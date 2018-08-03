Костанчук: З-поміж багатьох проблем в Україні нині все актуальнішою стає екологічна

Голова Всеукраїнського об’єднання учасників АТО Тарас Костанчук під час прес-конференції в CBN сьогодні, 3 серпня, озвучив низку проблем, з-поміж яких як одну з актуальних виділив екологічну.

«Ми думали, що у нас найбільший ворог Росія, а найбільша проблема в областях – сепаратизм. Та останнім часом на перше місце виходить екологія», – зауважив Костанчук і наголосив, сьогодні учасники АТО вимушені долучатися до вирішення питань збереження лісів, зелених зон, вивезення сміття у містах і вимагати у влади приймати рішення, які потрібні громаді.

Водночас Костанчук уточнив, що робота вестиметься і на державному рівні.

Громадський діяч підкреслив нині для Кропивницького надзвичайно важливим є питання про особливий статус міста з огляду на високий рівень онкозахворюваності через видобуток урану.

«Питання про статус ініціювали місцеві активісти. Це в тому числі можливість залучення інвестицій під конкретну проблему міста», – акцентує він.

Тарас Костанчук останні десять років займається юридичною практикою. Він брав участь у війні на сході, а після повернення з зони бойових дій, у листопаді 2014 року разом із бойовими побратимами створив всеукраїнську громадську організацію учасників АТО «Справедливість».

На початку 2015 року заснував «Іловайське братерство», а рік по тому – створив благодійну організацію «Справедливість», яка допомагає пораненим бійцям і ветеранам АТО, родинам загиблих і безвісти зниклих бійців, а також дітям учасників АТО.