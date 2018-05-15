Волонтеры создают «свое» министерство

Война, как бы она ни называлась официально – АТО или ООС, – это не только мужество и героизм, но и психологические проблемы, физические болезни, вопросы финансирования и множество других неочевидных для обывателя аспектов.

О них во время совместной пресс-конференции говорили на прошлой неделе волонтеры со статусом и без – руководитель областного Центра предоставления помощи участникам АТО, глава общественной организации «Пат­риот Кировоградщины» Вадим Никитин, главврач областного госпиталя для ветеранов войны Геннадий Сябренко и канадец Богдан Пивоварчук родом из-под украинского Берестечка, который помогает армии с начала боевых действий на востоке.

Они встретились с журналистами после очередного визита на передовую, куда ездили в том числе, чтобы поздравить бойцов сформированных на Кировоградщине 17-го и 34-го батальонов 57-й отдельной мотопехотной бригады с четвертым «днем рождения» их подразделений.

Позитивный результат

За это время многое изменилось – в первую очередь в плане обеспечения армии, необходимых объемов и статей расходов «народной помощи».

– Это позитивный результат, – говорит Никитин. – Не могут быть такие острые проблемы, как недостаток еды, формы, постоянными. Куда-то должны средства идти, которые государство с нас берет на поддержку Вооруженных сил Украины и других подразделений. У волонтеров теперь есть более существенные, более конкретные задачи.

Одной из таких задач в очередную поездку почти к самым руинам донецкого аэропорта для него самого была инспекция того, как работает переданное волонтерской группой «Патриот Кировоградщины» оборудование – беспилотник и тепловизор. Еще одно изменение последних лет – когда подразделение выходит на ротацию, имущество на это время возвращается в предоставившую его организацию.

– Это возвращает веру в Вооруженные силы Украины. Заставляет народ понять, что те деньги, которые они перечисляют на благотворительные фонды, общественные организации, никуда не деваются. Мы знаем, были случаи, когда находили те же тепловизоры в ломбардах, комиссионках. Сейчас используется более разумный подход, – констатирует Никитин.

Об этом, не самом лицеприятном аспекте волонтерской деятельности, говорит и канадец Пивоварчук, возивший медицинские средства и другие необходимые вещи от украинской диаспоры Канады, из провинции Альберта, где живет около 250 тысяч украинцев, сначала на Львовщину. Уже там ему со временем посоветовали везти все сразу к нам – «ближе к делу».

– У людей в свое время были сомнения, что тут где-то разворовывают, что расходится бог знает куда, – говорит он. – Я хотел видеть своими глазами – в прошлом году осенью приехал и с Сябренко и Никитиным поехал на передовую. Все прозрачно, все понятно, куда идет…

Не только оружие

Все войны сопровождаются эпидемиями, как медик, констатирует главврач Сябренко. И та, что продолжается на Донбассе, – не исключение. Благодаря уникальной программе взаимодействия здравоохранения, государственной власти и волонтерских организаций, которая действует в Кировоградской области, продвижению эпидемий из зоны боевых действий удалось поставить барьеры.

Чтобы понимать: на учете – уже больше сотни участников АТО с Кировоградщины, больных гепатитами, прооперированы семь демобилизованных с сердечнососудистыми патологиями. Их нашли «случайно», когда искали инфекционные заболевания.

– Во время очередной поездки на фронт брали список парней, которые демобилизуются, говорили с медперсоналом конкретных частей. Подчеркиваем: вы должны их обследовать, или мы их обследуем. Это первый барьер. Второй барьер – благодаря поддержке областной государственной администрации у нас работает уникальная для Украины программа мониторинга этих заболеваний. Сейчас участники АТО, демобилизованные и действующие, бесплатно обеспечены обследованиями на СПИД, на гепатиты, много других дорогостоящих обследований, – говорит Сябренко.

Третий барьер – собственно лечение, которое требует финансирования. За счет благотворительного фонда часть бойцов лечится от гепатитов бесплатно – это стоит около 100 тысяч на человека. Они проходят лечение на базе госпиталя ветеранов. Из областного бюджета выделено 680 тысяч на лечение онкологий, еще 280 тысяч дополнительных средств – на лечение тяжелых заболеваний, в том числе и гепатитов, на базе областной больницы, 170 тысяч – на кардиологию… Четвертый барьер обеспечивают врачи и медучреждения по месту жительства демобилизованных.

Не столько телом

Физические недуги, впрочем, – только часть проблем, с которыми сталкиваются военные во время несения службы в зоне боевых действий и по возвращении оттуда. Согласно информации, озвученной недавно главным военным прокурором Анатолием Матиосом, с начала антитеррористической операции на востоке с собой покончили более 550 ее участников.

– Благодаря тому, что мы прогнозировали эту ситуацию, у нас в Кировоградской области четыре доказанных самоубийства за все годы войны, – комментирует эту статистику Сябренко. – Мы с 2014 года об этом говорим, при госпитале создан центр психологической помощи. Все попытки мониторим. Работаем с психиатрической больницей. Подразделение, которое мы курируем, более 6 месяцев в зоне АТО. По всем стандартам – три и хватит, выводите парней, проводите ротацию. Они ждут, не могут дождаться. Вместе с тем у них страх: куда они идут, что их ждет дома, что их ждет на базе, куда они выходят, когда они вернутся?

Впрочем, по словам главврача, самоубийства – далеко не единственный пункт в перечне связанных с войной негативных явлений, с которыми общество сталкивается уже сегодня. Среди них также распад семей, алкоголизация, социальная незащищенность, проблемы трудоустройства…

Как минимум намерение отвечать на эти и другие вызовы системно у государства сегодня, похоже, есть. Во всяком случае, и Сябренко, и Никитина, и главу работающего при госпитале центра медико-психологической реабилитации «Ком-Пас» Анну Колеву уже пригласили в состав рабочей группы по созданию нового министерства – ветеранов. Оно, по идее, должно аккумулировать все наработанные идеи и подходы и воплотить их наконец во внятной государственной политике. Что из этого получится, и получится ли, пока никто не возьмется судить наверняка.

Фото CBN.