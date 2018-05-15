Почти все точки расставлены

Минувшая неделя ответила на главные вопросы в украинском футболе. Донецкий «Шахтер» в течение нескольких дней завоевал Кубок и золотые медали чемпионата страны, продемонстрировав, что команда Пауло Фонсеки была в этом сезоне действительно лучшей. Сегодня мы детальнее остановимся на финале Кубка Украины, на котором в Днепре побывал корреспондент «УЦ», и оценим расклад сил в турнире Премьер-лиги перед заключительным туром, в котором предстоит борьба за бронзу и за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

День Победы в Днепре

Желание посетить финал Кубка Украины возникло по нескольким причинам. Во-первых, за долгую карьеру спортивного журналиста еще ни разу не присутствовал на решающей битве за почетный трофей и, вы не поверите, но ни разу воочию не наблюдал за битвами украинских грандов. Во-вторых, после домашней ничьей с «Мариуполем» киевское «Динамо» практически потеряло шансы на чемпионский титул, а значит, кубковый финал – это была последняя возможность для команды Александра Хацкевича добыть хотя бы один титул. Ну и то, что «горняки» в этом сезоне, за исключением Суперкубка Украины, ни разу не только не обыгрывали главного конкурента, но и не могли ему забить, добавляло интриги днепровскому сражению. А еще хотелось набраться внефутбольных впечатлений, ведь давно не был в Днепре, тем более что финал игрался 9 мая и любопытно было посмотреть, каким будет здесь праздничный день.

Ехать пришлось на «Интерсити» из Знаменки, и два с половиной часа в компании довольно мирных и не сильно разгоряченных киевских фанов пролетели достаточно быстро. Нет, заряды, песни и много пива были, но не более того. По приезде вместе с моим товарищем, гостеприимным днепровским журналистом Владимиром Черкасовым, который любезно взял на себя функции гида, прогулялись по центру города. И знаете, в 13.00 уже не ощущалось, что это праздничный день. Все торжественные мероприятия были позади, ветеранов на улицах практически не было, а вот изрядно подогретых болельщиков обеих команд в многочисленных кафе и пабах собиралось предостаточно.

Паб Зозули

Кстати, мне показали спортивный паб, который, по словам коллеги, принадлежит бывшему любимцу днепровских болельщиков Роману Зозуле. Здесь очень много футбольных фото еще одного моего добровольного экскурсовода Павла Маменко, где запечатлены сам Роман Зозуля, другие игроки того победного «Днепра», сборной Украины, на стенах достаточно символики не только наших, но и европейских клубов. В нескольких уютных залах на больших телевизорах транслируются футбольные матчи, ну а меню вполне традиционное для таких заведений: различные сорта пива, закуски и т. д. Поговаривают, что сам владелец паба во время своих визитов из Испании, где он сейчас играет, частенько захаживает сюда с друзьями, смотрит футбол с обычными посетителями и обменивается впечатлениями. В общем, по мнению очевидцев, нет у Романа Зозули никакого звездного налета.

Привет от Назаренко

Наш путь далее лежал на базу Днепропетровского высшего училища физической культуры, где проходил спортивный праздник, приуроченный к финалу Кубка Украины. На прекрасном многофункциональном комплексе, где есть возможность заниматься различными видами спорта, на «Урок футбола» собрались днепровские школьники, которым презентовали спортивный инвентарь и пожелали успехов президент ФФУ Андрей Павелко, технический директор национальной федерации Олег Протасов, руководители Днепропетровской области и областной федерации футбола. Но особенно приятно было здесь встретиться и обменяться несколькими словами с воспитанником кировоградского футбола, прекрасным хавбеком «Днепра» и сборной Украины Сергеем Назаренко. В настоящее время Сергей работает в тренерском штабе родного «Днепра» и свое будущее связывает исключительно с любимой игрой. Кропивничанам мой знаменитый собеседник пожелал всего наилучшего, а «Зирке» – решить поставленные задачи. Что же касается грядущей битвы грандов, то Сергей Назаренко воздержался от прогнозов, но заметил, что ожидает отличного зрелища, поскольку соперники достойны друг друга. А вот один из лучших бомбардиров в истории нашего футбола Олег Протасов сказал, что по статусу должен сохранять нейтралитет и надеется, что победит действительно сильнейший, но, как бывший динамовец, надеется, что киевляне покажут свою лучшую игру.

Негативный подтекст

Приблизительно часа за три до начала матча на центральной площади Днепра – Европейской – стали собираться ультрас различных клубов на свой марш под девизом «Футбол без паспортов». Все начиналось достаточно мирно – с речевками, исполнением гимна Украины, но затем переросло в достаточно серьезный конфликт между полицейскими и участниками марша. Если говорить о моих наблюдениях, то, не будь агрессивных действий со стороны фанов, провокаций и чрезмерного использования пиротехники, то не было бы ответной реакции со стороны сотрудников правоохранительных органов. Если это мирный марш и желание выдвинуть свои требования, то все это нужно делать в цивилизованной форме, а не бросать в полицейских файеры и брусчатку, вынуждая их на ответные действия. Потом стало известно, что всех задержанных в ходе столкновений отпустили, дабы не накалять ситуацию.

От себя хочется отметить, что, приобретая билет, к примеру, на финал Лиги чемпионов, вы предоставляете свои контактные данные и никто его без этого в Интернете не продаст. У нас же это требование вызывает у фанатов такую негативную реакцию потому, что сейчас можно швырять на поле петарды и файеры, как в концовке финального матча в Днепре, и оставаться безнаказанным. Правда, и боязнь использования фанатской базы в ненадлежащих целях, как это было в Донецке, тоже имеет под собой основания. Поэтому здесь нужно отыскать «золотую середину» и сделать посещение футбола простыми болельщиками безопасным, как в большинстве европейских стран, где через подобную «болезнь роста» уже проходили.

Впервые на «Днепр Арене»

Сразу скажу, что здесь впечатления оказались исключительно позитивными. Даже очень тщательный и детальный личный осмотр правоохранителями после увиденного ранее выглядел необходимой и вполне оправданной мерой безо­пасности. Знаю я журналистов, которые не прочь помочь друзьям-ультрас и пронести, пользуясь служебным положением, на стадион разные горящие вещи.

Сам же чисто футбольный стадион очень компактный, с прекрасным обзором из любой точки, с удобными, в большинстве своем оснащенными проводным доступом к Интернету местами для работы журналистов, которые находятся прямо за скамейками запасных обеих команд, откуда удобно пройти в микст-зону, пресс-центр и непосредственно Press room. Ну и новомодное слово «кейтеринг», а попросту – питание журналистов, на «Днепр Арене» – в полном порядке. Правда, были сложности с вайфаем, но с этим даже на Олимпийских играх есть проблемы.

В общем же, это действительно один из лучших, если не лучший, стадион в Украине. Не случайно же игроки и тренеры ФК «Мариуполь», которые в воскресенье завоевали путевку в Лигу Европы, хотят играть свои международные баталии именно на «Днепр Арене». Кстати, и предматчевый разогрев болельщиков, который включал в себя выступления местных юных и взрослых талантов, здесь был на уровне. Не интересовался в этот раз, но думаю, что с сувенирной продукцией и пунктами питания для любителей футбола, которые заполнили трибуны практически до отказа, сложностей не возникало. Так что футбольной битвы украинских лидеров все ожидали с нескрываемым волнением.

Выигрывает тот,

кто забивает первым

В матчах «Шахтера» и «Динамо» в нынешнем сезоне до этого все было именно так. И финальный кубковый матч не стал исключением. Абсолютно не согласен с наставником «горняков» Пауло Фонсекой, который после матча сказал, что его команда доминировала в ходе всей игры. Я же увидел матч равных соперников, где донетчане брали индивидуальным мастерством своих бразильских лидеров, а киевляне больше рассчитывали на слаженные командные действия и задор молодежи, что уже дважды приносило успех в чемпионате. Единственное, как мне показалось, что Александр Хацкевич ошибся, выставив в стартовом составе не обретшего уверенность Шабанова, а давно не игравшего Кадара. Именно после ошибок венгерского центрбека возникали основные опасные моменты у ворот Дениса Бойко до перерыва. И именно оплошность Тамаша в дебюте второго тайма, который не пошел встречать Бутко, а стал пятиться в штрафную и не успел перехватить прострельную передачу латераля «горняков», позволило Феррейре вывести свою команду вперед. Правда, до этого была необязательная потеря Вербича и отличная передача Фреда в свободную зону, но это уже частности. Пойди решительнее на фланг Кадар на Бутко, и гола можно было бы избежать.

