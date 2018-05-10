Злынка – иная и близкая

Село Злынка Маловисковского района находится в 60 км от областного центра. Знаменито оно многим. Во-первых, конечно, ландшафтным заказником «Каскады». Это очень красивое место с естественными водопадами и пещерами, чистейшей (по крайней мере, внешне) речкой и удивительной, нездешней растительностью. Во-вторых, Злынка знаменита своим языком – «зльонською мовою», которую тут сохранили, несмотря на все русификации и украинизации. В-третьих, своей собственной удивительной историей, которую в Злынке, как и язык, бережно хранили много лет. И веру тоже хранили: здесь, в Злынке, находится единственная в Украине единоверческая церковь.

Место концентрации истории

Сто лет назад большинство сел и местечек в наших краях имели собственное неповторимое лицо, собственный характер. Наверное, это связано с заселением края. В разных местах в разных пропорциях смешивались и сливались разные культуры, традиции, религии. Потомки украинских казаков, русские старообрядцы, которым разрешили тут жить, евреи, выселенные за черту оседлости, болгары, бежавшие от турок, и сербы, бежавшие из Австрии, немцы, молдаване, белорусы, поляки. Страшные события первой половины ХХ века уничтожили и обесценили эту самобытность. Почти.

Нам очень повезло. Экскурсию по Злынке для нас провела Ольга Голованова – учительница начальных классов и автор книги «Злинка: від витоків до сьогодення», лауреат областной краеведческой премии им. Ястребова и хранительница местного музея.

История села для наших краев, в общем-то, типичная. В 1756 году шесть семей «вышедших из Польши природных раскольников» основали раскольничью слободу Злынка «у росоховатых буераков» (росоха – это разделение, разветвление реки, ручья, буерак – небольшой овраг, размытая ложбина) возле реки Буки. Спустя 18 лет академик Гильденштендт, путешествуя по Елисаветградской провинции, запишет в дневнике, что в раскольничьей слободе Злынке уже больше ста дворов. А в соответствии с переписью 1816 года, население Злынки составляло уже 11,5 тысяч человек.

Как объясняет Ольга Голованова, здесь было два больших села – слобода Злынка, населенная староверами, и украинское село Хуторы. Со временем они срослись, но каждый остался при своем языке и со своей верой. Злынка и сегодня очень большое село, его протяженность около 10 км. Здесь две школы, две церкви. С одной стороны села – единоверческая церковь, с другой – обычная, православная. И хотя формально обе церкви являются украинскими православными, а их прихожане живут в мире и согласии, между собой общины не объединяются. И так было всегда!

Зато в тяжелые времена злынчане всегда заодно. Многие, наверное, знают поговорку «Если б Глодосы помогли, Злынка б республикою стала». На самом деле не стала бы. Да и поговорка эта совсем не удалая. Речь идет о страшной трагедии, произошедшей здесь на Пасху 1920 года. 16 апреля в село приехал продотряд – у крестьян отбирали фураж. Злынка и Глодосы, соседние большие и богатые села, к тому моменту договорились о взаимопомощи. В бывших военных поселениях было много оружия, много мужчин, умеющих воевать. Злынка и Глодосы уже вместе весьма успешно противостояли григорьевцам, Марусе Никифоровой и прочим бандам самой разной направленности, которые искали, чем поживиться. Выгнать продотряд, казалось, проще простого. И они бы выгнали, если бы 17 апреля на место событий не прибыли части 14-й конной армии Буденного – около пяти тысяч конных и бронепоезд! Закончилось все очень быстро. Два часа село обстреливали с бронепоезда, а кавалеристы рубили шашками всех, кто попадался на пути. А потом сожгли – за пару часов сгорели 520 дворов и деревянная единоверческая Покровская церковь, которая стояла тут с 1798 года. Оставшихся в живых повстанцев жестоко наказали. Когда из Глодосов пришла помощь, было уже поздно…

Памятник царю и легенда о братьях

До этих событий Злынка была прекрасным процветающим городком. В музее села хранится фотография 1913 года. На ней – открытие в Злынке памятника Александру ІІ и вручение жителям села медалей «300 лет дому Романовых». Тогда, говорит Ольга Голованова, такие медали вручили трем жителям – и две из них сейчас в музее!

Памятник, конечно, не сохранился. Зато сохранились одно из зданий почтовой станции XIX века и дом купца Соловьева. Федора Терентьевича Соловьева, младшего брата елисаветградского купца Максима Терентьевича Соловьева, которому принадлежал, в числе прочего, очень красивый дом на углу Московской и Перспективной («Зеркальный гастроном»).

Что касается братьев Соловьевых, то в Злынке рассказывают легенду о происхождении их богатств. Мол, были братья Соловьевы, зажиточные крестьяне, которые сами обрабатывали свою землю и нашли какой-то сундук. Вытащить не могли – земля клад не отдавала. Позвали батюшку, тот прочел молитву, и сундук удалось вытащить. Батюшку Соловьевы якобы убили, чтоб он никому ничего не рассказал, и с тех пор неожиданно разбогатели. Впрочем, Ольга Голованова говорит, что относиться к этой истории слишком серьезно не стоит. В любом уважающем себя городке есть собственные легенды о несметных сокровищах, зарытых в земле. После того как в 1961 году нашли Глодосский клад, в соседней Злынке вспомнили и о своих легендах. А заодно и помянули «незлым словом» богатых земляков.

«Трогательный» сельский музей

Мы любим сельские музеи – они всегда интересны, хотя бы потому, что создаются они не распоряжениями местных властей, а людьми, которые искренне любят свое село, его историю и хотят сохранить ее для потомков. В Злынке музей совершенно невероятный!

Один довольно большой зал в здании сельсовета, снизу доверху заполненный экспонатами: старинными картами и книгами, прялками, ярмами, кузнечными мехами и коромыслами, иконами, фотографиями злынчан с начала 1900-х годов и до наших дней. У каждого экспоната есть своя история. Вот, например, зубы мамонта, которого нашли неподалеку от Злынки в 1972 году. Директор музея Ольга Голованова рассказывает, что бивни этого мамонта хранятся в Кировоградском краеведческом музее, еще часть скелета – где-то в Киеве, а зубы остались тут. А потом открывает витрину и дает детям в руки по огромному зубу! У детей – восторг! Или кузнечные меха: «Идите, попробуйте», – предлагает Ольга. И дети, и взрослые строятся в очередь, чтобы попробовать. «Это лестовка, – говорит Ольга и тут же дает кому-то в руки староверческие “четки”. – Попробуйте, тут бусины разной формы, каждая бусина означает какое-то слово или действие: крест, поклон. Нам их передала Мария Яковлева – последняя бабушка-староверка, которая жила в Злынке». Вот сама Мария Яковлева на фото, а рядом фотография четверых мужчин с белоснежными окладистыми бородами, сделанная в 1969 году, когда в Злынке было еще много старообрядцев. Ольга Голованова помнит, как звали каждого из них.

Нам кажется, что Злынке очень повезло с Ольгой. Учитель начальных классов, она уже заразила своей любовью, патриотизмом, желанием сберечь свою историю ни одно поколение злынчан. Хотя, наверное, у них это в крови. Ведь, чтобы передать все это в музей, нужно было бережно хранить, передавать из поколения в поколение никому уже не нужные прялки и коромысла, старые фотографии, керамику…

Знаменное злынское пение

Но самые ценные злынские реликвии хранятся не в музее, а в церкви. Это книги XVII века – «ноты» для древнерусского церковного пения. Над словами тут странные значки – «крюки» (они же «знамена»). Поэтому такое пение называют крюковым или знаменным.

Православная церковь в конце XVII века от крюкового пения отказалась. Оно сохранилось только в старообрядческих и единоверческих приходах. Но далеко не повсеместно.

Сегодня в Санкт-Петербургской консерватории проходит ежегодный фестиваль, посвященный возрождению древнерусского знаменного пения, создана электронная библиотека таких книг и аудиозаписей крюкового пения, говорят, такие книги уже даже печатают. Но, походив немного по форумам старообрядцев и единоверцев, мы убедились, что в 80-е годы прошлого века Злынка была одним из немногих мест на земле, где сохранили традиции этого пения и понимали «знамена». Бобинные и кассетные записи из Злынки были тогда на вес золота.

