Злоумышленник задержан. Есть вопросы

Как сообщали областные СМИ, в марте-апреле нынешнего года дважды была обворована редакция александровской газеты «Вперед», она же – ООО «РВО “Олександрівщина”». Злоумышленники ночью, взломав решетки на окнах, вынесли все, что смогли: оргтехнику (5 компьютеров, мониторы, сканеры, фотоаппараты), товар из канцелярского киоска, талоны на бензин, деньги из кассы. Стало известно, что лица, совершившие ограбления, задержаны.

В секторе коммуникации полиции Кировоградской области сообщили, что задержали «двух жителей области, ранее судимых за кражи. Своими действиями воры нанесли материальный ущерб более чем на 20 тысяч гривен. За содеянное злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы».

Сообщается также, что злоумышленниками оказались 30-летний житель областного центра и 23-летний житель Знаменского района. Пока один из злоумышленников следил на улице, чтобы не появились посторонние лица, другой, повредив оконное стекло, проник в помещение редакции, откуда вынес канцелярские принадлежности, компьютерную технику и другое имущество. Похищенным воры распорядились по своему усмотрению.

Можно было бы порадоваться за коллег из районной газеты, если бы не несколько вопросов, возникших у директора (главного редактора) ООО «РВО “Олександрівщина”». Галина Шевченко озвучила их для «УЦ»:

– Первое: задержанный – выходец из Александровки – уже отбывал срок за подобные кражи. В конце прошлого года освободился. Вот тогда, в декабре, и «посыпались» на наш поселок кражи. «Очередь» нашего предприятия дошла в марте-апреле. Почему правоохранители после еще первой нашей кражи не проверили именно этого человека, а дали ему зеленый свет совершить последующие?

Второе: материальный ущерб, нанесенный редакции, составляет не 20, а почти 80 тысяч гривен. Эту сумму мы подтвердили документально. Но следователь, который ведет дело, объединившее обе кражи, сказал, что нам ничего из украденного не вернут и не компенсируют, так как задержанный не расскажет, куда он это все дел, а компенсировать у него нет денег. Как так?

Главной целью моих заявлений было вернуть наше имущество или хотя бы возместить ущерб, а не просто кого-то посадить. Неужели у новой полиции функции только раскрывать преступления и не помогать потерпевшим вернуть украденное?