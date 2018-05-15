К нам едут учиться

Хотели бы вы иметь работу, в которую входили бы регулярные путешествия в самые удивительные уголки планеты, и за это вам еще и платили? Уверены, об этом мечтал каждый. Оказывается, такая работа существует. Более того, она есть даже в Кропивницком!

Алла Сергеевна Наволокина – помощник ректора Донецкого национального медицинского университета. Одна из ее прямых обязанностей – представлять вуз за рубежом. Страны, которые ей пришлось посетить с этой миссией, исчисляются в десятках. Где-то были проведены всего несколько дней, а где-то пришлось пожить целых полгода. Да и сам Кропивницкий не так давно стал домом Алле Сергеевне – она переехала сюда из Краматорска (а ранее – из оккупированного Донецка, вместе с частью преподавательского состава и руководством университета), чтобы развивать открывшиеся здесь два года назад медицинский факультет № 2 и международный факультет. На последнем сегодня учатся более 900 студентов из полусотни различных стран.

Харьков –

Донецк – Кропивницкий

Мы были несколько удивлены тем фактом, что у помощника ректора медицинского вуза нет медицинского образования.

– Я вообще родом из Харькова, закончила Харьковский государственный университет питания и торговли по специальности «Экономика». Если честно, это был не тот вуз и не та специальность, на которые мне хотелось поступить, но так сложились обстоятельства. А мечтала я стать либо журналистом, либо археологом, знать иностранные языки, использовать их и много путешествовать. Судьба распорядилась несколько иначе и сделала мне другой подарок – после окончания учебы в университете питания я стала работать в его международном отделе. Это был 2004 год, и именно на этой работе мне понравилось иметь дело с иностранными студентами.

С 2010 года Алла Наволокина работает в Донецком национальном медицинском университете. До 2014 года она жила в Донецке, но, когда университет оказался под контролем «ДНР», а его корпуса начали захватывать и грабить боевики, вместе с немалой частью преподавательского и студенческого состава она выехала в освобожденный Краматорск. Многое пришлось начать с нуля, но в конечном итоге университету удалось не только наверстать потерянное. Он получил импульс к развитию и дальнейшему расширению. Факультеты – медицинский и международный – были открыты сначала в Кропивницком, а с прошлого года – в Мариуполе.

– Чтобы работать с иностранными студентами на достойном уровне, понимать их менталитет, нужно посетить те страны, откуда они родом, - уверена Алла Сергеевна. - Увидев, в каких условиях они живут, в какой социальной и культурной среде, ты сможешь найти к ним подход. К сожалению, далеко не все украинские вузы, работающие с иностранными студентами, уделяют внимание этому аспекту. С одной стороны, это стоит денег, да. Но, посещая какую-либо страну, представитель от университета имеет возможность убить сразу нескольких зайцев. Кроме знакомства с собственно страной, он может сделать рекламу своему вузу и привлечь больше студентов. К сожалению, в руководстве вузов еще случаются люди советской закалки, уверенные, что хороший товар в рекламе не нуждается. Нуждается, и еще как! На всех образовательных выставках, где я представляла донецкий мед­университет, были представители от ведущих учреждений Европы и США. Хотя, казалось бы, им-то зачем…

Полгода в Индии

Чтобы наладить крепкие связи с Индией, Алле Наволокиной пришлось провести там целых полгода. За это время она побывала с семинарами почти во всех штатах страны.

– Индия – очень пестрая и многоликая страна, - говорит она. - Но когда я думаю о ней, то первым делом вспоминаю о климате. Он еще более-менее пригоден для европейца на севере страны, где находятся предгорья, и на побережье, где он смягчается океаном. Но во внутренней Индии очень жарко! Особенно в сезон муссонов – жара и ежедневные дожди. Плюс запахи, которые при такой погоде только усиливаются. Иногда мне становилось плохо на улице, перемещение происходило по принципу «от гостиничного номера – к ближайшему кондиционеру». Поэтому у меня было не так много возможностей для осмотра достопримечательностей – для этого нужно обладать определенной выносливостью к жаре. Зато индийцы с лихвой компенсируют это своим гостеприимством. Они предельно вежливы и обходительны, причем и к иностранцам, и друг к другу. Я никогда не видела там ссор или драк на улицах, любой с готовностью поможет, если к нему обратиться.

