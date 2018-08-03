Правительство финансирует развитие регионов

Правительство Гройсмана ежегодно увеличивает государственную поддержку развития громад и инфраструктуры. В этом году по разным направлениям и программам она достигает свыше 30 млрд грн. В частности, 4,05 млрд грн уже выделено из Государственного фонда регионального развития, ещё 2,11 млрд грн регионы получают по субвенции из бюджета на социально-экономическое развитие. Эти средства направлены на строительство и ремонт разных объектов, необходимых жителям конкретного города, села, ОТГ, – детских садов, школ, медицинских учреждений – и оснащение их современным оборудованием; на строительство и ремонт дорог, сетей водоснабжения и уличного освещения, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни.

В Кировоградской области выделенные правительством средства будут использованы на строительство, ремонт и утепление более двух десятков садов, школ, спортивных объектов и объектов культуры. В частности, выделены средства на:

реконструкцию школы в пос. Побужское Голованевского района – 11,6 млн грн

реконструкцию школы №2 в пос. Новая Прага Александрийского района – 11,1 млн грн

ремонт детского сада «Сонечко» в с. Жовтневое Устиновского района – 6,1 млн грн

реконструкцию детского сада «Зернятко» в г. Новоукраинка – 12 млн грн

ремонт школы в с. Дмитровка Знаменского района – 1,4 млн грн

ремонт Александровского УВО № 1 в пгт Александровка – 2 млн грн

ремонт спортплощадки УВК «Общеобразовательная школа I-II ступеней № 34 экономико-правовой лицей «Сучасник» детский юношеский центр» в г. Кропивницкий – 1,4 млн грн

ремонт спортплощадки УВК «Кировоградский коллегиум-специальное учебное заведение I-III ступеней – дошкольное учебное заведение-центр эстетического воспитания» в г. Кропивницкий – 1,3 млн грн

ремонт спортплощадки КЗ «НПО «Общеобразовательная школа I-II ступеней – лицей № 19 – внешкольный центр» в г. Кропивницкий – 1,5 млн грн

ремонт спортзала КЗ «Учебно-воспитательное объединение № 33 «Общеобразовательная школа I-III степеней дошкольное учебное заведение» в г. Кропивницкий – 1,5 млн грн

ремонт помещений крытого плавательного бассейна детского сада № 73 «Червона квиточка» комбинированного типа в г. Кропивницкий с обустройством спортивно-тренажерного и коррекционного зала – 1,5 млн грн

реконструкцию Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва – 2 в г. Кропивницкий – 16 млн грн

ремонт помещений Художественной школы имени Александра Осмеркина в г. Кропивницкий – 1,5 млн грн

реставрацию Александрийского городского дома культуры – 26,7 млн грн

ремонт сельского дома культуры в с. Куцеволовка Онуфриевского района – 1,1 млн грн

Также будет проведён ремонт в медицинских учреждениях области и закуплено для них дорогостоящее оборудование. В частности, предусмотрены средства на:

ремонт операционного блока Кировоградского областного онкодиспансера – 13 млн грн

реконструкцию главного корпуса станции переливания крови в г. Кропивницкий – 4 млн грн

приобретение рентгенологического аппарата для детской городской больницы в г. Кропивницкий – 3,5 млн грн

приобретение аппарата ультразвуковой диагностики для городской больницы № 2 им. Святой Анны Кропивницкого – 2 млн грн

Кроме того, выделено 12 млн грн на строительство Долинского группового водопровода водоснабжения г. Долинская. 1,5 млн грн будут направлены на ремонт дороги по ул. Верхняя Приречная, ул. Луганская в г. Кропивницкий.

С полным перечнем объектов можно ознакомиться здесь:

Об инвестиционных программах и проектах регионального развития, которые могут реализовываться в 2018 году за средства Государственного фонда регионального развития

Некоторые вопросы распределения в 2018 году субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий