подготовки чего стоит. Выдадим маленькую военную тайну – легендарных «морских котиков» готовят в том числе и здесь. Альпийская подготовка, несколько разных по смыслу задач тактических полигонов (кроме тактического зала), серьезная психологическая подготовка по собственной, уникальной системе «Барс» – здесь делают мужчин.

Неудивительно, что по окончании ознакомительного дня все до единого побывавшие в морской академии парни, сказали: «Да! Я хочу здесь учиться!»