Мы приехали во время воскресной службы, имели возможность послушать крюковое пение и пообщаться с одним из певчих – Анатолием Письменным. Анатолий, оказалось, окончил духовную семинарию, живет в Киеве, а в Злынку приезжает в выходные – попеть для души. Анатолий объяснил нам многое. Самое главное, пожалуй, то, что единоверцы и старообрядцы – это совсем не одно и то же. Единоверство – это фактически компромисс между староверами и синодальной православной церковью. После анафем 1656 года крестящихся двумя перстами объявили еретиками. Почти сто лет староверов, которые отказывались переходить в новую веру, планомерно уничтожали. Именно поэтому, кстати, наш край так быстро заселялся – и не только бедными людьми, ищущими лучшей доли, но и богатыми купцами. Здесь Екатерина II разрешила селиться раскольникам, здесь они не подвергались гонениям со стороны синодальной церкви, могли строить свои храмы и т.п. Но при этом староверы были лишены «благости священничества», их не посвящали в сан.

Что же касается единоверства, то это, грубо говоря, старообрядческая церковь, которая, сохранив собственные традиции, подчинилась Синоду, который стал признавать такие церкви в конце XVIII столетия. Именно тогда, в 1784 году, в Злынке построили Рождествобогородицкую единоверческую церковь. С тех пор богослужения в единоверческой церкви не прекращались ни на один день!

После того как в 1920 году церковь сожгли, службы проходили в домах прихожан. А в 1981-м году колхоз (!) построил в селе новую церковь. Говорят, внешне она тогда больше напоминала ангар, чем церковь. Но это далеко не главное. Сейчас помещение обложили кирпичом, вставили витражи в окна, купола на церкви пока нет, но это, говорят прихожане, дело наживное – соберем и на купол. И собирают! Абсолютно все прихожане «скидываются» после службы на храм: по 5-50-100 грн. Сумма не важна – важно участие каждого.

Старообрядцы в Злынке до недавнего времени тоже были. Местные рассказывают, что они были очень работящими, очень набожными, у большинства староверов были большие семьи, и семья, воспитание детей для них было главным в жизни. Говорят, пьющих среди старообрядцев вообще не бывает. Но при этом к соседям-единоверцам они относились, скажем так, без восторга.

Ольга Голованова рассказывает:

– В Злынке говорили: если вы постучите в дом к староверу и попросите воды, он обязательно вам даст – от чистого сердца, еще и поклонится. Но кружку, из которой вы пили, потом выбросит.

Свято-Покровская злынская церковь на сегодняшний день – единственная действующая единоверческая церковь в Украине.

«Каскады» – мифические и заповедные

О красоте урочища написано уже очень много, в том числе и в «УЦ». Это действительно невероятное место, ошарашивающее своей красотой и величием. Тут обязательно нужно побывать. Добраться будет не так просто – за Злынкой путешественников ждет еще 8 км проселочной дороги. Зато в конце пути – оазис с полноводными водопадами, прохладными пещерами, буйной и яркой флорой.

Но сейчас о другом. Эти камни – часть Украинского кристаллического щита – вышли на поверхность два миллиарда лет назад! Для трипольцев, скифов и других народов, которые жили здесь задолго до нас, такие места всегда были знаковыми, хотя бы потому, что служили единственным надежным ориентиром в бескрайней степи. Возле «Каскадов» не так давно нашли ритуальное захоронение периода ямной культуры (III тыс. до н.э.). Рассказывают легенды о священном месте скифов, рукотворных каменных скульптурах воинов, жертвенниках и т.п. Подтвердить или опровергнуть это мы вряд ли когда-то сможем (по крайней мере, до того, как человечество научится путешествовать во времени). Но поверить во все это несложно. У «Каскадов» – особая энергетика. Здесь остро ощущаешь себя частью природы – такой же маленькой и хрупкой, как нежные дикие ирисы или яркие зеленые ящерицы.

Среди этих вечных камней мы только гости. И когда выгорят все леса и высохнут реки, когда исчезнет с лица земли человечество, эти камни останутся и будут точно такими же…