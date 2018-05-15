Spasiba, или Миссия доброты

Эта история началась в уже далеком от нас 1998 году: одна французская семья приехала в Кировоград, чтобы усыновить двоих детишек из Дома малютки. Дети обрели любящих родителей и новую страну, но условия жизни в Украине, которые увидела тогда эта иностранная семья, подтолк­нули их к созданию благотворительного фонда, целью которого стала помощь детским домам Кировоградской области.

С тех пор каждые три-четыре года в наш город наведывается французская делегация. Они связываются с детскими домами, интернатами и другими учреждениями области, где живут дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы. Узнав, в чем они нуждаются, представители делегации закупают необходимое на средства, собранные во Франции, и передают в детдома.

С очаровательными представительницами делегации доброты мы встретились в одном из кафе на Дворцовой. Познакомились: Фабиан (или Фабьен, на французский манер), Патрисия и Шанталь. Все они живут в небольшом городке Эр-сюр-л’Адур в западной Франции, в предгорьях Пиренейских гор. Патрисия и Фабиан – родные сестры, а Шанталь живет по соседству. Беседа была тем более интересна, что две из трех собеседниц были в Украине впервые. Однако Фабиан как основательница благотворительного фонда Spasiba наведывается в нашу страну регулярно – это уже ее седьмая поездка. В этот раз фонд сделал очень важный подарок Кировоградскому дому малютки – закупил оборудование для физической реабилитации детей с особенностями развития.

Ф.: Мы узнали, что в Доме малютки произошли некоторые изменения. Раньше там были детки до 3 лет, а сегодня дети могут находиться в нем до 7 лет. Еще нам стало известно, что Дом ребенка принимает малышей с особенностями развития и им нужен спортивный зал со специальными тренажерами для реабилитации этих детей. Мы закупили эти тренажеры, а также специальное медицинское оборудование. Еще закупили обычные детские коляски, в которых дети будут выезжать на прогулки.

Дом малютки действительно был коренным образом реформирован – теперь это учреждение называется «Кировоградский областной специализированный детский дом нового типа».

Как объяснила Фабиан, ее фонд закупает вещи и оборудование, которые необходимы детским домам.

Ф.: – Сбор средств происходит так: дважды в год мы устраиваем благотворительные акции, на которые желающие покупают приглашения. Во время самих акций люди также делают пожертвования. Каждую осень фонд устраивает благотворительную ярмарку, на которой можно накупить милых безделушек и от души повеселиться. Кроме того, я работаю секретарем двух коммун, а в коммунах предусмотрены такие вещи, как субвенции на благотворительные нужды. Бюджет фонда составляют сборы с благотворительных акций и ярмарок плюс субвенции из коммун. Когда набирается достаточная сумма, я вместе с кем-нибудь приезжаю в Кировоградскую область. В этот раз акция оказалась особенно масштабной. Мы приехали, имея на руках более 120 тысяч гривен. Кроме Дома малютки, мы смогли помочь двум детским домам семейного типа: это, если знаете, «Наш дом» и фермерский детский дом семейного типа в селе Клинцы, которым руководит Нил Плохов.

О «Нашем доме» «УЦ» неоднократно писала на своих страницах, и нам было очень приятно узнать, что организаторы этой прекрасной инициативы и их подопечные не остались без внимания иностранных благотворителей.

Мы не могли не спросить у Фабиан об изменениях, которые она наблюдала в Украине от поездки к поездке, и о том, почему все больше европейцев, подобно ей, стремятся усыновить детей из нашей страны.

Ф.: – Мы с мужем приехали в Украину, потому что во Франции желающие усыновить ребенка становятся в очередь, и эта очередь очень большая. Если бы не наше кардинальное решение, то нам бы пришлось ждать 7 или 8 лет. Это очень много, вы понимаете. Но это не значит, что у нас во Франции детских домов совсем нет. Они есть, и в них пребывают либо дети с очень тяжелыми заболеваниями, требующими особых условий, которые в семье невозможно обеспечить, либо дети с особенностями психического развития. Но эти учреждения рассчитаны на маленькое количество детей, все они узкоспециализированы, и их в нашей стране немного. А здоровые малыши, по каким-то причинам оставшиеся без родителей, очень быстро находят новую семью.

Фабиан рассказала, что за те 20 лет, что связывают ее с Украиной, она наблюдала множество изменений – как в лучшую, так и в худшую сторону.