Несмотря на то, что Индия – страна, где медицина развивалась в течение тысячелетий, сегодня огромное количество молодых людей уезжают отсюда, чтобы выучиться на врачей в других странах, в том числе – в Украину.

– Именно медицина интересует индийцев больше всего в нашей стране, - говорит Наволокина. - Им неинтересны технические и компьютерные специальности, так как обучение им в Индии очень дешевое. А вот медицина дорогая, и университетов мало. Такая ситуация в Индии имеет место уже довольно долго, и мы много лет работаем с этой страной. Индийские студенты – очень старательные и ответственные, они огромное количество времени отдают учебе.

В Украину в основном приезжают учиться дети из семей среднего класса, богачи же выбирают Западную Европу.

– Индия – одна из дешевых для проживания стран, - отмечает Наволокина. – Тем не менее, вести рекламную работу в ней – очень дорого. Дать заметку в газету (во многих районах Индии очень распространена традиция читать газеты) в небольшом провинциальном городке в один лишь номер стоит сотни долларов. Поэтому, чтобы иметь регулярную возможность знакомить индийцев с нашим университетом, нам приходится сотрудничать с фирмами-посредниками, которые оплачивают место на выставке или рекламу нашего семинара. Недавно в Кропивницком гостил индийский посол, и он высказывал пожелание, чтобы украинские вузы работали с индийскими студентами напрямую, без посредников. Это выгодно студенту, но для нас пока такая работа напрямую невозможна.

Такая ситуация характерна не только для Индии, но и для большинства других стран, студенты из которых учатся у нас в городе. Как оказалось, в Кропивницком учится… гражданин Нидерландов.

– Этнически он – представитель одной из стран Центральной Азии, вырос в семье мигрантов, переехавшей в Нидерланды и получившей гражданство этой страны. Тем не менее, этот парень, имея все возможности учиться в Европе, выбрал Украину.

Девочки отдельно, мальчики отдельно

Кроме голландца азиатского происхождения, в донецком медицинском университете учатся несколько человек из Словакии. И это притом, что многие украинские студенты едут учиться туда, в том числе и на медиков.

– Все дело в стоимости обучения, - говорит помощник ректора. - В сравнении с западноевропейскими странами, образование в Украине дешево. Можно, конечно, говорить о том, что мы теряем человеческий потенциал страны, но, с другой стороны, мы – привлекательная страна для других. Я не вижу в этом ничего плохого. Главное – развиваться, быть открытыми, активно использовать новые методы работы. И самое главное – ценить своих студентов.

На международном факультете ДонНМУ бурлит самый настоящий культурный котел, в котором пребывают представители из стран бывшего СССР, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки. Разница культур – колоссальна. Подход к жизни и учебе – тоже.

– Насколько разный менталитет у разных народов, видно практически сразу, стоит только посмотреть на людей, которые пришли на семинар или подошли к нашему стенду на выставке, - рассказывает Алла Наволокина. - В одних странах семейные связи играют решающую роль, дети приходят вместе с родителями, иногда целыми семьями. В других странах семьям все равно, куда поедет учиться их отпрыск. Далее – представителей различных культур волнуют совершенно разные условия учебы. Дети из Словакии, например, первым делом попросили так называемый curriculum – список дисциплин и тем, которые они будут изучать на выбранной специальности. А индийцев очень волнует наличие отдельных общежитий для мальчиков и для девочек.