Но даже не этот эпизод стал, на мой взгляд, ключевым, а нереализованный момент Бесединым, которого партнеры вывели один на один с Пятовым, а также очередная результативная ошибка Дениса Бойко после несложного удара со штрафного Ракицкого. И ведь после этого были возможности у динамовцев вернуть интригу, но Вербичу, Цыганкову и вышедшему на замену Мбокани забить не удалось. Хотя и «Шахтер» мог довести счет до крупного, когда головой с близкого расстояния пробивал Кайоде, который обещает стать прекрасной заменой достаточно однообразному, но умеющему оказаться в нужное время в нужном месте Феррейре.

В целом же финал получился интересным, динамичным, зрелищным и боевым, что и подтвердил в нашем коротком послематчевом диалоге комментатор поединка Виктор Вацко, согласившийся с моим утверждением, что время этого молодого, но нестабильного «Динамо» еще не пришло. Главное – продолжать идти тем же курсом со ставкой на своих перспективных исполнителей, и победы обязательно придут. А вот дальнейшие перспективы «Шахтера», в свете грядущих изменений в команде, сейчас выглядят туманными.

Еще немножко наблюдений

Удивило то, как реагировали на события на поле скамейки обеих команд. Если Александр Хацкевич был большую часть времени спокоен, а его помощников и вовсе не было видно, то реакция ассистентов и игроков «Шахтера» на каждый жесткий стык, каждое судейское решение были вызывающе провокативными. Да и разместившийся рядом с нами на местах, зарезервированных для пресс-службы «горняков», один, как показалось, из аналитиков донецкого клуба своими постоянными возгласами, воплями и общением по рации с коллегами, думаю, мешал работать не только мне.

Еще как-то несолидно смотрелись частые симуляции, крики и апелляции к арбитру будущих обладателей Кубка Украины, особенно бразильцев. При этом, конечно, взаимопонимание группы атаки «горняков», техническая оснащенность бразильцев, их умение сыграть нестандартно произвели впечатление.

Ну и любопытно было наблюдать за дуэлью в центре поля опорников Гармаша и Степаненко, в ходе которой Тарас с первых секунд провоцировал визави, вынуждая его на ответные действия. Но Денис в этот раз проявил не свойственную ему выдержку и выплеснул эмоции уже только в послематчевом интервью.

Непонятным, думаю, не только мне выглядело то, что Тайсон получал Кубок Украины, облачившись в футболку дисквалифицированного (и не оправданного никем!) Дарио Срны. Ну а то, что генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пообещал отдать свою медаль «настоящему капитану и лидеру» говорит о том, что о нетерпимости к допингу в стане чемпионов и обладателей Кубка Украины и слыхом не слыхивали.

На послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич говорил о нестабильности своих молодых исполнителей, досадных ошибках и игре до забитого гола, а Пауло Фонсека утверждал, что его команда полностью переиграла соперников и заслуженно победила. На вопрос же о своем будущем наставник «горняков» ответил: «Скоро все узнаете».

И напоследок о чемпионате

Здесь «Шахтер» предполагаемо обыграл ровенский «Верес», устроивший какое-то малообъяснимое предматчевое шоу с перелетами, перездами и отравлениями, и досрочно завоевал золотые награды и прямую путевку в Лигу чемпионов. Так что украинское классико в последнем туре превратилось в тренировку с повышенной мотивацией.

Теперь в нашем первенстве открытыми остаются два вопроса: кому достанется бронза и кто напрямую покинет элиту? Нас же бронзовые разборки между «Ворсклой» и «Зарей» интересуют в меньшей степени. А вот игра в заключительном туре между «Черноморцем» и «Зиркой» привлечет пристальное внимание. Кропивничанам после домашней ничьей с «Карпатами» необходимо выигрывать в Одессе и надеяться, что каменская «Сталь» возьмет три очка во Львове. «Сталеварам», кстати, тоже отступать некуда, ибо позади первая лига. Но при поражении «Черноморца» ничья устроит и «Карпаты», которые смогут избежать переходных матчей, и каменцев, которые не займут роковое последнее место. Так что интрига еще та… А вот петровский «Ингулец», проигравший ключевую домашнюю битву в первой лиге черниговской «Десне», похоже, в разборках с представителями элиты участвовать не будет.

И только «Александрия», уверенно выигравшая утешительный турнир, уже может спокойно думать о следующем сезоне…