Ф.: – Когда мы занимались усыновлением наших детей, то все процедуры были сложными, система – закрытой. Она открылась после Оранжевой революции – иностранцам официально разрешили усыновлять украинских детей. Но с 2010 года это окно возможностей закрылось, были приняты законы, по которым иностранные граждане могли усыновлять только тяжелобольных или подросших детей. Это были годы правления президента Януковича, а он ориентировался в своей политике на Россию, где в то время были приняты законы, по которым иностранцы вообще не имеют права усыновлять детей. А вы понимаете, большинство родителей хотят, чтобы ребенок, которого они взяли в семью, имел как можно меньше негативного опыта и воспоминаний. После Революции Достоинства окно возможностей снова открыто, и я вижу много хороших, положительных изменений. Украина стала чище – это первое, что я отметила, когда приехала сюда снова. Еще меня очень радует тот курс, который страна взяла по отношению к детям, оставшимся без родительского тепла. Во-первых, государственное обеспечение этих детей стало лучше. Во-вторых, был взят курс на постепенное закрытие государственных домов для детей-сирот и семейное воспитание для них. У вас появились различные виды фостерных семей, одной из них, мы, кстати, помогли во время этой поездки. И это здорово. Если говорить в целом о впечатлении, то заметно, что в последнее время у вас строится много различных объектов, и у них очень разное назначение. Небольшие путевые заметки: раньше на каждом углу стояли бочки с квасом, а теперь в этих же местах стоят киоски с квасом. А из плохого… дороги остались такими же плохими, как и были, а некоторые даже стали хуже.

Названием благотворительному фонду Фабиан послужило русское слово «спасибо», но при регистрации в нем была допущена ошибка. Но это, как нам кажется, придает названию оригинальность.

Патрисия и Шанталь в Украине впервые. Они единодушно согласились с Фабиан относительно качества дорог. А Шанталь отметила также определенные трудности с пониманием украинского языка:

– У меня большой опыт работы с разными благотворительными фондами, которые занимались помощью детям-сиротам и детям, оставшимся без заботы родителей. Я взаимодействовала с фондами, работающими в Румынии, и часто ездила туда. Я очень полюбила эту страну. А теперь приехала в Украину и сразу полюбила ее так же сильно, как в свое время Румынию. Хочу сказать, что многие проблемы в этой стране похожи на те, с которыми имеет дело Украина. За несколько поездок я научилась понимать румынский язык, это было нетрудно. Румынский язык относится к той же языковой семье, что и французский. Наверное, это как для вас понимать польский. Но для француза украинский язык является очень сложным.

Шанталь работает няней. Сейчас, по ее словам, она работает в семье, у которой четверо детей. Самому младшему 7 месяцев, старшему – 2 с половиной года. У самой Шанталь – двое детей. Няня – довольно распространенная профессия во Франции, поскольку в основном взрослые работают, и их зарплата вполне позволяет нанимать человека, который приглядывал бы за их чадом в течение нескольких рабочих часов.

Патрисия работает в больнице, принадлежащей муниципальной станции скорой помощи. Узнав об этом факте, мы не могли не расспросить ее подробнее о французской медицине.

П.: – Во Франции действуют две медицинские системы – публичная и частная. Хочу отдельно отметить, что все без исключения медицинские университеты во Франции принадлежат государству. При них находятся госпитали, где медицинскую помощь можно получить бесплатно. Все студенты обучаются на базе таких больниц, а после того, как обучение закончено, могут остаться работать в больнице университета либо устроиться в частную больницу. Частный сектор в медицине очень развит, начиная с такого уровня, как врачи-консультанты и врачи-референты. Их услуги платные. Но, как и в каждой стране, во Франции есть люди, у которых нет возможности платить за медицинскую помощь. Для них предусмотрена сеть учреждений под общим названием CMU – «всеобщее медицинское покрытие». Но большая часть населения работает и зарабатывает деньги, а потому оформляет медицинские страховки, позволяющие людям лечиться в частных больницах. Но, если ты безработный и не имеешь страховки, для тебя работает система CMU. Насколько дорого обходятся медицинские услуги во Франции? Например, консультация врача стоит 25 евро, и считается, что это недорого. Минимальная зарплата составляет 1250 евро. Правда, есть коммунальные платежи, составляющие примерно 700-800 евро в месяц. Чашка кофе стоит 2 евро, пачка сигарет – 8 евро. А, например, литр бензина стоит 1,5 евро. Сравнивайте.

Благодаря благотворительному фонду Spasiba и его энергичной основательнице интернаты и детские дома семейного типа в нашей области получили ощутимую помощь и возможность развиваться дальше. Но это было бы невозможно без их украинских коллег – а они стали для нас неожиданностью! Соорганизатором благотворительной поездки и по совместительству переводчиком с французского оказался Петр Наточий – глава УСВА («Українська спілка воїнів-інтернаціоналістів Афганістану») в Кировоградской области. Эта организация тесно сотрудничает с фондом, организованным Фабиан, и занимается сопровождением иностранных гостей по Кропивницкому. Мы говорим ему отдельное спасибо, поскольку без него беседа была бы невозможной. А еще без этого сопровождения женщинам было бы очень сложно – ну не говорит наш город на французском!

Кроме интереснейшей беседы, нам представилась возможность просто понаблюдать за тем, как говорят и как ведут себя типичные француженки. И, как нам показалось, они (за исключением языка) очень напоминают украинок. По крайней мере, на летней площадке украинского кафе они чувствовали себя вполне раскованно, много говорили, много улыбались, пили кофе и… много курили.

Когда пришло время завершать беседу, Фабиан отметила, что буквально через пару дней им нужно будет возвращаться домой. Но она обязательно приедет снова – и снова с миссией добра.

– Украина взяла правильный курс, – отметила она. – Я хочу, чтобы вы прошли свой путь до конца и стали процветающим государством. Вы этого заслуживаете.