Кстати, когда международный факультет только открывался, мы немного переживали – Кропивницкий не избалован вниманием приезжих иностранцев и практически не приспособлен к их потребностям. Наши переживания оказались преувеличенными:

– Сфера услуг – вещь гибкая, владельцы кафе и прочих заведений сориентировались очень быстро, – говорит Наволокина. - Два года назад в вашем городе невозможно было достать вегетарианскую или халяльную еду. Сейчас – пожалуйста, на Дворцовой почти в каждом кафе можно все это найти.

Быстрее всех, наверное, сориентировались кропивничане, сдающие жилье в аренду. За два года цена аренды меблированной квартиры в хорошем районе города превысила размер минимальной зарплаты.

Студенты вне политики?

Несмотря на потрясающую разницу менталитетов, с момента открытия международного факультета не случилось ни одного конфликта на национальной почве – ни между студентами разных стран, ни между иностранцами и местными.

– Во-первых, за такие конфликты полагается исключение из вуза, - отмечает помощник ректора. – А во-вторых, жители Кропивницкого очень лояльны к иностранцам. Я всегда интересуюсь, комфортно ли моим студентам здесь, и они отмечают, что никакой враждебности или неприязни со стороны местных не ощущают. И это большой плюс Украины в сравнении, например, с Россией, вузы которой работают на ту же целевую аудиторию, что и мы. Между самими студентами конфликтов тоже нет, даже ребята из Индии и Пакистана находят общий язык, хотя в самой Индии обстановка в приграничном районе остается очень напряженной. Но студенты – они вне политики.

Тем не менее, в определенной степени касаться политики иностранным студентам приходится. Все начинается с посольств.

– Работа с посольствами – одна из моих задач, - говорит Наволокина. - Я не знаю, заботятся ли в других университетах о своих студентах настолько, чтобы регулярно названивать в Министерство иностранных дел. Но я этим занимаюсь, потому что большинству студентов, чтобы иметь возможность учиться в донецком медицинском университете, нужно сначала пройти процедуру оформления визы. А она почему-то в Украине очень сложная и запутанная, к тому же не во всех странах есть украинские посольства.

Алла Сергеевна привела нам довольно показательный пример недальновидности нашего МИДа в Африке. В южном регионе континента имеется лишь одно украинское посольство – в ЮАР. На сегодня это одна из самых криминальных стран в мире. Представительств в соседних Намибии, Зимбабве и других у Украины нет. А отпускать своих детей (нередко – несовершеннолетних) в ЮАР за визой многие семьи вполне обоснованно боятся. Из-за этого студенты, которые могли бы учиться здесь, едут в ту же Россию (которая имеет посольства практически во всех странах Африки и очень быстро оформляет в них визы). Правда, многие потом всеми силами пытаются перевестись в украинские вузы.

– Россия имеет мощный денежный ресурс, который вкладывается в рекламу ее вузов в Азии и Африке, - говорит Алла Сергеевна. - Но само обучение в российских университетах никак не меняется. Нет новых методик, нет инновационных подходов к изучению предметов – ничего подобного. Там работают по старинке, поскольку финансирование полностью идет из госбюджета, и хлопотать о том, чтобы самостоятельно привлекать студентов, руководству российских вузов не приходится. К тому же, приехав в Россию, студенты массово сталкиваются с ксенофобией. Причем ее проявляют не только местные, но нередко даже преподаватели! Особенно плохо дела обстоят в отдаленных городах. Поучившись так год-два, многие не выдерживают. Я не по слухам говорю, а на собственном опыте, потому что вопросы перевода студентов в наш университет из вузов других стран – тоже моя компетенция. На вопрос «Почему вы решили перевестись в Украину?» они рассказывают жуткие вещи.

Большинство абитуриентов, однако, об этой специфике хорошо знают – особенно выходцы из стран бывшего СССР. Тем не менее, чаще они выбирают Россию, чем Украину. Ответ прост и банален – Россия сохранила для студентов стран бывшего соцлагеря право учиться на государственной основе. В Украине высшее образование для всех иностранцев является платным. Вот такая конкуренция с политическим привкусом…